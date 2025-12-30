½»Âð¥í¡¼¥ó¡¢Âç¼ê5¹Ô¤¬°ú¤¾å¤²¡¡10Ç¯¸ÇÄê·¿¡¢¶âÍø¾å¾º¤Ç
¡¡»°É©UFJ¶ä¹Ô¤Ê¤É¹ñÆâÂç¼ê5¹Ô¤Ï30Æü¡¢ÍèÇ¯1·î¤ËÅ¬ÍÑ¤¹¤ë½»Âð¥í¡¼¥ó¶âÍø¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¹ñºÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë»Ô¾ì¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢10Ç¯¸ÇÄê·¿¤ÎºÇÍ¥¶ø¶âÍø¤ò¤½¤ì¤¾¤ì12·î¤«¤é0.190¡Á0.420¡ó°ú¤¾å¤²¤¿¡£·ÀÌó¼Ô¤ÎÂçÈ¾¤¬Áª¤ÖÊÑÆ°·¿¤Ï0.640¡Á0.925¡ó¤Ë¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç¼ê¹Ô¤Ï¿·È¯10Ç¯Êª¹ñºÄ¤ÎÍø²ó¤ê¡ÊÄ¹´ü¶âÍø¡Ë¤Ê¤É¤ò´ð¤Ë¸ÇÄê·¿¤Î¶âÍø¤òÀßÄê¡£ºÇ¶á¤ÎÄ¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¸ÇÄê·¿¤â°ú¤¾å¤²¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÇÄê·¿¤ÎºÇÍ¥¶ø¶âÍø¤Ï¤ß¤º¤Û¶ä¤Ï2.550¡ó¤È¤·¡¢»°°æ½»Í§¶ä¤Ï2.650¡ó¤Ë·è¤á¤¿¡£»°É©UFJ¶ä¤Ï2.680¡ó¤È¤·¤¿¡£»°°æ½»Í§¿®Â÷¶ä¤Ï2.845¡ó¡¢¤ê¤½¤Ê¶ä¤Ï2.945¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¡£