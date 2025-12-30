温めも炊飯も揚げ物もこれ1つ。何通りにも使えるマルチポット【和平フレイズ】のマルチポットがAmazonに登場中‼
出しっぱなしでも画になる。便利なだけじゃない、お洒落なピスタチオカラー【和平フレイズ】のマルチポットがAmazonに登場!
和平フレイズのマルチポットは、これ1つで何通りもの調理に対応できる便利なキッチンアイテム。深さのある形状で、温め直しやお湯を沸かす時、少量の揚げ物なども気軽にサッとこなせる。出しっぱなしでも画になるデザインで、キッチンに物を増やしたくない人にもおすすめ。
口は少しすぼまった形状で油ハネを抑えながら調理でき、丸い鍋底はお米をおどらせて美味しく炊き上げる。レトルトパウチを立てて湯せんできるのも便利なポイント。
ハンドルはシリコーン加工で手触りが良く、木目調プリントがお洒落なアクセントになっている。
内面にはふっ素樹脂加工を採用し、汚れ落ちが良くお手入れも簡単。使った後はコンパクトに収納でき、見せる収納としても映えるデザイン性を備えている。IH・ガス対応で、学生から社会人まで幅広く使えるマルチポットだ。
