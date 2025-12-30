¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¡¢J1¿À¸Í¤«¤éGK¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥Ê¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ
¡¡J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï30Æü¡¢J1¿À¸Í¤«¤éGK¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥Ê¡Ê28¡Ë¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤Ç³ÍÆÀ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡193¥»¥ó¥Á¡¢87¥¥í¤ÎÂç·¿GK¤Ç¥Õ¥£¡¼¥ÉÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ê¡¢Î®ÄÌ·ÐÂç»þÂå¤ÏU¡½21¡Ê21ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ2018Ç¯¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£20Ç¯¤ËJ1²£ÉÍM¤ËÆþÃÄ¡£24Ç¯¤«¤é2µ¨¥×¥ì¡¼¤·¤¿¿À¸Í¤Ç¤ÏJ1¥ê¡¼¥°Àï¤Î½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ïº£µ¨J1¥ê¡¼¥°Àï14»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿GKÂ¼¾å¾»¸¬¤¬J1µþÅÔ¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¡£Æ±20»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¾®ÈªÍµÇÏ¤é¤ÈÍèµ¨¤ÎGK¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤¦¡£
¡¡¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡Ö¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤«¤é²ÃÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¥ª¥Ó¡¦¥Ñ¥¦¥¨¥ë¡¦¥ª¥Ó¥ó¥Ê¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÀï¤¤¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò¼¨¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×