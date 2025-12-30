ロシアのプーチン大統領は29日、アメリカのトランプ大統領との電話会談で、ウクライナによる大統領公邸への攻撃を理由に、和平交渉の立場を見直すと伝えました。和平に向けた動きにどのような影響が出るのでしょうか。

プーチン大統領は、今回の件を口実にして、トランプ氏が仲介する和平プロセスで主導権をにぎるためにより強硬な姿勢をとる可能性があります。

プーチン大統領は29日、トランプ大統領との電話会談でノブゴロド州の大統領公邸に対しウクライナが大規模な無人機攻撃を仕掛けたと主張しました。ただ、本当に公邸が狙われたのかどうか証拠は公に示しておらず、ウクライナ側も即時に完全否定していて、真偽は定かではありません。

そうしたなかプーチン氏は、報復攻撃を行うとした上で、和平交渉についても「これまでの立場を見直す」とトランプ氏に伝えたということです。この発言、今の和平交渉の流れに不満をもっていることがうかがえます。

和平交渉の駆け引きで今後、プーチン大統領はどう動くのか。焦点となっている領土の位置づけをめぐってトランプ氏と再び引き込み、巻き返しをはかるとみられます。

先月までの和平案は、ウクライナ東部ドンバス地方をロシアに割譲することが盛り込まれるなど、ロシア寄りの内容となっていました。それが今月のウクライナとアメリカの協議で修正され、ドンバス地方では非武装の自由経済区を設ける案などが示され、思惑通りにはいかない展開となっていました。

プーチン大統領はトランプ氏に対し、これまでの合意事項を再検討する考えも伝え、揺さぶりをかけています。今回の件も、和平プロセスを妨害しているのはウクライナだとトランプ氏に印象づける狙いもあるとみられます。

また、プーチン氏は、武力で目標を達成することもいとわないと繰り返し強調していて和平協議を長引かせ、ウクライナを降伏に追い込むという思惑も透けて見えます。