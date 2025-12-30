¡Ú¹ÈÇò¥ê¥Ï¡Û3Ç¯Ï¢Â³»Ê²ñ¤ÎÍµÈ¹°¹Ô¡¡¥ê¥Ï¤Ç¤Î¤±¤ó¶Ì¼ºÇÔ¤Ç¡Ö¶ÛÄ¥¡×¡Ö³Ú²°¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÎý½¬¡×
¡¡Âç¤ß¤½¤«¹±Îã¤ÎNHK¡ÖÂè76²ó¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¡Ê¸å7¡¦20¡Ë¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤¬30Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤ÎNHK¥Û¡¼¥ë¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ê²ñ¤Î°½À¥¤Ï¤ë¤«¡Ê40¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ëº£ÅÄÈþºù¡Ê28¡ËÎëÌÚÆàÊæ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê43¡Ë¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡ÍµÈ¤ÏÁ°Æü¤ËÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤òÏªÄè¡£»°»³¤Ò¤í¤·¤Î¤±¤ó¶Ì¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¡¢1ÈÖ¼ê¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¼ºÇÔ¡£»°»³¤â¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¸«¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢º£Ç¯°ìÈÖÆ°ÍÉ¤¬Áö¤Ã¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£ËÜÈÖ¤Ç¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ò¤·¤Ã¤«¤êÌ³¤á¡¢¥®¥Í¥¹¹¹¿·¤Ë¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡3²óÌÜ¤Î»Ê²ñ¤Ç¡ÖÍ¾Íµ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÍµÈ¡£¡Ö»°»³¤µ¤ó¤Î¤±¤ó¶Ì¤Ç¡¢Áá¡¹¤Ë2²óÂç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é¡¢µÞ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢³Ú²°¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤±¤ó¶ÌÎý½¬¤¹¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¡£¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤Ë¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Öº¸¤Î¤Û¤¦¤«¤é»°»³¤µ¤ó¤Î±Ô¤¤»ëÀþ´¶¤¸¤Æ¤Þ¤·¤Æ¡¢¤â¤¦¶ì¾Ð¤¤¤Ç¤ä¤ê²á¤´¤¹¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ËÜÈÖ¤ÏÉ¬¤ºÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¤ê¡£¡Ö»°»³¤µ¤ó¤ÏÌµ¸À¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Â¾¤Î¥×¥í¤ÎÊý¤«¤éÉ¨¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢É¨¤Ç¼õ¤±¤ë¤ó¤À¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Âç¾æÉ×¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£
¡¡22Ç¯¤Ë¤Ï½ãÎõ¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢23Ç¯¤«¤é¤Ï»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¹ÈÇò¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»Ê²ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤±¤ó¶Ì¤Ç¥®¥Í¥¹¹¹¿·¤È¥À¥Ö¥ë¤ÎÂçÌò¤òÃ´¤¦¡£º£Ç¯¤âÍµÈ¤«¤éÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤Âç¤ß¤½¤«¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡ÊüÁ÷100Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢Âç¤ß¤½¤«¡£¡×¡£¥²¥¹¥È¿³ºº°÷¤Ï¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê¥×¥í¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹Áª¼ê¡Ë¡¢郄ÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¡ÊÇÐÍ¥¡Ë¡¢ÌîÂô²í»Ò¡ÊÀ¼Í¥¡Ë¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¡Ê½÷Í¥¡Ë¡¢»°±ºÃÎÎÉ¡Ê¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡Ë¡¢»°Âð¹áÈÁ¤µ¤ó¡ÊÊ¸·ÝÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï¡¢¹ÈÁÈ¤¬34¾¡¡¢ÇòÁÈ¤¬41¾¡¡£