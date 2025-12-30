JR¤È»äÅ´¤Ç¥Ð¥Á¥Ð¥ÁÁè¤Ã¤¿¡Ö2¤Ä¤Î½ªÃå±Ø¡×¤É¤Ã¤Á¤¬¥¹¥´¤¤¡© ÃÛ135Ç¯vs.96Ç¯
¥Í¥ª¡¦¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹É÷¤Î±Ø¼Ë
¡¡À¤³¦Åª´Ñ¸÷ÃÏ¡¦ÆÊÌÚ¸©Æü¸÷¤ËÅ´Æ»¤Î±Ø¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1890¡ÊÌÀ¼£23¡ËÇ¯¤Î¤³¤È¡£³«¶ÈÅö»þ¤ÏÆüËÜÅ´Æ»¤Ë¤è¤ë´ÊÁÇ¤ÊÊ¿²°±Ø¼Ë¤Ç¤·¤¿¡£³«¶È¼°¤Ë¤Ï¾®¾¾µÜ¾´¿Î¿Æ²¦¤¬Î×ÀÊ¤·¡¢ÌÀ¼£´ü¤«¤éÆü¸÷¤¬¹ÄÂ²¤ä³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ì¥È¥íÇÉ¡©¥â¥À¥óÇÉ¡©¡Û¡ÖÆü¸÷¡×¡ÖÅìÉðÆü¸÷¡×Î¾±Ø¤Î±Ø¼Ë¤ò¸«¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¡¢1906¡ÊÌÀ¼£39¡ËÇ¯¤ÎÅ´Æ»¹ñÍ²½¤ò·Ð¤Æ¡¢1909¡ÊÌÀ¼£42¡ËÇ¯¤Ë¹ñÍÅ´Æ»¡ÊÅö»þ¡ËÆü¸÷Àþ¤Î±Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1912¡ÊÂçÀµ¸µ¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¸½ºß¤Î±Ø¼Ë¤È¤Ê¤ëÆóÂåÌÜ±Ø¼Ë¤Ë²þÃÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Åìµþ±Ø¤è¤ê¤â2Ç¯Áá¤¯¡¢¥Í¥ª¡¦¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹É÷¤ÎÁÔÎï¤Ê·úÃÛ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ç¯Àß·×¼Ô¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÅö»þÅ´Æ»±¡¤Ë¤¤¤¿ÌÀÀÐ¸×Íº¡Ê22ºÐÁ°¸å¡Ë¤¬Àß·×´ÆÆÄ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÀÐ¤ÏÆü¸÷±Ø¤Î±Ø¼Ë´°À®¤Î¿ôÇ¯¸å¤Ë¡¢²È¶È¤ò·Ñ¤°¤¿¤áÂà¿¦¡£°¦É²¸©±§ÏÂÅç»ÔÆâ¤Î¾®Ãæ³Ø¹»¤ä¶ä¹Ô¡¢¹©¾ì¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¤¬1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯¤Ë¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü¸÷±Ø¤ÏÈà¤ÎÂåÉ½ºî¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢µ®ÉÐ¼¼¤Ï1899¡ÊÌÀ¼£32¡ËÇ¯¤ËÀß¤±¤é¤ì¡¢1922¡ÊÂçÀµ11¡ËÇ¯¤Î¥¤¥®¥ê¥¹¹ÄÂÀ»ÒÍèÆü¤òµ¡¤Ë²þÁõ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë1956¡Ê¾¼ÏÂ31¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢2ÈÖ¥Û¡¼¥à¤ò115m¤«¤é135m¤Ë±ä¿¤·¡¢¥Û¡¼¥à¹â¤µ¤â660mm¤«¤é920mm¤Ë¤«¤µ¾å¤²¡¢¾å²°±äÄ¹¤È¸ÙÀþ¶¶²Í¤±ÂØ¤¨¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»þ´üÅª¤ËÅìµþ±Ø¤«¤é¤Îµ¤Æ°¼Ö½àµÞ¡ÖÆü¸÷¡×¤ÎÄ¾ÄÌ¤È¡¢1959¡Ê¾¼ÏÂ34¡ËÇ¯¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¸÷ÀþÅÅ²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿Í¢Á÷ÎÏÁý¶¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²þÎÉ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡1959¡Ê¾¼ÏÂ34¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ÆÃµÞÊÂ¤ß¤Î157·Ï½àµÞ¡ÖÆü¸÷¡×¤â±¿¹Ô¤¬³«»Ï¤µ¤ì¡¢¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿Æü¸÷±Ø¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÅìÉðÅ´Æ»¤ÎÆÃµÞÎó¼Ö¤¬¹ë²Ú¤µ¤ÈËÜ¿ô¤Ç¹ñÅ´¤ò°µÅÝ¤·¡¢1982¡Ê¾¼ÏÂ57¡ËÇ¯¤Ë¤ÏÆü¸÷Àþ¤«¤éÍ¥ÅùÎó¼Ö¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢JR²½°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤ä¿·½É¤Ê¤É¤«¤é¤Î²÷Â®Îó¼Ö¤¬¾è¤êÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢1997¡ÊÊ¿À®9¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡Ö´ØÅì¤Î±ØÉ´Áª¡×¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2009¡ÊÊ¿À®21¡ËÇ¯¤Ë¤Ï³«¶È120¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥ì¥È¥íÉ÷²þÁõ¤ò¹Ô¤¤¡¢2017¡ÊÊ¿À®29¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¥¯¥ë¡¼¥º¥È¥ì¥¤¥ó¡ÖTRAIN SUITE »Íµ¨Åç¡×¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢³°ÊÉ¤ÎÅÉ¤êÂØ¤¨¤ä¥Û¡¼¥à¤Î²°º¬¤Î²þ½¤¡¢¾²¤ÎÊÞÁõ¡¢¡Ö»Íµ¨Åç¡×ÀìÍÑ¥²¡¼¥È¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö»Íµ¨Åç¡×¤Î±¿¹Ô»þ¤Ë¤Ï¡¢¾èµÒ¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æµ®ÉÐ¼¼¤Î¸ø³«¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¡¢±Ø¼Ë2³¬¤Ë¤Ïµì°ìÅù¼ÖÍøÍÑµÒÀìÍÑÂÔ¹ç¼¼¤À¤Ã¤¿¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥ë¡¼¥à¡×¤¬¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤È¤·¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÔ¹ç¼¼¤â¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÆâÁõ¤Ç¤¹¡£±Ø¤Î¹½Â¤¤ÏÁêÂÐ¼°¥Û¡¼¥à2ÌÌ2Àþ¤Ç¡¢1ÈÖÀþ¤Ï¡Ö»Íµ¨Åç¡×¤Î10Î¾ÊÔÀ®¤¬Ää¼Ö¤Ç¤¤ëÄ¹¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¹½Æâ¤Ï¤«¤Ä¤Æ2ÌÌ3Àþ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï1Àþ¤¬Å±µî¤µ¤ì»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£Æü¸÷Àþ¤ÎÎó¼Ö¤Ï±Ø¼ËÂ¦¤Î1ÈÖÀþ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢°ìÉô¤Î»þ´ÖÂÓ¤äÃÄÂÎÎó¼ÖÅþÃå»þ¤Ï2ÈÖÀþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£2ÈÖÀþ¤Ë¤Ï¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¸ÙÀþ¶¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¿··¿ÆÃµÞ¤Ç°ì¿·¡ª ÅìÉðÆü¸÷±Ø¤Îº£
¡¡°ìÊý¡¢JRÆü¸÷±Ø¤«¤é250£í¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÅìÉðÅ´Æ»¤ÎÅìÉðÆü¸÷±Ø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅìÉðÆü¸÷±Ø¤Ï1929¡Ê¾¼ÏÂ4¡ËÇ¯¤Ë³«¶È¡£Æ¬Ã¼¼°¥Û¡¼¥à3ÌÌ5Àþ¤Îµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤¤±Ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¸½ºß¤Î±Ø¼Ë¤Ï1979¡Ê¾¼ÏÂ54¡ËÇ¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ú¥óÉ÷¤Î»³¾®²°¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤·¤¿ÆóÂåÌÜ¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â2000¡ÊÊ¿À®12¡ËÇ¯¤Ë´ØÅì¤Î±ØÉ´Áª¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023¡ÊÎáÏÂ5¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢¿··¿ÆÃµÞ¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥·¥¢£Ø¡×¤Î±¿¹Ô³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢±Ø¼Ë¤¬¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²þ»¥³°¤Î¥³¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¿á¤È´¤±ÉôÊ¬¤Ï¡ÖÆü¸÷Åì¾ÈµÜ¤Î¹ë²Ú°¼à¥¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿¿¿¼î¡¦ÌÚÌÜÉ÷¤ÎÁõ¾þ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢ÆâÁõ¤ä¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤ÏÅìÉðÅ´Æ»ÊÝÍ¤Î»³ÎÓ¤Î´ÖÈ²ºà¤ä¡¢ÆÊÌÚ¸©»º¤ÎÂçÃ«ÀÐ¤ä°²ÌîÀÐ¤¬»È¤ï¤ì¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤È±èÀþÊ¸²½¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢2³¬¤Ë¤ÏÎéÇÒ½ê¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ÊÇÛÎ¸¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃµÞ¤ÎÈ¯Ãå±Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢ÂÔ¹ç¼¼¤ÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï±ØÊÛ¤âÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢±Ñ¸ì¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷°ÆÆâ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¹½À®¤Ï¡¢1¡¦2ÈÖÀþ¤¬¼ç¤Ë³Æ±ØÄä¼ÖÀìÍÑ¤Î4Î¾ÊÔÀ®ÂÐ±þ¥Û¡¼¥à¡¢3ÈÖÀþ¤Ï·çÈÖ¤Ç¡¢4¡Á6ÈÖÀþ¤¬6Î¾ÊÔÀ®¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥Û¡¼¥à¤Ç¤¹¡£»þ´ÖÂÓ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢4¡Á6ÈÖÀþ¤ËÆÃµÞ¤¬ÊÂ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SLÎó¼Ö¡ÖSLÂç¼ù¤Õ¤¿¤é¡×¤â¤³¤Á¤é¤ËÈ¯Ãå¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡±ØÁ°¤Ë¤ÏÇÑ»ß¤µ¤ì¤¿Æü¸÷µ°Æ»Àþ¤Ç³èÌö¤·¤¿100·ÁÏ©ÌÌÅÅ¼Ö¤¬ÊÝÂ¸Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡JRÆü¸÷±Ø¤ÈÅìÉðÆü¸÷±Ø¡¢¤É¤Á¤é¤âÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÈÆÃ¿§¤¢¤ë·úÊª¤ò»ý¤Ä±Ø¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¸ß¤¤¤Ë¶¥¤¤¤Ä¤Ä¡¢Î¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤ë±Ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£