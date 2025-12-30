¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Ûº£ÅÄÈþºù¡¡º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡ÖÁö¡×¡¡¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ËÀ¤³¦Î¦¾å¡¢¶î¤±È´¤±¤¿°ìÇ¯¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ïº£Ç¯ÅÙÁ°´ü¤ÎÆ±¶ÉÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤Î¤Ö¤ò¹¥±é¡£½¼¼Â¤Î1Ç¯¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¹ÈÇò¤Î»Ê²ñ¤âÃ´¤¦¡£Çò¤Î¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤È¤¤¤¦¤Î¤â½é¤á¤Æ·Ð¸³¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ËÜÈÖ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È½é¤ÎÂçÌò¤Ë°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ê¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö1Ê¸»ú¡Ä¡ØÁö¡Ù¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¢¤ó¤Ñ¤ó¤ÎÊý¤Ç¤âÁö¤ë¤ÎÂ®¤¤Ìò¤À¤Ã¤¿¤·¡¢À¤³¦Î¦¾å¤È¤«¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤È¡£Áö¤ë¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤Ï¤Ë¤«¤ó¤À¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ï»Ê²ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¹ÈÇòÆÃÊÌÊÔ¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë²Î¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤âÄ©Àï¡£½Ð±é¼Ô¤Ë¤Ï¤Û¤«¤ËËÌÂ¼¾¢³¤¡¢¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡¢²Ï¹çÍ¥¼Â¡¢¸¶ºÚÇµ²Ú¡¢¹â¶¶Ê¸ºÈ¡¢Âç¿¹¸µµ®¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¡¢ÃæÈøÎ´À»¡¢»³»û¹¨°ì¡¢¸ÍÅÄ·Ã»Ò¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎºÆ½¸·ë¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£