¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É6ÂæÍí¤à»ö¸Î¡¡¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¤Î50ÂåÃËÀ¤Î»àË´³ÎÇ§¡¡40ÂåÃËÀ¤¬½Å½ý¤âÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ê¤·¡¡ÀéÍÕ¡¦´Û»³»Ô
ÀéÍÕ¸©´Û»³»Ô¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤ä¾èÍÑ¼Ö¤Ê¤É6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢4¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ1¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¼Ô
¡Ö¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤Ï¤Ä¤Ö¤ì¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ï¸¶·¿¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
30Æü¸áÁ°10»þ45Ê¬¤´¤í¡¢´Û»³»ÔÀµÌÚ¤Î¹ñÆ»127¹æ¤Ç¡¢¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤È¾èÍÑ¼Ö4Âæ¡¢¥Ð¥¤¥¯1Âæ¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ6Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç40Âå¤«¤é50Âå¤ÎÃË½÷4¿Í¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤³¤Î¤¦¤Á¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿50ÂåÃËÀ¤Î»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢40Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼Ö¤ÎÃæ¤Ç¶´¤Þ¤ì½Å½ý¤òÉé¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¤ÏÊÒÂ¦2¼ÖÀþ¤ÎÄ¾Àþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
