¤¬¤ó¤Ð¤ì¼õ¸³À¸¡ª³Ø½¬½Î¤Ç¤ÏÇ¯ËöÇ¯»ÏÊÖ¾å¤ÇÀµ·îÆÃÊÌ¹ÖºÂ¡Ö1ÉÃ1ÉÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
ÍèÇ¯¤ÎÆþ»î¤ò¹µ¤¨¡¢¼õ¸³À¸¤¿¤Á¤ÏÇ¯ËöÇ¯»ÏÊÖ¾å¤ÇÊÙ¶¯¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¸©Æâ5¤Ä¤Î±§Éô¿Ê³Ø¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÀµ·îÆÃ·±¹ÖºÂ¡×¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÍèÇ¯3·î¤Î¸øÎ©¹â¹»Æþ»î¤ò¹µ¤¨¤ë¼õ¸³À¸¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î5Æü´Ö¡¢1Æü1¶µ²Ê¤ò½¸ÃæÅª¤ËÊÙ¶¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¦¤Á»³¸ýËÜÉô¤Ç¤Ï30Æü¡¢¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¹ñ¸ì¤ÎÆÃ·±¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¼õ¸³À¸¡Ë
¡Ö¡ÊÊÙ¶¯¤Ç¤¤ë¡Ë1ÉÃ1ÉÃ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¿¤Î¤·¤¯¤Æ¡ÊÊÙ¶¯¤ò¡ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤Þ¤¿30Æü¤Ï¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤ò¹µ¤¨¤¿¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÆÃ·±¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£