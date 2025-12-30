Mrs. GREEN APPLE¡¢¸µÆü¤ËYouTubeÀ¸ÇÛ¿®·èÄê ¥Õ¥§¡¼¥º3¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ëSP¥×¥í¥°¥é¥à
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/30¡Û3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡¦Mrs. GREEN APPLE¡Ê¥ß¥»¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯1·î1Æü¸µÆü¤Î¤Ò¤ë3»þ¤è¤ê¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMrs. GREEN APPLE 2026Ç¯ ¸µÆüÀ¸ÇÛ¿®¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¡¼¥º3¤ÎËë³«¤±¤ò¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¡¼¥à¤ËµðÂç¤Ê¡È¥Ð¥Ù¥ë¤ÎÅã¡É¡Ä°ÛÎã¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ß¥»¥¹¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
2025Ç¯12·î30Æü¤Ë¤Ï¡¢»°Ï¢ÇÆ¤Î¤«¤«¤ë¡ÖÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëMrs. GREEN APPLE¡£Æ±Æü¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¼õ¾Þ¶Ê¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÎºÇ¿·¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¡ÈBABEL no TOH¡É¤ÎÅìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤«¤é¸ø³«¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Õ¥§¡¼¥º3¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤Î¤Ò¤ë3»þ¤«¤é¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMrs. GREEN APPLE 2026Ç¯ ¸µÆüÀ¸ÇÛ¿®¡×¤òYouTubeÀ¸ÇÛ¿®¡£¸ø³«URL¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥§¡¼¥º3³«Ëë¸å¤ÎÂè°ìÀ¼¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
ÈÖÁÈ¥¿¥¤¥È¥ë¡§Mrs. GREEN APPLE 2026Ç¯ ¸µÆüÀ¸ÇÛ¿®
ÇÛ¿®»þ´Ö¡§15»þ¡Á16»þÍ½Äê¡¡
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¢¡¥ß¥»¥¹¡¢¸µÃ¶¤ËÀ¸ÇÛ¿®·èÄê
¢¡YouTubeÀ¸ÇÛ¿®³µÍ×
