¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Ûº£ÅÄÈþºù¡¢º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÖÁö¡×¤Ë¡¡¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×1Ç¯
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë3ÆüÌÜ¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ûµ¤¹ç½½Ê¬¡ª¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õÍµÈ¹°¹Ô¡õº£ÅÄÈþºù¤é
¡¡½é¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ëº£ÅÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ð¥¿¥Ð¥¿¤Ê¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ß¤Ê¤µ¤óÎ¢¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Î¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁö¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ç¤âÁö¤ëÌò¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤Ç¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤¿¡£
¡¡°½À¥¡¢ÍµÈ¡¢º£ÅÄ¤Î3¿Í¤Ï¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°´ë²è¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¹ÈÇò¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ì¡¼¡×¤Ë»²²Ã¡£¤Þ¤¿º£ÅÄ¤Ï¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤æ¤«¤ê¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¡¢¤½¤·¤Æ¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤¬½¸·ë¤¹¤ë¡ØÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¡Ö¼ê¤Î¤Ò¤é¤òÂÀÍÛ¤Ë¡×¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤Î¥Þ¡¼¥Á¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
