¡Ú¥Ü¡¼¥È¡Û¸ÍÅÄ¥Ç¥¤¥ê¡¼ÇÕ¡¡ÇÏ¾ì¹ä¤¬£²Ï¢ÂÐÎ¨¥ï¡¼¥¹¥Èµ¡¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·Í¥½Ð¡ª½õ¸À¤ò¼õ¤±¤¿»Õ¾¢¤ÎÂ¼ÅÄ½¤¼¡¤Ø²¸ÊÖ¤·£Ö¤À
¡¡¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡×¡Ê£³£°Æü¡¢¸ÍÅÄ¡Ë
¡¡ÇÏ¾ì¹ä¡Ê£³£³¡Ë¡áÅìµþ¡¦£±£±£²´ü¡¦£Á£²¡á¤¬ÄãÄ´µ¡¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ÆÍ¥½ÐÀÚÉä¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£½àÍ¥£±£±£Ò¤Ï£´¥«¥É¤«¤é£±£ÍºÇÆâ¤òº¹¤·¼ó°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤ê¡¢£²£Í¤Çº´Æ£ÂçÍ¤¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ëº¹¤µ¤ì¤¿¤¬£²Ãå¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤óÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½àÍ¥¤¬°ìÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Ãæ·ø¾å°Ì¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡ÁêËÀ¤Î£³£µ¹æµ¡¤Ïº£Àá¤Î£²Ï¢ÂÐÎ¨¥ï¡¼¥¹¥È¡£¤½¤ì¤òÎ©¤ÆÄ¾¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢»Õ¾¢¤ÎÂ¼ÅÄ½¤¼¡¡ÊÅìµþ¡Ë¤«¤é¤Î½õ¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£Â¼ÅÄ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢¸½¾õ¤ÏÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ü¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç³è¤òÆþ¤ì¤Ê¤¬¤é¡×¤È¸·¤·¤¤»ØÆ³¤òÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ÇÏ¾ì¤â¡Ö¤â¤¦¡ÊÂ¼ÅÄ¤Ë¤Ï¡ËÂ¤ò¸þ¤±¤Æ¿²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¤ê¡£ºÇ¸å¤Ï¹ë²÷¤ËÆÍ¤È´¤±¤Æ¡¢²¸ÊÖ¤·£Ö¤È¤¤¤¯¡£