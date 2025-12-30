¼¯»ùÅç¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÃÏ¿Ì¡¡¼¯»ùÅç¸©¡¦Å·¾ëÄ®¡¢°ËÀçÄ®¡¢ÃÎÌ¾Ä®
30Æü¸á¸å5»þ48Ê¬¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ°ìÍ÷¡¦ºÇ¿·LIVE
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¿Ì¸»ÃÏ¤Ï±âÈþÂçÅç¶á³¤¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤ª¤è¤½10km¡¢ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï4.1¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç¸©¤ÎÅ·¾ëÄ®¤È°ËÀçÄ®¡¢¤½¤ì¤ËÃÎÌ¾Ä®¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¾ÜºÙ¡Û
¢£¿ÌÅÙ2
¢¢¼¯»ùÅç¸©
Å·¾ëÄ®¡¡°ËÀçÄ®¡¡ÃÎÌ¾Ä®
¢£¿ÌÅÙ1
¢¢¼¯»ùÅç¸©
ÆÁÇ·ÅçÄ®¡¡ÏÂÇñÄ®¡¡À¥¸ÍÆâÄ®
µ¤¾ÝÄ£¤ÎÈ¯É½¤Ë´ð¤Å¤¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Ë¿ÌÅÙ¾ðÊó¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤Ê¾ðÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¼¡Âè¡¢¾ðÊó¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤¹¡£