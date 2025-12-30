¹â»Ô¼óÁê¡ÖÍèÇ¯¤Ï¸×¤Î½Ä¤¸¤Þ¤ò¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡× ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤ÈÂçÇ¼²ñ¤Ë½ÐÀÊ
¹â»Ô¼óÁê¤Ï30Æü¸á¸å¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç¯Ëö¹±Îã¤Î¡ÖÂçÇ¼²ñ¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÍèÇ¯³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢¸×¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Î¤Ä¤¤¤¿½Ä¤¸¤Þ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÍèÇ¯¤Ï½Ä¤¸¤Þ¤ò¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ¡¢¿¹ÊÝ´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤¬ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡ÖÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥µ¥à¥é¥¤¥Ö¥ë¡¼¤Î³èÌö¤È¤«¤±¤Æ¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤È²ò¤¯¡£¤½¤Î¿´¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¡¢Áö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤ÆÁö¤êÈ´¤¤¤Æ¾¡Íø¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î¸åÈ¾¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤ÎÄìÎÏ¤äÀ¯ºö»Ù±ç¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï»Ë¾å½é¤á¤Æ5Ëü±ß¤ÎÂçÂæ¤òÆÍÇË¤·¡¢¸«»ö¤ÊµÕÅ¾·à¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤â¤È¡¢ÀïÎ¬Åª¤ÊºâÀ¯½ÐÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç»ö¶È¼ý±×¤¬²þÁ±¤·¡¢¶ÐÏ«¼Ô¤â½êÆÀ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë·ë²Ì¡¢¾ÃÈñ¥Þ¥¤¥ó¥É¤â²þÁ±¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»ö¶È¼ý±×¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¹¥½Û´Ä¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¶¯¤¤·ÐºÑ¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÍèÇ¯¤Î²Æ¤Þ¤Ç¤ËÆüËÜ·ÐºÑ¤ÈÃÏÊý·ÐºÑ¤ÎÀøºßÎÏ¤ò²ò¤Êü¤Ä¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤ÀïÎ¬¤òºöÄê¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¼óÁê¤Î¡ÖÂçÇ¼²ñ¡×½ÐÀÊ¤Ï¡¢´ßÅÄ¸µ¼óÁê°ÊÍè3Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¤¹¡£