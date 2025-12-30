【紅白リハ】aespa・NINGNINGの出場辞退、制作統括が言及「お三方で精一杯パフォーマンスしていただきたい」
■『第76回NHK紅白歌合戦』リハーサル3日目（30日、東京・渋谷 NHKホール）
制作統括の篠原伸介氏が、報道陣の取材に応じ、aespaがNINGNINGを除くメンバー3人で出場することについて改めてコメントした。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
NHKは29日、「第76回NHK紅白歌合戦に出場予定のaespaは、メンバーのNINGNINGさんの体調不良により、NINGNINGさんを除くメンバー3人で出場することになりました」と発表していた。
この件について篠原氏はきょうの取材で改めて「所属事務所から体調不良で御三方で出場したいと申し出があった」と説明。「体調不良というのはやむを得ないと思う。お三方で精一杯パフォーマンスしていただきたい」とした。
aespaはきのう29日、公式サイトで「aespaの『第76回NHK紅白歌合戦』への出演につきまして、お知らせいたします」とし、「aespaメンバーのNINGNINGがSNSに投稿した内容について、多くのご指摘をいただきました。この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります」とSNSの投稿に言及。その上で、「なお、現在NINGNINGは体調不良が続き、病院にて診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認され、医師より十分な休養と安静が必要と診断されました。弊社といたしましては、NHKに申し入れを行い、今回の紅白歌合戦にはKARINA、GISSELE、WINTERのメンバー3人で出演させていただくこととなりました」と発表していた。
aespaは、KARINA（カリナ）、WINTER（ウィンター）、GISELLE（ジゼル）、NINGNING（ニンニン）からなるガールズグループ。2020年11月、「Black Mamba」で韓国デビュー。2024年7月、日本1stシングル「Hot Mess」をリリースし、日本デビューした。同年8月には東京ドーム公演を開催し、10月には5thミニアルバム『Whiplash』をリリース。リード曲「Whiplash」の「スーパージゼルタイム」は反響を呼んだ。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
制作統括の篠原伸介氏が、報道陣の取材に応じ、aespaがNINGNINGを除くメンバー3人で出場することについて改めてコメントした。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者＆曲目・曲順 これまでの出場回数も
NHKは29日、「第76回NHK紅白歌合戦に出場予定のaespaは、メンバーのNINGNINGさんの体調不良により、NINGNINGさんを除くメンバー3人で出場することになりました」と発表していた。
aespaはきのう29日、公式サイトで「aespaの『第76回NHK紅白歌合戦』への出演につきまして、お知らせいたします」とし、「aespaメンバーのNINGNINGがSNSに投稿した内容について、多くのご指摘をいただきました。この投稿に特定の目的や意図はございませんでしたが、さまざまなご懸念を生じさせるものでした。今後はより細心の注意を払ってまいります」とSNSの投稿に言及。その上で、「なお、現在NINGNINGは体調不良が続き、病院にて診察を受けた結果、インフルエンザへの感染が確認され、医師より十分な休養と安静が必要と診断されました。弊社といたしましては、NHKに申し入れを行い、今回の紅白歌合戦にはKARINA、GISSELE、WINTERのメンバー3人で出演させていただくこととなりました」と発表していた。
aespaは、KARINA（カリナ）、WINTER（ウィンター）、GISELLE（ジゼル）、NINGNING（ニンニン）からなるガールズグループ。2020年11月、「Black Mamba」で韓国デビュー。2024年7月、日本1stシングル「Hot Mess」をリリースし、日本デビューした。同年8月には東京ドーム公演を開催し、10月には5thミニアルバム『Whiplash』をリリース。リード曲「Whiplash」の「スーパージゼルタイム」は反響を呼んだ。
大みそか恒例『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45※中断ニュースあり 総合ほか）。放送100年の節目となる今年のテーマは「つなぐ、つながる、大みそか。」。今年の司会は、綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。