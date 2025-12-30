¡ÚÂ®Êó¡Û¼¯»ùÅç¸©¤Ç¿ÌÅÙ4¡¡±âÈþÂçÅç¶á³¤¤Ç¿äÄêM5.6¡Ò³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¡Ó
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢30Æü¸á¸å5»þ12Ê¬¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç¸©ÆÁÇ·ÅçÄ®¤äÅ·¾ëÄ®¡¢°ËÀçÄ®¤Ç¿ÌÅÙ4¤ÎÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿Ì¸»ÃÏ¤Ï±âÈþÂçÅç¶á³¤¤Ç¡¢¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï¤´¤¯Àõ¤¤¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¡ÊM¡Ë5¡¦6¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡³ÆÃÏ¤Î¿ÌÅÙ¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ú¼¯»ùÅç¸©¡Û
¿ÌÅÙ4=ÆÁÇ·ÅçÄ®¡¢Å·¾ëÄ®¡¢°ËÀçÄ®
¿ÌÅÙ3=ÏÂÇñÄ®¡¢ÃÎÌ¾Ä®¡¢À¥¸ÍÆâÄ®
¿ÌÅÙ2=Í¿ÏÀÄ®¡¢±âÈþ»Ô¡¢ÂçÏÂÂ¼¡¢±§¸¡Â¼¡¢Î¶¶¿Ä®¡¢´î³¦Ä®¡¢½½ÅçÂ¼
¡Ú²Æì¸©¡Û
¿ÌÅÙ2=Ì¾¸î»Ô¡¢¹ñÆ¬Â¼¡¢º£µ¢¿ÎÂ¼¡¢ËÜÉôÄ®¡¢²¸Ç¼Â¼¡¢°ËÊ¿²°Â¼¡¢¤¦¤ë¤Þ»Ô¡¢À¾¸¶Ä®
¿ÌÅÙ1=Âçµ¹Ì£Â¼¡¢ÅìÂ¼¡¢°ËÀ§Ì¾Â¼¡¢ÆáÇÆ»Ô¡¢²Æì»Ô¡¢Æî¾ë»Ô¡¢ÆÉÃ«Â¼¡¢ËÌÃ«Ä®¡¢Ãæ¾ëÂ¼¡¢ºÂ´ÖÌ£Â¼¡¢È¬½ÅÀ¥Ä®
