¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È½é¤Î¥íー¥Þ¶µ¹Ä¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÈãÈ½Åª
2025Ç¯¤â¿§¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£12·î30Æü¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü¿·Ê¹ÏÀÀâ°Ñ°÷¤Î¾®ÁÒ¹§ÊÝ¤¬À¤³¦¤Î½ÅÂç¥Ë¥åー¥¹¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¡Ö¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È½é¤Î¥íー¥Þ¶µ¹Ä¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¾®ÁÒ¡Öº£¤â¤«¤Ê¤ê¤³¤ÎÌäÂê¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È½é¤Î¥íー¥Þ¶µ¹Ä¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¤Î¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ÏÀ¨¤¯´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤ÏÊÝ¼é·Ï¤À¤«¤é¥«¥È¥ê¥Ã¥¯·Ï¤ÈÈó¾ï¤ËÁêÀ¤¬ÎÉ¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¶á¡¢¥íー¥Þ¶µ¹Ä¤¬Èó¾ï¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÈãÈ½¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
ÎëÌÚ¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊó¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡×
¾®ÁÒ¡Ö¤½¤ì¤Ï°ÜÌ±¤ÎÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬°ÜÌ±¤ò¤«¤Ê¤ê¶¯À©Åª¤ËÄÉ¤¤ÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤âÃæÆîÊÆ¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥íー¥Þ¶µ¹Ä¤Î¥ì¥ª14À¤¤µ¤ó¤Ï¥Ú¥ëー¤ÇÄ¹¤¯³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥Ú¥ëー¹ñÀÒ¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÇÃæÆîÊÆ¤Î°Õ¸«¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿Í¸¢¤ËÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¶¯¤¯¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È½é¤Î¥íー¥Þ¶µ¹Ä¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â·è¤·¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬´üÂÔ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÎëÌÚ¡Ö¥ì¥ª14À¤¤Ï¤´Î¾¿Æ¤¬ÆîÊÆ·Ï¤Ç¤¹¤è¤Í¡©¡×
¾®ÁÒ¡Ö¤´ËÜ¿Í¤Ï¥·¥«¥´½Ð¿È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ú¥ëー¤Ç¤Î³èÆ°¤¬Ä¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
ÎëÌÚ¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÁÄÀè¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹·Ï¤È¥¤¥¿¥ê¥¢·Ï¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤ÎÁÄÀè¤¬¥¹¥Ú¥¤¥ó·Ï¤È¥Ï¥¤¥Á¤¢¤ë¤¤¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ê¤É¤Î¥ëー¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡×