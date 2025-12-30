¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û°½À¥¤Ï¤ë¤«¡ÖÁá¡×º£Ç¯¤Î´Á»ú¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡ÖºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËèÄ«Áá¤¤¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÀÖ¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿°½À¥¡£¹±Îã¤Îº£Ç¯¤Î´Á»ú¤òÊ¹¤«¤ì¡ÖÁá¡×¤òÁªÂò¡£¡ÖÁá¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£º£Ç¯¤ÏºîÉÊ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£ËèÄ«Áá¤¤¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£°½À¥¤é¤·¤¤²óÅú¤Ë»Ê²ñ¿Ø¤âÊóÆ»¿Ø¤â½À¤é¤«¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡13¡¢15¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¼«¿È6Ç¯¤Ö¤ê4ÅÙÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¡£3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÍµÈ¤È¤Ï½é¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢²£¤ËÎ©¤ÄËÜ¿Í¤ò¸«¤Ä¤á¡Ö¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£ÍµÈ¤â¾Ð´é¤Ç¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£°½À¥¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ÈÁÈ¤Î»Ê²ñ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁÈ¤Ë¤è¤ë»Ê²ñ¤Î¶èÊÌ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï½é¤á¤Æ¤Î»Ê²ñ¤ËÎ×¤à¡£
¡¡²áµî¤Î¹ÈÇò¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¥ó¥È¤ò¤«¤ó¤À¤ê¡¢Å·Á³È¯¸À¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢13Ç¯¤Î½é½Ð¾ì»þ¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿»Ò¤¿¤Á¤ò»×¤¤¡¢¡Ö²Ö¤Ïºé¤¯¡×¤òÎÞ¤ÇÇ®¾§¡£ÎóÅç¤ò´¶Æ°¤ËÊñ¤ó¤À¡£º£²ó¤â°½À¥¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¤¬¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤ò½ª¤¨¤¿Á°Æü²ñ¸«¤Ç¤â°½À¥¥ï¡¼¥ë¥ÉÁ´³«¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¡Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£»ä¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÌÜ¤ò¥¥ç¥í¥¥ç¥í¡£¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¹¤è¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¡Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ë¡Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Âç¸æ½ê¤ÎÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤È¤«¡¢ºäËÜÅßÈþ¤µ¤ó¤È¤«¡Ä¤Ê¤É¤Ê¤É¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È¼ã´³¤«¤ßµ¤Ì£¤ËÅú¤¨¤ë¤â¡¢µ¤¤Ë¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¤Ê¤¯¡Ö²»¤¬¼è¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤«ÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡È´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡É¤È°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò¥¥é¥¥é¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö¤É¤ÎÊý¤âÀ¨¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¸«¤É¤³¤í¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯°µÅÝ¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¡£¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¤É¤ì¤â¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¡£ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë´ë²è¤Ï¡ÖÍµÈ¤µ¤ó¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤±¤ó¶Ì¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÍµÈ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤º¤é¤Ã¤Ý¤¯¾Ð¤¤¤«¤±¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£