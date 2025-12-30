【7位〜12位】12月31日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡

12星座占いを毎日更新中！今日の運勢やアドバイス、ラッキーアイテムをチェックして、1日をハッピーに過ごしちゃおう♡

【7位】蠍座 総合運：★★★☆☆

苦手だと感じていたことも、今日は思いのほか楽しめるはず。しかも「実は苦手ではないかも」と、自信も湧くでしょう。予定を決めすぎず、その場その場の気分で動いていくことが運気を生かす秘訣。人との約束も最小限にすると〇。



恋愛運

話しているうちに、相手の気分を明るくできる恋愛運。相手の表情を観察しながら、話題や言葉を選んでください。ただし、少しでも傷つける可能性がある冗談はNG。また出会いは、友達と一緒に探すとあなたの魅力が引き出されます！



金運

お金を使うのを楽しむことができ、笑顔で支払いをすることで、お金との縁がさらに強くなる運気！普段は｢我慢しなきゃ…｣と思っているデザートなども、今日はOK！高級品より庶民的な雰囲気の物が金運の味方になってくれます。



ラッキーアイテム：小さめのポーチ



【8位】水瓶座 総合運：★★★☆☆

想像力が高まる日です。3年後や5年後の理想の自分や生活を思い浮かべてみてください。そして、特に叶えたいことは、絵や言葉にして書き出してみると〇。実現を焦らずたっぷりとイメージする時間を楽しむと、運気アップ！



恋愛運

恋が進展するための直感が働く日！「これを言ってみよう」「これに誘ってみよう」と感じたら、あれこれ考える前に相手に伝えてみて。会話も関係も盛り上がりそう。また、出会いを求める場合も、ピンときたことを行動に移すと◎。



金運

副業やアルバイトの話が舞い込んできそうな日。最初はあまり興味が湧かなくても、最後まで話を聞いてみて。今後、あなたとお金とのつながりを強くする、強力な後押しになる可能性大です！コツコツ取り組む前提で考えるといいでしょう。



ラッキーアイテム：バスローブ



ラッキーカラー：オフホワイト

【9位】蟹座 総合運：★★☆☆☆

今日のあなたにとっては、人に喜ばれることが何よりの幸せになりそう。自分のことは後回しにして周りの人の手伝いをすると、充実感も人との絆もグンと深まります。ただし、苦手なことは軽く引き受けないことがポイント。



恋愛運

中途半端な関係の人とは、今日はスッパリと関係を断ち切ってしまうといいでしょう。また、恋人との間では、何となく先延ばしになっていた話題を出してみて。関係や話を整理することで、恋愛面で本当に大切にしたいことが見えてきます。



金運

お金に関して、少し困る頼み事をされる可能性がある日です。｢無下に断るのもよくないかな…｣と考えてズルズルと話を聞くと、大切なお金を守れなくなる場合も。同情せずに、できないものはできないと言ってOKです。



ラッキーアイテム：キーホルダー



ラッキーカラー：パープル

【10位】双子座 総合運：★★☆☆☆

食べるものにも特にこだわらず、何があっても「まぁ、いいか」と受け流す、そうすることで平和に過ごせる運気の日です。「あまりよくないな」と、不安や焦りを覚えたことにも、自然と問題なく感じるようになるでしょう。



恋愛運

「なぜ好きだったんだろう？」と、ふと冷静になってしまうかもしれない日。ただ、時間が経つと、ごく自然に再び愛情が湧いてきそうです。ひとりで過ごしたり、連絡を減らしたりと、少し距離を置けば穏やかな気持ちで向き合えるでしょう。



金運

使うべきかどうか迷ったままお金を出してしまうと、｢あれでよかったのかな？｣とモヤモヤが続きそうな日。｢迷ったら使わない｣と決めておくといいでしょう。反対に、一目ボレしたものは自信を持って買うといい日です。



ラッキーアイテム：デオドラント



ラッキーカラー：ライラック

【11位】天秤座 総合運：★☆☆☆☆

小まめにリフレッシュすることで、今日は穏やかな気持ちを保っていけそうです。特に「これは現実逃避かな…」と感じることに飛び込むと吉。自分を責めず、非現実の世界を思い切り楽しんでしまうといいでしょう。



恋愛運

「困ったな」と感じる相手からアプローチされる可能性がある日。中途半端な態度は見せず、きちんとNOを伝えて。人として誠意ある対応を見せれば、トラブルにはなりません。お互いに最高の相談相手や友達として仲良くなれそうです。



金運

基本的には、金銭面は問題ない運気です。誰かから何かをもらうなど、ちょっとした嬉しいことがある可能性も。ただ、収入も貯蓄もお金の使い方も、誰かと比べて学びがある運気ではありません。人とはお金の話をしないのがベスト。



ラッキーアイテム：財布



ラッキーカラー：ワインレッド