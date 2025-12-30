この絵文字が表す映画は？明るいからこそ怖さ倍増のホラー映画！

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズを紹介します！この絵文字が表すものって一体...？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、夏至祭が舞台のホラー映画です。

「🏕️💐🔥🐻😱」が表す映画は一体なんでしょうか？

果たして、正解は？

正解は「ミッドサマー」でした！

「ミッドサマー」は、2020年2月に公開されたアリ・アスター監督による映画。

不慮の事故により家族を失ったダニーが、大学で民俗学を研究する恋人や友人たち5人でスウェーデンを訪れ、奥地の村で開催される“90年に一度の祝祭”への参加することから始まる物語です。

花で飾られた夏至祭の明るい雰囲気と、恐怖を駆り立てる音楽のアンバランスさが恐怖を掻き立てるホラー映画ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。