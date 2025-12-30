¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Ûaespa¥á¥ó¥Ð¡¼ÉÂ·ç¡¡À©ºîÅý³ç¤¬ÀâÌÀ¡Ö¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£¤ª»°Êý¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¼Ä¸¶¿²ðÀ©ºîÅý³ç¤¬Â¿¹ñÀÒ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¡×¤ÎNINGNING¡Ê¥Ë¥ó¥Ë¥ó¡Ë¤¬ÉÂ·ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡aespa¤Ï29Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò¼Âà¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë´¶À÷¤·¤¿¤¿¤á¤È¤·¤¿¡£¼Ä¸¶»á¤Ï¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤é¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤µ¤ó¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê3¿Í¤Ç½Ð¾ì¤µ¤ì¤¿¤¤¤È¡£¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡£¤ª»°Êý¤Î½Ð¾ì¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¡£¤ª»°Êý¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥ó¥Ë¥ó¤¬²áµî¤ËSNS¤Ç¸¶Çú¤Î¥¥Î¥³±À¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥é¥ó¥×¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿·ï¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÆÃÄê¤ÎÌÜÅª¤ä°Õ¿Þ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤´·üÇ°¤òÀ¸¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¤è¤êºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹ÈÇò¤ÏKARINA¡Ê¥«¥ê¥Ê¡Ë¡¢GISSELE¡Ê¥¸¥¼¥ë¡Ë¡¢WINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î3¿Í¤Ç¡ÖWhiplash¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£»Ê²ñ¤Ï½÷Í¥¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¢½÷Í¥¤Îº£ÅÄÈþºù¡¢ÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Ì³¤á¤ë¡£°½À¥¤Ï6Ç¯¤Ö¤ê4²óÌÜ¡¢ÍµÈ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³3²óÌÜ¡¢º£ÅÄ¤Ï½é¤ÎÂçÌò¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£