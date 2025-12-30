【7位〜12位】12月31日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】蠍座
総合運：★★★☆☆
苦手だと感じていたことも、今日は思いのほか楽しめるはず。しかも「実は苦手ではないかも」と、自信も湧くでしょう。予定を決めすぎず、その場その場の気分で動いていくことが運気を生かす秘訣。人との約束も最小限にすると〇。
話しているうちに、相手の気分を明るくできる恋愛運。相手の表情を観察しながら、話題や言葉を選んでください。ただし、少しでも傷つける可能性がある冗談はNG。また出会いは、友達と一緒に探すとあなたの魅力が引き出されます！
金運
お金を使うのを楽しむことができ、笑顔で支払いをすることで、お金との縁がさらに強くなる運気！普段は｢我慢しなきゃ…｣と思っているデザートなども、今日はOK！高級品より庶民的な雰囲気の物が金運の味方になってくれます。
ラッキーアイテム：小さめのポーチ
ラッキーカラー：ピンクゴールド
【8位】水瓶座
総合運：★★★☆☆
想像力が高まる日です。3年後や5年後の理想の自分や生活を思い浮かべてみてください。そして、特に叶えたいことは、絵や言葉にして書き出してみると〇。実現を焦らずたっぷりとイメージする時間を楽しむと、運気アップ！
恋愛運
恋が進展するための直感が働く日！「これを言ってみよう」「これに誘ってみよう」と感じたら、あれこれ考える前に相手に伝えてみて。会話も関係も盛り上がりそう。また、出会いを求める場合も、ピンときたことを行動に移すと◎。
金運
副業やアルバイトの話が舞い込んできそうな日。最初はあまり興味が湧かなくても、最後まで話を聞いてみて。今後、あなたとお金とのつながりを強くする、強力な後押しになる可能性大です！コツコツ取り組む前提で考えるといいでしょう。
ラッキーアイテム：バスローブ
ラッキーカラー：オフホワイト
【9位】蟹座
総合運：★★☆☆☆
今日のあなたにとっては、人に喜ばれることが何よりの幸せになりそう。自分のことは後回しにして周りの人の手伝いをすると、充実感も人との絆もグンと深まります。ただし、苦手なことは軽く引き受けないことがポイント。
恋愛運
中途半端な関係の人とは、今日はスッパリと関係を断ち切ってしまうといいでしょう。また、恋人との間では、何となく先延ばしになっていた話題を出してみて。関係や話を整理することで、恋愛面で本当に大切にしたいことが見えてきます。
金運
お金に関して、少し困る頼み事をされる可能性がある日です。｢無下に断るのもよくないかな…｣と考えてズルズルと話を聞くと、大切なお金を守れなくなる場合も。同情せずに、できないものはできないと言ってOKです。
ラッキーアイテム：キーホルダー
ラッキーカラー：パープル
【10位】双子座
総合運：★★☆☆☆
食べるものにも特にこだわらず、何があっても「まぁ、いいか」と受け流す、そうすることで平和に過ごせる運気の日です。「あまりよくないな」と、不安や焦りを覚えたことにも、自然と問題なく感じるようになるでしょう。
恋愛運
「なぜ好きだったんだろう？」と、ふと冷静になってしまうかもしれない日。ただ、時間が経つと、ごく自然に再び愛情が湧いてきそうです。ひとりで過ごしたり、連絡を減らしたりと、少し距離を置けば穏やかな気持ちで向き合えるでしょう。
金運
使うべきかどうか迷ったままお金を出してしまうと、｢あれでよかったのかな？｣とモヤモヤが続きそうな日。｢迷ったら使わない｣と決めておくといいでしょう。反対に、一目ボレしたものは自信を持って買うといい日です。
ラッキーアイテム：デオドラント
ラッキーカラー：ライラック
【11位】天秤座
総合運：★☆☆☆☆
小まめにリフレッシュすることで、今日は穏やかな気持ちを保っていけそうです。特に「これは現実逃避かな…」と感じることに飛び込むと吉。自分を責めず、非現実の世界を思い切り楽しんでしまうといいでしょう。
恋愛運
「困ったな」と感じる相手からアプローチされる可能性がある日。中途半端な態度は見せず、きちんとNOを伝えて。人として誠意ある対応を見せれば、トラブルにはなりません。お互いに最高の相談相手や友達として仲良くなれそうです。
金運
基本的には、金銭面は問題ない運気です。誰かから何かをもらうなど、ちょっとした嬉しいことがある可能性も。ただ、収入も貯蓄もお金の使い方も、誰かと比べて学びがある運気ではありません。人とはお金の話をしないのがベスト。
ラッキーアイテム：財布
ラッキーカラー：ワインレッド
【12位】射手座
総合運：★☆☆☆☆
意識している以上に、自分とは違う意見を受け入れるのが難しくなる日。ただ、あなた自身があまりこだわっていないことなら、すんなりと人の考えに耳を傾けられるはず。そして、お互いへの理解がさらに深まる会話ができます。
恋愛運
恋愛に関して「失敗したくない」という気持ちが強くなるかも。でも、思いついたことを気軽に行動に移してみれば、怖がらなくていいのだと気づける運気でもあります。動いてみることで可能性が広がるのだと考えて！
金運
無駄遣いや後悔する買い物などせず、丁寧に大切にお金を使うことができる日です。ただ、｢もっとちゃんとしなければ｣と自分にプレッシャーをかけすぎるかもしれません。財布の中のお札をきちんと整理すると、余計な緊張感が抜けるはず。
ラッキーアイテム：ラジオ
ラッキーカラー：アイボリー