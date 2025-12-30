¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡ÛÍµÈ¹°¹Ô¡¢¤±¤ó¶Ì´ë²è¥ê¥Ï¼ºÇÔ¤Î¿´¶ÌÀ¤«¤¹¡¡»°»³¤Ò¤í¤·¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¤Ë¡Ö¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¢£¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë3ÆüÌÜ¡Ê30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ« NHK¥Û¡¼¥ë¡Ë
¡¡°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¡¢º£ÅÄÈþºù¡Ê28¡Ë¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£ºòÆü¸ø³«¤µ¤ì¤¿»°»³¤Ò¤í¤·¡Ö¼òÅô¤ê¡ÁÂè9²ó ¤±¤ó¶ÌÀ¤³¦µÏ¿¤Ø¤ÎÆ»¡Á¡×¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÍµÈ¤¬¼ºÇÔ¡£¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Ûµ¤¹ç½½Ê¬¡ª¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤ë°½À¥¤Ï¤ë¤«¡õÍµÈ¹°¹Ô¡õº£ÅÄÈþºù¤é
¡¡3²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÍµÈ¤Ï¡ÖÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Î¤±¤ó¶Ì¤ÇÁá¡¹¤Ë¼«Ê¬¤¬¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡¢°ìµ¤¤Ë¶ÛÄ¥¤¬¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡Öº¸¤ÎÊý¤«¤é»°»³¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤Æ¡¢¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£ËÜÈÖ¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö»°»³¤µ¤ó¤ÏÌµ¸À¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÐ¾ì¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¡ÖÉ¨¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¡ØÂè76²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù¡Ê¸å7¡§20¡Á11¡§45¢¨ÃæÃÇ¥Ë¥å¡¼¥¹¤¢¤ê¡¡Áí¹ç¤Û¤«¡Ë¡£ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£°½À¥¤Ï2013Ç¯¡¢15Ç¯¡¢19Ç¯¤ËÂ³¤6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï2023Ç¯¡¢24Ç¯¤ËÂ³¤3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï¼«¿È½é¡¢ÎëÌÚ¥¢¥Ê¤Ï2024Ç¯¤ËÂ³¤2²óÌÜ¤Î¹ÈÇò»Ê²ñ¤È¤Ê¤ë¡£
