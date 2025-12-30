ÎëÌÚÊ¡¤¬¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¯¡×¡ÖÇú¥¤¥±¤ä¤ó¤«¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¡Á¡ª¡©¡×¡È¤Õ¤¯¤ÎÆü¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Âç¹¥É¾¡Ö¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¡×
¡¡¸µ¿Íµ¤»ÒÌò¤Ç¸½ºß¤âÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤ÎÎëÌÚÊ¡¤¬º£Ç¯ºÇ¸å¤Î¡È¤Õ¤¯¤ÎÆü¡É¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³£°Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¤Î£²£¹¡Ê¤Õ¤¯¡Ë¤ÎÆü¡ª¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¡ÖÊ¡¤ÎÆü¤À¤·¡¢Éþ¤ÎÆü¤À¤·¡ª¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÊ¡¤¯¤ó¤È¡¢Éþ¤µ¤ó¼Ì¿¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥ì¥¶¡¼¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£
¡Ö¡ô£²£¹Æü¡ôÊ¡¤ÎÆü¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Ê¤¡¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¡Á¡×¡Ö¤¤¤ä¡¢Ê¡¤µ¤ó¥Ó¥¸¥åÎÉ¤¹¤®¤Ê¡©¡ª¡×¡ÖÇú¥¤¥±¤ä¤ó¤«¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¡Á¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£