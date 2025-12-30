◆バドミントン 全日本総合選手権 最終日（３０日、京王アリーナ東京）

五十嵐有紗（ＢＩＰＲＯＧＹ）、志田千陽（再春館製薬所）組と、桜本絢子（ヨネックス）、広田彩花（岐阜Ｂｌｕｖｉｃ）組が対戦した女子ダブルスの決勝で、一つのプレーで２点が加算される珍事が起きた。原因は人為的誤操作だった。朝倉康善大会実行委員長が取材に応じ、「どう判断するのか、どう対処するのか、競技規則の中に選手が異議申し立てをするときには、次のサーブが行われる前に申し出ることという規定があるが、今回それがされていませんので、この１点加算された状態というのは成立しています。したがって、結果通り、このままというようなことになります」と説明した。

３ゲーム目に桜本、広田ペアが１６―１４とリードして迎えたポイントで、五十嵐、志田ペアが１５点目を取った。その後、桜本組がビデオ判定（チャレンジ）を要求。結果はインのままで、本来ならスコアは１６―１５になるが、誤ってさらに１点追加された。

試合後の会見で、勝った志田は「自分のプレーに集中しすぎて全然気づいていなかった。（気がついたら）追いついている、という感じだった」と話し、五十嵐も「相手側だったら気づくと思うが、自分たちはゾーン入っていて気づかなかった」と振り返っている。