¡ÖÂçÇ¼²ñ¡×¤Ë¹â»Ô¼óÁê½ÐÀÊ ÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹¥½Û´Ä¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¡©
12·î30Æü¤Î¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦»û¤Á¤ã¤ó¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²ÐÍË¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤Ç¾åÉðÂç³Ø¶µ¼ø¤ÎÅÄÃæ½¨¿Ã»á¤ÈÈÖÁÈ¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£ー¤Î»ûÅç¾°Àµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤¬¡¢¡ÖÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¼è°ú¤È¤Ê¤ëÂçÇ¼²ñ¤ä¹â»ÔÀ¯¸¢¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¥Ç¥Õ¥ìÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ÍÈ¤²Â¤ò¤È¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï12·î30Æü¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤ÎÇ¯ÆâºÇ¸å¤Î¼è°ú¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÂçÇ¼²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¡£¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡×¤Î¤â¤È¡¢·ÐºÑ¤ò¶¯¤¯¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¸½¿¦¼óÁê¤¬ÂçÇ¼²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï2022Ç¯¤Î´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê°ÊÍè¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
10·î¤ËÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï5Ëü±ß¤òÆÍÇË¤·¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ä»Ù»ýÎ¨¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤«¤éºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·Â³¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆ°¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ê»ûÅç¥¢¥Ê¡Ë
¡Ö³ô¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢AI´ØÏ¢¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Î³ô¹â¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î³ô¹â¤ò¸£°ú¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÃ¤Ë¤½¤ì¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤ä¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡£¤½¤ÎÇÈ¤Ë¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯ÆüËÜ¤âÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ë¤È¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬Àè¿Ê¹ñÊÂ¤ß¤Î¿å½à¤Ë½ù¡¹¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ»á¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡×¡Ê»ûÅç¥¢¥Ê¡Ë
¡ÖÂ¾Êý¤Ç¡¢³ô¤¬Âç¤¤¯¾å²¼Æ°¤·¤¬¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢AI´ØÏ¢¤Ç¤¢¤ë¤È¤«È¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤Ê¤É¤Î°ìÉô¤Î»º¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸£°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÎ¢ÊÖ¤·¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¾å¤²²¼¤²¤Î·ã¤·¤¤Áê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ô¤¬°ìÆü¤Ç1000±ß¤È¤«500±ß¤È¤«²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¡È¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎºâÀ¯·üÇ°¤À¡É¤È¤«¸À¤Ã¤ÆÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤â¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£³ô¤¬¾å¤¬¤ë¤È¡ÈAI´ë¶È¤Î¶ÈÀÓ¤¬ÎÉ¤¤¡É¤È¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¤¤¤¤¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ëÀÑ¶ËºâÀ¯¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÈÀÕÇ¤¤¢¤ë¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£ºâÀ¯À¯ºö¤Ï¤É¤ÎÀ¯¸¢¤âÀÕÇ¤¤¢¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡×¡ÊÅÄÃæ»á¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê»ûÅç¥¢¥Ê¡Ë
¡Öº£¤ÎÆüËÜ¤Ï¡ÈÀÑ¶ËºâÀ¯À¯ºö¡É¤¬É¬Í×¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Á¤ó¤È¤ä¤ì¤ÐÆüËÜ·ÐºÑ¤¬°ÂÄêÅª¤Ê·ÐÏ©¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìÌÜÉ¸2%¤Î°ÂÄêÅª¤Ê°Ý»ý¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡È¥Ç¥Õ¥ì¤ËÌá¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ»È¤¦¼êÃÊ¤Ï¡È±ß°Â¤À¤«¤éÍø¾å¤²¤Ç¤½¤ì¤òÃ¡¤ÄÙ¤¹¡É¤È¤¤¤¦¹çÍýÀ¤¬¤Ê¤¤ÏÃ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¦¤È¡¢º£¥¤¥ó¥Õ¥ì¤¬ÂçÂÎ3%¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò2%¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï1%²¼¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤Î1¥É¥ë=150±ßÂæ¤Î°ÙÂØ¥ìー¥È¤ò1¥É¥ë=100±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤¿¤éÆüËÜ·ÐºÑ¤ÏÍ¢½Ð»º¶È¤Ê¤É¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÊø²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ»á¡Ë
¡Ö¥À¥á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡Ê»ûÅç¥¢¥Ê¡Ë
¡Ö¤À¤«¤é¡È±ß°Â¤òÍø¾å¤²¤ÇÌá¤·¤¿¤¤¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ì·ÐºÑ¤ËÌá¤·¤¿¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥çー¤ä¥ªー¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢ÀÎ¤«¤é¥Ç¥Õ¥ì·ÐºÑ¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¡¢¿¹±ÊÂîÏº¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡È¥¶¥¤¥à¿¿Íý¶µ¡ÉÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢º£¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÒ»³¤µ¤ó¤¬ºâÌ³Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òºâÌ³¾Ê¼«¿È¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¼±¼Ô³¦·¨¤Ë¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¹Í¤¨¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ»á¡Ë
¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¤½¤¦»×¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê»ûÅç¥¢¥Ê¡Ë
¡Ö¡È±ß°Â¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¥Ç¥Õ¥ì¤ò¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¡É¤È¸À¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Ç¥Õ¥ì·ÐºÑ¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¡£¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÈÆüËÜ·ÐºÑ¤òÌÇ¤Ü¤·¤¿¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤ÈËÍ¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÅÄÃæ»á¡Ë
¹â»Ô¼óÁê¤¬·Ç¤²¤ëÀ®Ä¹ÀïÎ¬¡¢Åê»ñ¤Ë¼ç´ã¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁíºÛÁª¤ËÎ©¤Ã¤¿¤È¤¤«¤é¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¹ñ²ñ¤Ç¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¤â¡Ö¶¯¤¤·ÐºÑ¤òºî¤ë¡×¤È¿¿¤ÃÀè¤Ë½Ò¤Ù¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
11·î4Æü¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤òËÜÉôÄ¹¤È¤·¤Æ·ÐºÑÀ¯ºö¤Î»ÊÎáÅã¤È¤Ê¤ëÆüËÜÀ®Ä¹ÀïÎ¬ËÜÉô¤ÎÂè1²ó²ñ¹ç¤ò³«¤¡¢À®Ä¹ÀïÎ¬¤Î¸¡Æ¤²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆµÄÏÀ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ®Ä¹Åê»ñ¤ò½ÅÅÀÀ¯ºö¤ÎÃì¤È¤·¤ÆÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡Ê»ûÅç¥¢¥Ê¡Ë
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÌÜ»Ø¤¹·ÐºÑ¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¹â°µ·ÐºÑ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï²¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¤òÄ¶¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¯ºö¤Ç¤¹¡£·ÐºÑ¤ò¾ï¤Ë²¹¤á¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î½Û´Ä¤òÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¸ÛÍÑ¤Ç¤¢¤ë¤È¤«À¸»º¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¤ò¥¹¥àー¥º¤Ê·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢¤è¤êÀ¸»ºÀ¤Î¹â¤¤·ÐºÑ¤Ë°Ü¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¶âÍ»À¯ºö¤À¤±¤Ç¤Ï¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ºâÀ¯À¯ºö¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤½¤ì¤ÇÀ®Ä¹Åê»ñ¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢AI¤Ç¤¢¤ë¤È¤«±§Ãè³«È¯¤Ç¤¢¤ë¤È¤«¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤òµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¡ÊÅÄÃæ»á¡Ë
¡Ö¤Ï¤¤¡×¡Ê»ûÅç¥¢¥Ê¡Ë
¡Ö¤³¤³¤ÏËÍ¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Î¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ö¤ÇºâÌ³¾Ê¤ò»È¤¦·Á¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ã¤Æ¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÈÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ»á¡Ë
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê»ûÅç¥¢¥Ê¡Ë
¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÊÒ»³¤µ¤ó¤ËºâÌ³¾Ê¤òÇ¤¤»¤Æ¡¢À®Ä¹Åê»ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¤½¤ÎÎ©°Æ¤Ï·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¡¢¤ªÌò½ê»Å»öÅª¤ÊÌÌ¤¬¶¯¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢¥Çー¥â¥ó³Õ²¼¤ò´±Å¡¤Ë¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»Ù±çÀ¯ºö¡É¤Ê¤ó¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£»ä¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥¯ー¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÀïÎ¬¤Î¤È¤¤«¤éÈãÈ½Åª¤ÊÎ©¾ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢À¯ÉÜ¤Î»Ù±ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¥Ç¥Õ¥ìÂç¹¥¤¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ÍÈ¤²Â¤ò¤È¤ë·ä¤òÍ¿¤¨¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡¡¤½¤³¤éÊÕ¤Ï°ú¤Äù¤á¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¡£À®Ä¹Åê»ñ¤¬¹â»ÔÀ¯¸¢¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿À¯¼£Åª¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òËÉ¸æ¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ»á¡Ë
