¼£°Â¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡ÖµÜ¾ë¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡ÖÀÐ´¬»Ô¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©¡Ú2025Ç¯Ä´ºº¡Û
½»¤Þ¤¤Ãµ¤·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼þÊÕ´Ä¶¤ÎÍøÊØÀ¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×»ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò»Ù¤¨¤ëÃÏ°è¤Î°ÂÁ´À¤Ç¤¹¡£ÈÈºáÈ¯À¸Î¨¤ÎÄã¤µ¤ä³¹¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼£°Â¡×¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡¢Ä¹¤¯½»¤ßÂ³¤±¤ë¾å¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê°Â¿´ºàÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯12·î18Æü¤Î´ü´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷250¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢µÜ¾ë¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¼£°Â¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡ÖµÜ¾ë¸©¤Î¼«¼£ÂÎ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú10°Ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ´¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¿Í¤¬Â¿¤½¤¦¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¡¢¡Ö½»Ì±´Ö¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬¶¯¤¯½õ¤±¹ç¤¤¤ÎÀº¿À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¼£°Â¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¼£°Â°Ý»ý¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÖÃæ¿´Åª¤Ê»Ô¤Ê¤Î¤ÇËÉÈÈÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê50Âå½÷À¡¿°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢¡ÖÅÔ»Ôµ¬ÌÏ¤Î³ä¤Ë³¹¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈË²Ú³¹¤È½»ÂðÃÏ¤¬Ê¬¤«¤ì¡¢ËÉÈÈÂÎÀ©¤âÈæ³ÓÅª¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀÅ²¬¸©¡Ë¡¢¡ÖÀçÂæ¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë½»ÂðÃÏ¿§¤¬¶¯¤¯¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿´Ä¶¡£¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼ÁØ¤¬Â¿¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)
2°Ì¡§ÀÐ´¬»Ô¡Ê29É¼¡Ë2°Ì¤Ë¤Ï¡¢¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¹¤µ¤ò»ý¤Á¡¢Ë¤«¤Ê¿å»º¶È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀÐ´¬»Ô¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é¤ÎÎÏ¶¯¤¤Éü¶½¤ò¿ë¤²¤¿³¹¤Ï¡¢¿·¤·¤¯À°È÷¤µ¤ì¤¿½»¶è¤ä¾¦¶È¥¨¥ê¥¢¤¬Áý¤¨¡¢»ëÇ§À¤ÎÎÉ¤¤ÌÀ¤ë¤¤³¹ÊÂ¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÁÄ®ÆÃÍ¤Î³èµ¤¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¸Å¤¯¤«¤é½»¤à½»Ì±Æ±»Î¤Î·Ò¤¬¤ê¤¬¿¼¤¯¡¢ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò¸«¼é¤ë¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£´Ñ¸÷¤ÈÀ¸³è¤¬¤Û¤É¤è¤¯Ê¬Î¥¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìë´Ö¤âÈæ³ÓÅªÀÅ¤«¤Ê½»´Ä¶¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1°Ì¡§ÀçÂæ»Ô¡Ê84É¼¡Ë1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìËÌºÇÂç¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅÎ¤ÎÅÔ¡×ÀçÂæ»Ô¤Ç¤¹¡£ÄêÁµ»ûÄÌ¤Î¥±¥ä¥ÊÂÌÚ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÅÔ»Ô·Ê´Ñ¤È¼«Á³¤¬¸«»ö¤ËÍ»¹ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅìËÌ¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤·¤Æ¹ÔÀ¯¡¦·ÐºÑµ¡Ç½¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼çÍ×±Ø¤äÈË²Ú³¹¤Î·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤¬Èó¾ï¤Ë¼ê¸ü¤¯¡¢ÌëÆ»¤Ç¤âÊâ¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦³¹Åô¤¬¤¯¤Þ¤Ê¤¯ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍøÊØÀ¤òµý¼õ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢°ìÊâ¹Ù³°¤Ø½Ð¤ì¤Ð´×ÀÅ¤Ç¼£°Â¤ÎÎÉ¤¤½»Âð³¹¤¬·ÁÀ®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¡ÖÅÔ²ñ¤Ê¤¬¤é¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¡×¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤«¤é°µÅÝÅª¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:°½ÇµÌ¨)