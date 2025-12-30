¾¼ÏÂ100Ç¯¤ÎÊë¤ì¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¾¼ÏÂ¤Î±ÑÍº¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº¤Î¡ÖÀ¨¤ß¡×¡Ú¸µÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥ºÊá¼ê¡¦ÅÚ°æ½ß¡Ê¤¤è¤·¡Ë»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û
¼éÈ÷¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤¿¤Î¤¬2004Ç¯¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡¡ÂçÊÑ¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤è¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤è¤Í¡£ÂÎÄ´¤¬¤è¤±¤ì¤ÐÅìµþÏ»Âç³Ø¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ïµå¼°¤Ë½Ð¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤À......¡×
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¹ÅèÌÐÍº¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿ÅÚ°æ½ß»á
1950Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é1960Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤ÇÄ¹¤¯ÀµÊá¼ê¤ò¤Ä¤È¤á¤¿ÅÚ°æ½ß¤ÏÌÀ¼£Âç³Ø½Ð¿È¤Ç¡¢Î©¶µÂç³Ø¤ÎÄ¹Åè¤è¤ê¤â³ØÇ¯¤Ç¤Ï¤Õ¤¿¤Ä¾å¡£ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤òÀï¤Ã¤¿Ãç´Ö¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÄ¹Åè¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢²þ¤á¤Æ¡¢Èà¤òÄ¶¤¨¤ëÁª¼ê¤Ï¤â¤¦½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Í¡£ÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¹â¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¿Í´Ö¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤Ä¤â¼«Á³ÂÎ¡¢ËÜ²»¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡×
Ä¹Åè¤Ï¾ï¾¡µð¿Í¤Î»ÍÈÖÂÇ¼Ô¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¥Á¡¼¥à¤ÎÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¼ê¶¯¤¤Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÎ©¤ÄÄ¹Åè¤Ë¡ØÄ´»Ò¤Ï¤É¤¦¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÉÔÄ´¤Î»þ¤Ï¡Øº£¡¢¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ù¤ÈÅú¤¨¤ë¡£Àä¹¥Ä´¤Î»þ¤Ï¡Ø¤¨¤Ø¤Ø¤Ã¡Ù¤È¾Ð¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¥¦¥½¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ï¤¤¤Ä¤â°Ê¾å¤Ë·Ù²ü¤·¤¿¤â¤ó¤À¤è¡×
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é¸·¤·¤¯¹¶¤á¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÄ¹Åè¤Ë¤ÏÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡Ö3¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¡¢Ä¹Åè¤òÌýÃÇ¤µ¤»¤ëºîÀï¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÄ¹Åè¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ëµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¡£¤â¤·Ä¹Åè¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤é°ìµ¤¤ËÎ®¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡£1ÅÀ¤¬1ÅÀ¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤â¤·Æ±ÅÀ¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤éÉé¤±¤ò³Ð¸ç¤·¤¿¤â¤ó¤À¤è¡×
ÄÌ»»868ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿²¦Äç¼£¤¬Ä¹Åè¤ÎÁ°¤Î»°ÈÖ¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢Ä¹Åè¤¬»°ÈÖ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¦¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¶¹¤«¤Ã¤¿¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ç¤¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¿ÉÊú¶¯¤¯ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ä¹Åè¤Î¾ì¹ç¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ç¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥ó¤¬¹¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£ÉáÄÌ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ÎÂÇÎ¨¤Ï¹â¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Èà¤À¤±¤Ï°ã¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥Ü¡¼¥ëµå¤Ç¤âÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢Åö¤¿¤êÂ»¤Í¤Ç¤â³°Ìî¼ê¤ÎÁ°¤Ë¥Ý¥È¥ê¤ÈÍî¤Á¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦±¿¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
Ä¹Åè¤Ï184¥»¥ó¥Á¤ÎÄ¹¿È¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¡¦¶âÅÄÀµ°ì¡ÊÄÌ»»400¾¡¡Ë¤â¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥í¡¼¤Î½©»³ÅÐ¡Ê193¾¡¡Ë¤â¶ì¤Ë¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤³¤½¡¢¶âÅÄ¤µ¤ó¤Ë4Ï¢Â³»°¿¶¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¤ä¤êÊÖ¤·¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤Ï¡¢¶ì¼ê°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤È¤º¤Ã¤ÈÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤±¤É¡¢Ä¹Åè¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÈà¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Úµò¤À¤È»×¤¦¡£
º£¡¢¼«Ê¬¤¬²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¶¯¤«¤Ã¤¿¤Í¡£¤½¤ì¤ÏÀº¿ÀÅª¤Ê¶¯¤µ¤«¤é¤¯¤ë¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£Ä¹Åè¤Ï¿Í¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤ä´ÑµÒ¤¬µá¤á¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£±§Ãè¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¡£¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤Í¡£ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡×
ÄÌ»»ÂÇÎ¨.305¡¢444ËÜÎÝÂÇ¡¢1522ÂÇÅÀ¤Ê¤ÉÂÇ·âÀ®ÀÓ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤¬¡¢¼éÈ÷¤â¤Þ¤¿°ìÎ®¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Î¹¤µ¡¢¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¥°¤ÎÀµ³Î¤µ¡¢¤½¤·¤ÆÇÉ¼ê¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆÈÆÃ¤Î´¶À¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡£²¶¤¬»°ÎÝ¥³¡¼¥Á¥ã¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï»°ÎÝ¤ò¼é¤ëÄ¹Åè¤È¤è¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
µð¿Í¤ÎºîÀï»²ËÅ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ËÒÌîÌÐ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤¬¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¼éÈ÷°ÌÃÖ¤ÎÊÑ¹¹¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÒÌî¤µ¤ó¤¬¡Ø¤â¤Ã¤È»°ÎÝÀþ¤ò¼é¤ì¡Ù¤ÈÂç¤¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥å¥¢¤ò¤·¤Æ¤â¡¢Ä¹Åè¤Ïµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Õ¤ê¤ò¤¹¤ë¡£¡ØËÒÌî¤µ¤ó¤¬¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Ä¹Åè¤Ï¼éÈ÷°ÌÃÖ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤¦¡¢ÃÎ¤é¤ó¤×¤ê¤Ê¤ó¤À¤è(¾Ð)¡×
ÅÚ°æ¤Ï¡¢Ä¹Åè¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¤Î»Ø¼¨¤è¤ê¤â¼«Ê¬¤Î´¶À¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤ó¤À¤È»×¤¦¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤ÎÄ´»Ò¤ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤Ê¤É¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ø¤³¤³¤ÇÂç¾æÉ×¡Ù¤À¤È¡£
¥Ô¥ó¥Á¤Î¾ìÌÌ¤Ç¡Ø¤³¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡¢´í¤Ê¤¤¤¾¡Ù¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï·è¤Þ¤Ã¤Æ¥Ò¥Ã¥È¤¬½Ð¤ë¡£¡Ø¤À¤«¤é¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë......¡Ù¤ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤¢¤ë¼ï¤ÎÆ°ÊªÅª¤Ê´ª¤¬Æ¯¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¾¼ÏÂ11¡Ê1936¡ËÇ¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÄ¹Åè¤È¾¼ÏÂ8¡Ê1933¡ËÇ¯6·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÅÚ°æ¡£Èà¤é¤¬¿·¤·¤¤¥×¥íÌîµå¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤¿¡£
¡ÖÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î»ÍÈÖ¤À¤Ã¤¿Àî¾åÅ¯¼£¤µ¤ó¤Ï"ÂÇ·â¤Î¿ÀÍÍ"¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢²æ¡¹¤¬¥×¥íÌîµå¤ËÆþ¤Ã¤¿º¢¤Ë¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ï°úÂà¤ò¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬Ä¹Åè¤Ç¡¢¥×¥íÌîµå¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿¤è¤Í¡×
½¾·³·Ð¸³¤äÅö»þ¤Î¿©ÎÈ»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥íÌîµå¤Ë¤ª¤±¤ëÁª¼ê¼÷Ì¿¤Ïº£¤Û¤ÉÄ¹¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¸å¡¢Áª¼ê¤ÎÂÎ³Ê¤â¤É¤ó¤É¤óÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£Ä¹Åè¤Ï180¥»¥ó¥Á¶á¤¯¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ê179¥»¥ó¥Á¡Ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤Í¡×
Ä¹Åè¤¬¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾¼ÏÂ33¡Ê1958¡ËÇ¯¡¢ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤ÀË¤«¤À¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö½µµÙ2Æü¤Î²ñ¼Ò¤Ê¤ó¤«¤É¤³¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÀ¸·üÌ¿¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤ËÄ¹Åè¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Í¦µ¤¤ä³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
1960Ç¯Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢·ÐºÑ¤â¿©ÎÈ»ö¾ð¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤Ç¡¢¹ñÌ±¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀïÁè¤Ç¿ÈÆâ¤òË´¤¯¤·¤¿¿Í¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ºâ»º¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¡£¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ÎÌÌ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£Ìîµå¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ëÃË¤À¤Ã¤¿¡×
¡üÅÚ°æ½ß¡Ê¤É¤¤¡¦¤¤è¤·¡Ë¡¡
1933Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³Åì¹â¹»¤«¤éÌÀ¼£Âç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤Î¤Î¤Á¡¢1956Ç¯¤ËÂçÍÎ¥Û¥¨¡¼¥ë¥º¤ËÆþÃÄ¡£²¬»³Åì¡¢ÌÀ¼£¤ÎÆ±µéÀ¸¤ÇÆ±¤¸¤¯ÂçÍÎ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿Ì¾Åê¼ê¡¦½©»³ÅÐ¤È18Ç¯´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À¡£°úÂà¸å¤ÏÂçÍÎ¡¢ºå¿À¤Ë¤Æ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥³¡¼¥Á¡¢¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢´ÆÆÄ¤òÎòÇ¤¡£¥¹¥«¥¦¥È¡¢²òÀâ¼Ô¤ò·Ð¤¿¤Î¤Á¡¢JP¥¢¥»¥Ã¥È¾Ú·ôÌîµåÉô¤Îµ»½Ñ¸ÜÌä¤Ê¤É¤âÎòÇ¤¤·¤¿
