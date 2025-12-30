¡Ú¥Ü¡¼¥È¡ÛÊ¿ÏÂÅç¡¡¶â»ÒÂóÌð¤¬Í¥¾¡Àï¤Î£²¹æÄú¤ò³ÍÆÀ¡¡µÕÅ¾£Ö¤Ø°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤¹¡Ö¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¡Ö£Â£Ô£Ó²£ÉÍ³«Àß£±£¸¼þÇ¯µÇ°¡×¡Ê£³£°Æü¡¢Ê¿ÏÂÅç¡Ë
¡¡¶â»ÒÂóÌð¡Ê£´£²¡Ë¡á·²ÇÏ¡¦£¹£µ´ü¡¦£Á£±¡á¤¬£³£°Æü¤Î½àÍ¥£±£°£Ò¤Ç£±Ãå¡£¥¤¥ó¤«¤éÆ¨¤²¤ÆÍ¥½Ð¤Î°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡££±¼þ£±£Í¤Ï£´¥«¥É¤«¤é¤Þ¤¯¤ê¤òÁÀ¤Ã¤¿Àî¿¬ÂÙÊå¡Êºë¶Ì¡Ë¤ËÇ÷¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ²¡¤·ÀÚ¤ê¡¢¡Ö¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤È¥ì¡¼¥¹¸å¤Ï¶ì¾Ð¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÂ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¥¹¥ê¥Ã¥È¤Î¸å¤ÏÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤·¡¢¾õÂÖ¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¼ê±þ¤¨¤Ï¤Ä¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ä´À°¤ÎÊý¸þÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö½®¤Î¸þ¤¤È¤«¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢¤½¤³¤ÎÈùÄ´À°¡×¤ÈÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡££²¹æÄú¤È¤Ê¤Ã¤¿£³£±Æü¤ÎÍ¥¾¡Àï¤ÏÂÖÀª¤òÀ°¤¨¤Æ£ÖÃ¥¼è¤òÁÀ¤¦¡£