¥ì¥¢¥ë¤¬¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤Ë´Ø¿´¡Ä°ÜÀÒ¶â¡õ2Áª¼ê¾ùÅÏ¤ò¸¡Æ¤¤â¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÏÌó129²¯±ßÍ×µá¤«

¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤¬¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥Ë¥³¡¦¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£29Æü¡¢¥É¥¤¥Ä»æ¡Ø¥Ó¥ë¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½DF¥¨¥Ç¥ë¡¦¥ß¥ê¥È¥ó¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½DF¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥ê¥å¥Ç¥£¥¬¡¼¤È¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½DF¥À¥ô¥£¥É¡¦¥¢¥é¥Ð¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬ÍèÇ¯6·îËö¤Þ¤ÇËþÎ»¤È¤Ê¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¡¢Íè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡ËÊä¶¯¤ò·×²èÃæ¡£¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë½êÂ°¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥¤¥Ö¥é¥¤¥Þ¡¦¥³¥Ê¥Æ¤ä¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹½êÂ°¤Î¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½DF¥Þ¥ë¥¯¡¦¥°¥¨¥¤¤é¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç³ÍÆÀ²ÄÇ½¤Ê¼ÂÎÏ¼Ô¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï°ÜÀÒ¶â¤¬È¯À¸¤·¤Ê¤¤¥Õ¥ê¡¼¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼°Ê³°¤ÎÁªÂò»è¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ3000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó55²¯±ß¡Ë¤«¤é3500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó64²¯±ß¡Ë¤òÄó¼¨¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏU¡Ý20¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½DF¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥¢¥°¥¢¡¼¥É¤ÈU¡Ý21Æ±¹ñÂåÉ½FW¥´¥ó¥µ¥í¡¦¥¬¥ë¥·¥¢¤ò¾ùÅÏ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß26ºÐ¤Î¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×Ç½ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¿ÈÄ¹191cm¤Îº¸Íø¤¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¡ÊCB¡Ë¡£2017Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢2018¡Ý19¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ë¤È¡¢2022Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»142»î¹ç½Ð¾ì7¥´¡¼¥ë18¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¤Ë¤âÄêÃå¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹ñºÝA¥Þ¥Ã¥ÁÄÌ»»23»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï2027Ç¯6·îËö¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ÀÌó´ü´Ö¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤Ù¤¯Æ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÂåÍý¿Í¤È¤Î¸ò¾Ä¤¬¹ç°Õ¤ËÃ£¤¹¤ë¤«¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤«¤é¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µî½¢¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Ï¥·¥å¥í¥Ã¥¿¡¼¥Ù¥Ã¥¯¤Î°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤È¤â7000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó129²¯±ß¡Ë¤òÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
