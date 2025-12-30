²Ã¼¾´ï¤É¤¦Áª¤ó¤À¤é¤¤¤¤¡©²Ã¼¾Êý¼°¤Î°ã¤¤¤äPOINT¡¿ÊÔ½¸Éô¤¬¿ä¤¹¿Íµ¤¡Ø²Ã¼¾´ï¡Ù15Áª
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦¥é¥¯²È»ö¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦ËÉºÒ»Î¡£Î¹Àè¤ÇÆÀ¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶³Ð¤òÎÁÍý¤ä²È»ö¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë³è¤«¤·¡¢¿È¶á¤Ê¿©ºà¤Ç¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¯ºî¤ì¤ë¥ì¥·¥Ô¤òÄó°Æ¡£ÎäÂ¢¸Ë¼ýÇ¼¤ä¿©ÉÊÊÝÂ¸¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹ºï¸º¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤ä»¨»ï¤Ë¿ôÂ¿¤¯½Ð±é¡£Ãø½ñ¤Ï80ºý¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
²Ã¼¾Êý¼°¤Î°ã¤¤¤È¤Ï¡©¤É¤¦Áª¤ÓÊ¬¤±¤ë¤Î¡©
ÃÈË¼¤ò»È¤¦µ¨Àá¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ±¤¸¹¤µ¤ÎÉô²°¤Ç¤â¡Ö´¥Áç¤Î¿Ê¤ßÊý¡×¤ä¡Ö²Ã¼¾¤Î¸ú¤Êý¡×¤Ëº¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤àÂç¤¤ÊÍ×°ø¤¬¡¢²Ã¼¾´ï¤Î¡Ö²Ã¼¾Êý¼°¡×¤Ç¤¹¡£
²Ã¼¾Êý¼°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²Ã¼¾¥¹¥Ô¡¼¥É¡¢ÅÅµ¤Âå¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¡¢¼êÆþ¤ì¤Î¼ê´Ö¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢À¸³è¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êý¼°¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ã¼¾Êý¼°¤Ç¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤¬¤¢¤ë
²ÈÄíÍÑ²Ã¼¾´ï¤Ï¡¢¼ç¤Ë4¤Ä¤ÎÊý¼°¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊý¼°¤Ï¡Ö¤É¤ó¤ÊÉô²°¤Ç¡×¡Ö¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î»þ´Ö¡×¡ÖÃ¯¤¬»È¤¦¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤¬Ê¬¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¥¹¥Á¡¼¥à¼°²Ã¼¾´ï
¥¹¥Á¡¼¥à¼°¤Ï¡¢¿å¤ò¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç²ÃÇ®¤·¡¢Ê¨Æ¤µ¤»¤¿¾øµ¤¤òÊü½Ð¤¹¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£¿å¤ò¼ÑÊ¨¤¹¤ë¤¿¤á»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¡£²Ã¼¾Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¯¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¼¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢´¥Áç¤·¤ä¤¹¤¤Åß¾ì¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤âÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò¾ï»þ»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬¤ä¤ä¹â¤¯¡¢²Ã¼¾Ãæ¤ÎÅÅµ¤Âå¤Ï1»þ´Ö¤¢¤¿¤êÌó5¡Á15±ßÄøÅÙ¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¿á¤½Ð¤·¸ý¤¬¹â²¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
µ¤²½¼°¤Ï¡¢¿å¤ò´Þ¤Þ¤»¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ËÉ÷¤òÅö¤Æ¤Æ¼«Á³µ¤²½¤µ¤»¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤¿¤á¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬Èó¾ï¤ËÄã¤¯¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ï1»þ´Ö¤¢¤¿¤êÌó0.1¡Á0.5±ßÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿á¤½Ð¤·¸ý¤¬Ç®¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢°ÂÁ´À¤ò½Å»ë¤·¤¿¤¤²ÈÄí¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¤Êý¼°¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢²Ã¼¾¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï²º¤ä¤«¤Ç¡¢Éô²°¤¬´¥Áç¤·¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤«¤é°ìµ¤¤Ë¼¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÍÑÅÓ¤Ë¤Ï¸þ¤¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÏÄê´üÅª¤ÊÀö¾ô¤ä¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ä¶²»ÇÈ¼°¤Ï¡¢Ä¶²»ÇÈ¿¶Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¤òºÙ¤«¤Ê¥ß¥¹¥È¾õ¤Ë¤·¤ÆÊü½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¹½Â¤¤¬¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¿¤áËÜÂÎ²Á³Ê¤¬Èæ³ÓÅª°Â¤¯¡¢ÀÅ²»À¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¾ÃÈñÅÅÎÏ¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¾Ê¥¨¥ÍÀ¤â¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¿å¤ò²ÃÇ®¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¿¥ó¥¯¤ä¿å¼õ¤±ÉôÊ¬¤ÎÀ¶ÁÝ¤òÂÕ¤ë¤È»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ËèÆü¤Î¿å¸ò´¹¤È¤³¤Þ¤á¤ÊÁÝ½ü¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤Ï¡¢¡Öµ¤²½¼°¡Ü²¹É÷¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÄ¶²»ÇÈ¡Ü²ÃÇ®¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Êý¼°¤Ç¤¹¡£É¬Í×¤Ê¤È¤¤À¤±¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ò»È¤¦¤¿¤á¡¢²Ã¼¾¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¾Ê¥¨¥ÍÀ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¾ÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ±¿Å¾¤ò¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤âÂ¿¤¯¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
¹½Â¤¤¬Ê£»¨¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï¤ä¤ä¹â¤á¤Ç¡¢¼êÆþ¤ì¤¬É¬Í×¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¤âÊ£¿ô¤¢¤ëÅÀ¤Ï³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²Ã¼¾´ï¤ÎÁª¤ÓÊý
²Ã¼¾´ïÁª¤Ó¤Ç¼ºÇÔ¤·¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢¡Ö²¿¤ò´ð½à¤ËÁª¤Ù¤Ð¤è¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾´ïÁª¤Ó¤ÇÆÃ¤Ë½ÅÍ×¤È¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª
Éô²°¤Î¹¤µ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö
²Ã¼¾´ï¤ÎÀÇ½¤ò¸«¤ëºÝ¤ËÉ¬¤º³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÅ¬ÍÑ¾²ÌÌÀÑ¡×¤È¡ÖÄê³Ê²Ã¼¾Ç½ÎÏ¡ÊmL/h¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£Éô²°¤Î¹¤µ¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ½ÎÏ¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤È¼¾ÅÙ¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢È¿ÂÐ¤ËÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¹¤®¤ë¤È·ëÏª¤ä¥«¥Ó¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÌÚÂ¤ÏÂ¼¼¤È¥×¥ì¥Ï¥ÖÍÎ¼¼¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤Ê²Ã¼¾ÎÌ¤¬°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
6¾öÄøÅÙ¤Î¸Ä¼¼¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¥Ï¥ÖÍÎ¼¼¤ÇÌó200mL/h¡¢ÌÚÂ¤ÏÂ¼¼¤Ç¤Ï300mL/hÁ°¸å¤¬ÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¤ÏÂ¼¼¤Ï¼¾µ¤¤òµÛ¼ý¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¾ö¿ô¤Ç¤â¤ä¤äÍ¾Íµ¤Î¤¢¤ë²Ã¼¾Ç½ÎÏ¤òÁª¤Ö¤È°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£8¾ö¡Á10¾ö¤Î¿²¼¼¡¦»Ò¤É¤âÉô²°
8¡Á10¾ö¤Ç¤Ï¡¢300¡Á350mL/hÄøÅÙ¤Î²Ã¼¾Ç½ÎÏ¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£½¢¿²Ãæ¤ËÄ¹»þ´Ö»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤Çµë¿å¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¹¤ë¤È»È¤¤¾¡¼ê¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç»È¤¦¾ì¹ç¤ÎÃí°ÕÅÀ
12¾ö°Ê¾å¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢700¡Á900mL/h°Ê¾å¤Î²Ã¼¾Ç½ÎÏ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¿á¤È´¤±¤ä¹¤á¤Î¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢1000mL/h¤òÄ¶¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾²¤Ø¤ÎÄ¾ÃÖ¤¤Ï·ëÏª¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¾²¤«¤é30cm¡Á1mÄøÅÙ¤Î¹â¤µ¤ËÀßÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤¹¡£
»È¤¦»þ´ÖÂÓ¤ÈÃÖ¤¾ì½ê¤ÇÁª¤Ö
²Ã¼¾´ï¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¡¦¤É¤³¤Ç»È¤¦¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½Å»ë¤¹¤Ù¤ÀÇ½¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£½¢¿²Ãæ¤Ê¤Î¤«¡¢ÆüÃæ¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¸Ä¿Í¤Îºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ê¤Î¤«¤òÁÛÄê¤·¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢²áÉÔÂ¤Î¤Ê¤¤ÀÇ½¤òÁª¤Ó¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¿²¼¼¤Ç»È¤¦¾ì¹ç¤Ë½Å»ë¤·¤¿¤¤¡ÖÀÅ²»À¡×
½¢¿²Ãæ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢±¿Å¾²»¤¬¿çÌ²¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÈÌÅª¤Ë¡¢±¿Å¾²»¤¬30dB°Ê²¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤µ¤µ¤ä¤À¼ÄøÅÙ¤È¤µ¤ì¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Áàºî¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÉ½¼¨¤ò°Å¤¯¤Ç¤¤ë¡Ö¸ºÅôµ¡Ç½¡×¤ä¡¢¼å±¿Å¾¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡ÖÀÅ²»¥â¡¼¥É¡×¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸÷¤ä²»¤Ë¤è¤ë»É·ã¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢µ¢ÂðÄ¾¸å¤äÃÈË¼»ÈÍÑ»þ¤Ê¤É¡¢Ã»»þ´Ö¤Ç¼¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Ã¼¾¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬Â®¤¤¥¹¥Á¡¼¥à¼°¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹»þ´Ö±¿Å¾¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥¿¥ó¥¯ÍÆÎÌ¤¬4L°Ê¾å¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤È¡¢µë¿å²ó¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ºßÂð¥ï¡¼¥¯¡¦¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ç¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ
¥Ç¥¹¥¯¼þ¤ê¤Ê¤É¤Î¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾ÈÏ°Ï¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÄ¶²»ÇÈ¼°¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£USBµëÅÅ¼°¤ä½¼ÅÅ¼°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¼þÊÕ¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µë¿å¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦
²Ã¼¾´ï¤Ï»ÈÍÑÉÑÅÙ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¡¢µë¿åºî¶È¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥¿¥ó¥¯¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æµë¿å¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ë²Ã¤¨¡¢¶áÇ¯¤ÏËÜÂÎ¾åÉô¤«¤éÄ¾ÀÜ¿å¤òÃí¤²¤ë¡Ö¾åÉôµë¿å¥¿¥¤¥×¡×¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥¯¤¬¾®¤µ¤¤²ÈÄí¤ä¡¢½Å¤¤¥¿¥ó¥¯¤ò»ý¤Á±¿¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¾åÉôµë¿å¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤¦¤¬°·¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¤â¥Á¥§¥Ã¥¯
²Ã¼¾´ï¤Ï¡¢¿å¤ò»È¤¦²ÈÅÅ¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢Äê´üÅª¤Ê¼êÆþ¤ì¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£¼êÆþ¤ì¤Î¼ê´Ö¤ÏÊý¼°¤ä¹½Â¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¹ØÆþÁ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ËèÆüÀö¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï¤¢¤ë¤«
´ðËÜÅª¤Ë¡¢µë¿å¥¿¥ó¥¯¤Î¿å¤ÏËèÆü¸ò´¹¤·¡¢¥¿¥ó¥¯Æâ¤ò·Ú¤¯Àö¤¦¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ¶²»ÇÈ¼°¤Ï»¨¶Ý¤¬ÈË¿£¤·¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¥¿¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¿å¼õ¤±¥È¥ì¡¼¤Î¿¡¤¼è¤ê¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥Á¡¼¥à¼°¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¹½Â¤¤¬Â¿¤¯¡¢Æü¡¹¤Î¼êÆþ¤ì¤Ï¿å¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤È´¥Áç¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
µ¤²½¼°¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤Ç¤Ï¡¢²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÎÄê´üÅª¤ÊÀö¾ô¤ä¸ò´¹¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¸ò´¹ÌÜ°Â¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢1¥·¡¼¥º¥ó¤´¤È¡¢¤Þ¤¿¤Ï¿ôÇ¯Ã±°Ì¤Ç¤Î¸ò´¹¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î²Á³Ê¤äÆþ¼ê¤·¤ä¤¹¤µ¤â¡¢Ä¹´ü»ÈÍÑ¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£¥«¥Ó¡¦»¨¶ÝÂÐºö¤â½ÅÍ×
²Ã¼¾´ï¤Ë¤ÏÉ¬¤º¿åÆ»¿å¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿åÆ»¿å¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë±öÁÇ¤Ë¤Ï¡¢»¨¶Ý¤ÎÈË¿£¤òÍÞ¤¨¤ë¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹³¶Ý²Ã¹©¤Î¥¿¥ó¥¯¤ä¡¢UV½ü¶Ýµ¡Ç½¡¢¶ä¥¤¥ª¥ó¡ÊAg+¡Ë¤òÍÑ¤¤¤¿¹³¶Ý¥Ñ¡¼¥Ä¤òÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢±ÒÀ¸´ÉÍý¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¡ª¿Íµ¤¡Ø²Ã¼¾´ï¡Ù15Áª
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë²Ã¼¾´ï¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö²Ã¼¾ÎÏ¡×¡Ö¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¡Ö°ÂÁ´À¡×¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¡×¤Ê¤É¤òÁí¹çÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬ËÜÅö¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤È´¶¤¸¤¿¥â¥Ç¥ë¤ò¸·Áª¤·¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤ä¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡¢Êë¤é¤·¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë°ìÂæ¤òÁª¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
19800±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ç¼ÑÊ¨¤·¤¿¾øµ¤¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢¶Ý¤ÎÈË¿£¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤È¤Ë¤«¤¯±ÒÀ¸Åª¡£°ìÈÖ¤Î´¶Æ°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥ì¥¹¡×¤Ç¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¸ò´¹ºî¶È¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¤³¤È¡ª¡¡¿å¤¬ÄÌ¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¤Ï´ÝÀö¤¤¤Ç¤¡¢¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¥¿¥ó¥¯¤Ï¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¤Ê¤Ç¤ë¤À¤±¤Ç±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¡×¤Ï¿å¤ò¤ï¤º¤«¤Ë»Ä¤·¤Æ»ß¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢±ø¤ì¤Î¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤Þ¤ÇËÉ¤¤¤Ç¤¯¤ì¤ëÅ°Äì¤Ö¤ê¡£¾å¤«¤éÄ¾ÀÜµë¿å¤¹¤ë¤Î¤â¡¢¼è¤Ã¼êÉÕ¤¥¿¥ó¥¯¤Ç±¿¤Ö¤Î¤â¼«Í³¼«ºß¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»È¤¤Â³¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
6600±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤¹¤Ã¤ÈÆëÀ÷¤à°ìÂæ¤Ç¤¹¡£4L¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¿¥ó¥¯¤Ï¡¢°ìÆüÃæ¤Ä¤±¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ç¤â¿åÀÚ¤ì¤òµ¤¤Ë¤»¤º²á¤´¤»¤ë¤Î¤¬¿´¶¯¤¤¡£¥Ñ¥Í¥ëÁàºî¤Ç¼¾ÅÙ¤ò5¡ó¹ï¤ß¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2ÃÊ³¬¤Î¥é¥¤¥È¤ä¥¢¥í¥ÞÂÐ±þ¡¢¸÷ÎÌ¤òÍÞ¤¨¤ë¥Ê¥¤¥È¥â¡¼¥É¤Ê¤É¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âËþºÜ¡£¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¥¿¥ó¥¯¤ò³°¤·¤Æ¥µ¥Ã¤È¤ª¼êÆþ¤ì¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ç¤â»È¤¤¾¡¼ê¤¬¤è¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
25080±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¡ÖÀ¶·é¤µ¤È³Ú¤µ¡×¤ò¶Ë¤á¤¿Ì¾ÉÊ¤Ç¤¹¡£Ê¨Æ¤µ¤»¤¿¤¤ì¤¤¤Ê¾øµ¤¤ò¡¢Ìó65¡î¤Þ¤ÇÎä¤Þ¤·¤ÆÊü½Ð¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼ÉÔÍ×¤«¤Ä¥Õ¥ÃÁÇ²Ã¹©¤Î¹¸ýÍÆ´ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â¥µ¥Ã¤È¿¡¤¯¤À¤±¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
¿å¥¢¥«¤Ç¤¢¤ë¥«¥ë¥·¥¦¥à¤ä¥ß¥Í¥é¥ë¤Ê¤É¤Î±ø¤ì¤â¡Ö¥¯¥¨¥ó»ÀÀö¾ô¥â¡¼¥É¡×¤Ç°ìÈ¯²ò·è¡£¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯¤äÅ¾ÅÝÅò¤â¤ìËÉ»ß¹½Â¤¤Ê¤É¡¢°Â¿´Àß·×¤â¤¤Á¤ó¤ÈÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼ê¤Î¤«¤«¤é¤Ê¤µ¤Ï¡¢°ìÅÙ»È¤¦¤È¤â¤¦¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡£
9480±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤àÀäÌ¯¤Ê¡Ö¤¯¤¹¤ß¥«¥é¡¼¡×¤¬¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢ÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç¤ªÉô²°¤¬¥Ñ¥Ã¤È¹¤È´¤±¤Þ¤¹¡£¥Ò¡¼¥¿¡¼¤ÇÊ¨Æ¤µ¤»¤ë¥¹¥Á¡¼¥à¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ÒÀ¸ÌÌ¤â¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¤âÈ´·²¡£²Ã¼¾ÎÌ¤Ï¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ2ÃÊ³¬¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤ÞÃí¤²¤ë¡Ö¾åÉôµë¿å¡×¥¿¥¤¥×¡£¥Ò¡¼¥¿¡¼¤È¥¿¥ó¥¯¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¹½Â¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Àö¤¦ÉôÉÊ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤ª¼êÆþ¤ì¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡ª
3990±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¿²¼¼¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£Ä¶²»ÇÈ¼°¤Ç¥ß¥¹¥È¤¬¤¹¤°½Ð¤ë¤¦¤¨¡¢¿å¥¿¥ó¥¯¤ËÄ¾ÀÜ¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¤òÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¿å¤Î»ÄÎÌ¤¬°ìÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ëÁë¤ä¡¢¥Ê¥¤¥È¥é¥¤¥ÈÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ëLED¤Ê¤É¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤¹©É×¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£¹³¶Ý¼ù»é¥¿¥ó¥¯¤Ç±ÒÀ¸ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇÄ¹31»þ´Ö¡Ê¼å¥â¡¼¥É¤Î¾ì¹ç¡Ë¤ÎÏ¢Â³±¿Å¾¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÀÚ¥¿¥¤¥Þ¡¼ÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢½¢¿²»þ¤â°Â¿´¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¡ÖÍß¤·¤¤µ¡Ç½¡×¤¬¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢Åß¤ÎÌë¤Î¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£
¢¨°ìÉôÎ¥Åç¤Ç¤ÏÊÌÅÓ¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹
36300±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
ÅÅµ¤Âå¤ò¤ª¤µ¤¨¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î°ìÂæ¡£1¤«·î¤ÎÅÅµ¤Âå¤¬Ìó60±ß¢¨¡Á¤È²È·×¤ËÍ¥¤·¤¯¡¢¿á¤½Ð¤·¸ý¤âÇ®¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç»Ò¶¡¤¬¤¤¤Æ¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡£¶Ý¤¬¾è¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈùºÙ¤ÊÎ³»Ò¤Ç¡¢À¶·é¤Ë²Ã¼¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ê¥Î¥¤¡¼¡×¤Ç¤ªÈ©¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï10Ç¯¸ò´¹ÉÔÍ×¤Ç¡¢·î1²ó¤Î²¡¤·Àö¤¤¤Ç¤è¤¤¤¿¤á¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º¸±¦¤É¤Á¤é¤«¤é¤Ç¤âÆþ¤ë¥¿¥ó¥¯¤äÀÅ¤«¤Ê¡Ö¤ª¤ä¤¹¤ß¥â¡¼¥É¡×¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤Î¤è¤µ¤Ë¤âËþÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢¨¡Ö¶¯¡×¥â¡¼¥É»þ¡£¾ÃÈñÅÅÎÏ8W¡£ÅÅÎÏÎÁ¶â¤á¤ä¤¹Ã±²Á31±ß/kWh¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Î2022Ç¯7·î²þÄê¡Ï¡£1Æü8»þ´Ö±¿Å¾¡ß30Æü¤Ç·×»»¡Ê¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯Ä´¤Ù¡Ë¡£
10780±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥¹¥Á¡¼¥à¼°¤ÈÄ¶²»ÇÈ¼°¤Î¡Ö¤¤¤¤¤È¤³¼è¤ê¡×¤ò¤·¤¿¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£À¶·é¤Ê¾øµ¤¤Ç¤¦¤ë¤ª¤¹¥¹¥Á¡¼¥à¡¢ÅÅµ¤Âå¤òÍÞ¤¨¤ëÄ¶²»ÇÈ¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ3¤Ä¤Î²Ã¼¾Êý¼°¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ÊØÍø¡ª¡¡¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤«¤Ä¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥ß¥¹¥È¤¬¡¢¤ªÉô²°¤ò¤¹¤Ð¤ä¤¯Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤ò³°¤·¤ÆÃí¤²¤ë¾åÉôµë¿å¤ä¥ê¥â¥³¥óÁàºî¤Ê¤É¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤âÈ´·²¡£¼¾ÅÙÀßÄê¤ä¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¡Ç½¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥Ó¥ó¥°¤«¤é¿²¼¼¤Þ¤Ç¤³¤ì°ìÂæ¤ÇÍýÁÛ¤Î¶õ´Ö¤¬À°¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤¿¤¤¤«¤¿¤Ë¤â¤¼¤ÒÁª¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤°ìÂæ¤Ç¤¹¡£
19800±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡Ö²Ã¼¾´ï¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ç¸¤¯´ÉÍý¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥¤¥Á¥ª¥·¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È²ÈÅÅ¤Ç¤¹¡£µ¤²½¼°¤Ê¤Î¤Ç21¾ö¤ÎÂç¶õ´Ö¤ò¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë½á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É·ÐºÑÅª¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î³Ú¤µ¡ª¡ÖÃèÄß¤ê¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤ä¡Ö¼«Æ°´¥Áç¡×¤Ê¤É¡¢¥«¥Ó¤òÅ°ÄìÅª¤ËËÉ¤°¹³¶Ýµ»½Ñ¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤ËÊØÍø¤Ê¤Î¤¬¥¢¥×¥êÏ¢·È¡£ÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤«¤éÀ¼¤ÇÁàºî¤·¤¿¤ê¡¢µ¢ÂðÁ°¤Ë¼¾ÅÙ¤òÀ°¤¨¤¿¤ê¤È¼«Í³¼«ºß¤Ç¤¹¡£4.5L¤ÎÂçÍÆÎÌ¥¿¥ó¥¯¤Ï¡¢1Æü8»þ´Ö»È¤Ã¤Æ¤âµë¿å¤Ï3Æü¤Ë°ìÅÙ¤ÇOK¡£Æ°ºî²»¤â¿çÌ²¤òË¸¤²¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀÅ¤«¤Ç¡¢°ÂÁ´À¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿¡¢¤Þ¤µ¤Ë¼¡À¤Âå¤Î²Ã¼¾´ï¤Ç¤¹¡£
26400±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¶õµ¤À¶¾ôµ¡¤ÎÌ¾Ìç¥Ö¥ë¡¼¥¨¥¢¤«¤é¡¢¤Ä¤¤¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½é¤Î²Ã¼¾´ï¤Ç¤¹¡£¡ÖÀ¶·é¤µ¤È¤ª¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥ó¥¯¤È¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ò´°Á´¤ËÊ¬Î¥¤·¤¿ÆÈ¼«¹½Â¤¤Ç¡¢¤Ì¤á¤ê¤ä»¨¶Ý¤ÎÉÔ°Â¤ò²ò¾Ã¡£¤µ¤é¤ËUV¥é¥¤¥È¤Ç¿åÃæ¤Î¶Ý¤òÍÞÀ©¤·¡¢µ¤²½¼°¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈùºÙ¤Ê¥ß¥¹¥È¤ÇÉô²°Ãæ¤ò¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤¦¤ë¤ª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¶Ã¤¤Ê¤Î¤¬¡¢¥¿¥ó¥¯¤Ï¿©Àöµ¡¡¢²Ã¼¾¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤ÏÀöÂõµ¡¤Ç´ÝÀö¤¤OK¤È¤¤¤¦¤³¤È¡ª¡¡¤³¤ì¤Ê¤é¾ï¤ËÀ¶·é¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¤è¤Í¡£3ÃÊ³¬¤Î¥Ù¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥¢¥í¥Þµ¡Ç½¤âÈ÷¤¨¡¢¥Ê¥¤¥È¥â¡¼¥É¤Ï²ÔÆ°¤òËº¤ì¤ë¤Û¤ÉÀÅ¤«¡£ËÌ²¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î²Ã¼¾´ï¤Ç¤¹¢ö
8778±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡Ö²Ã¼¾´ï¤â¤ª³ø¤Î¤è¤¦¤ËÀö¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ò³ð¤¨¤¿°ìÂæ¡£¿å¥¿¥ó¥¯¤È¾å³¸¤ò´Ý¤´¤È¼è¤ê³°¤·¤ÆÀö¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤ËÀ¶·é¤µ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¤Î¥¬¡¼¥É¹½Â¤¤Ç¿á¤½Ð¤·¸ý¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¥×¥é¥°¤âºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¤è¡£²»¤âÀÅ¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿²¼¼¤Î´¥ÁçÂÐºö¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡Ö¼êÆþ¤ì¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡×¤òºÇÍ¥Àè¤·¤¿¤¤¤«¤¿¤Ë¤¹¤¹¤á¤¿¤¤¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥ª¡¼¥×¥ó²Á³Ê
¾å¤«¤éÃí¤°¤Î¤â¡¢¥È¥ì¡¼¤ò³°¤·¤Æ±¿¤Ö¤Î¤âOK¤Ê¡Ö¤É¤Ã¤Á¤âµë¿å¡×¤¬ÊØÍø¡£¿å°Ì¤¬¥é¥ó¥×¤È²»¡¢¤µ¤é¤ËÈ¾Æ©ÌÀ¤Î¥È¥ì¡¼¤Ç¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤â¿ÆÀÚ¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥×¼«Ëý¤Î¡Ö¥×¥é¥º¥Þ¥¯¥é¥¹¥¿¡¼7000¡×ÅëºÜ¤Ç¡¢½ü¶Ý¡¦¾Ã½¤·¤Ê¤¬¤éÀ¶·é¤Ë²Ã¼¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÉýÌó27cm¤ÈA4¥µ¥¤¥º¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÃÖ¤±¤ë¥¹¥ê¥àÀß·×¡£¥Ò¡¼¥¿¡¼¥ì¥¹¤Î¡Ö¥¨¥³¥â¡¼¥É¡×¤ò»È¤¨¤ÐÅÅµ¤Âå¤òÌó85%¤â¥«¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¡¢²È·×¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÙ¤«¤¯³°¤·¤ÆÀö¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ª¼êÆþ¤ì¤â¥é¥¯¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
49500±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¢¨¸ø¼°¥µ¥¤¥È²Á³Ê
¤³¤Î²Ã¼¾´ï¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥ª¥¾¥ó¤Ç¥¿¥ó¥¯Æâ¤Î¿å¤ò¶¯ÎÏ¤Ë½ü¶Ý¤¹¤ëµ¡Ç½¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î¥«¥ÓÍÞÀ©¤Þ¤ÇÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾ï¤ËÀ¶·é¤Ê¿å¤Ç²Ã¼¾¤Ç¤¤ë°Â¿´´¶¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤²½¼°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾²¤ä½ñÎà¤¬Ç¨¤ì¤ë¿´ÇÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ª¡¼¥È¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¤¹¤ì¤Ð¡¢Éô²°¤Î¼¾ÅÙ¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Æ¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤ò¥¡¼¥×¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ï¼«Âð¤Ç¿åÀö¤¤¤Ç¤¤Æ¸ò´¹ÉÔÍ×¡¢ÅÅµ¤Âå¤â°ìÆü¤ï¤º¤«¿ô±ß¡Á¤È¥³¥¹¥Ñ¤âÈ´·²¤Ç¤¹¡ª
33000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¡Ö²Ã¼¾´ï¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤¬¤È¤Ë¤«¤¯ÌÌÅÝ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤ËÏ¯Êó¤Ê¡¢²è´üÅª¤Ê°ìÂæ¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥Éµ»½Ñ¡Ö¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥È¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢12»þ´Ö¤Ë°ìÅÙ¡¢¼«Æ°¤Ç²ÃÇ®½ü¶Ý¡£¤Ê¤ó¤È1¥·¡¼¥º¥ó¡ÊÌó90Æü´Ö¡Ë¤âËèÆü¤Î¤ª¼êÆþ¤ì¤Ê¤·¤Ç¡¢À¶·é¤µ¤ò¥¡¼¥×¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢É¬Í×¤ÊÉôÊ¬¤À¤±¤ò¸úÎ¨¤è¤¯²¹¤á¤ëÀß·×¤Ç¡¢ÅÅµ¤Âå¤Ï½¾Íè¤Î¥¹¥Á¡¼¥à¼°¤ÎÌó1/6¤ÈÄ¶¾Ê¥¨¥Í¡ª¡¡²ÃÇ®¼°¤Î°Â¿´´¶¤ÈÄ¶²»ÇÈ¼°¤Î¥³¥¹¥Ñ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¡¢¤Þ¤µ¤ËÍýÁÛ·Á¤Î²Ã¼¾´ï¤Ç¤¹¡£
55000±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë
¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¤Î¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤ÉÀÅ¤«¤Ê¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤ª¼êÆþ¤ì¤ò¡Ö¥Ý¥¤¼Î¤Æ¡×¤Ç²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¡£±ø¤ì¤¬Î¯¤Þ¤ë¥È¥ì¥¤¤Ë»È¤¤¼Î¤Æ¥«¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢1¥·¡¼¥º¥óÀö¤ï¤º¸ò´¹¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀ¶·é¤òÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
¥¿¥ó¥¯¤Ï7L¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ê¤¬¤é¡¢¾å²¼¤Î¼è¤Ã¼ê¤Çµë¿å¤â¥¹¥à¡¼¥º¡£ºÇ¾®²»13dB¤ÈÀÅ¤«¤Ê¤Î¤Ë¡¢ºÇÂç1,200mL/h¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¹¤¤¥ê¥Ó¥ó¥°¤â°ìµ¤¤Ë²Ã¼¾¤·¤Þ¤¹¡£¼¾ÅÙ¤ò5¡ó¹ï¤ß¤ÇÀßÄê¤Ç¤¡¢¥¹¥Þ¥ÛÏ¢·È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
11000±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¢¨ÊÔ½¸ÉôÄ´¤Ù
¡Ö¤¹¤°½á¤¦¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê½á¤¦¡×¤ò³ð¤¨¤ë¡¢¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤ÎÍê¤ì¤ë°ìÂæ¤Ç¤¹¡£Ä¶²»ÇÈ¤È²ÃÇ®¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤Ç¡¢µ¯Æ°¸å¤¹¤°¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥ß¥¹¥È¤¬È¯À¸¡£6L¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥ó¥¯¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥×¥ì¥Ï¥ÖÍÎ¼¼¤Î¾ì¹ç15¾ö¤Þ¤Ç¤Î¹¤¤¤ªÉô²°¤âÄ¹»þ´Ö¤·¤Ã¤«¤ê²Ã¼¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
»È¤¤¾¡¼ê¤âÍ¥½¨¤Ç¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¾å¤«¤éÃí¤°¤À¤±¤Î¡Ö2WAYµë¿å¡×¤ËÂÐ±þ¡£¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¥ì¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¿¥ó¥¯¤ò´ÝÀö¤¤¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¼êÆþ¤ì¤¬´°Î»¤¹¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª¡¡360ÅÙ²óÅ¾¤¹¤ë¿á¤½Ð¤·¸ý¤ÇÁÀ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ø¥ß¥¹¥È¤òÆÏ¤±¤é¤ì¡¢ÀÅ¤«¤Ê¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÁàºî¤Ç¼¾ÅÙÀßÄê¤â»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¡£´¥Áç¥·¡¼¥º¥ó¤Î¿´¶¯¤¤Ì£Êý¤Ç¤¹¡£
²Ã¼¾´ï¤Î¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
²Ã¼¾´ï¤ò»È¤¦ºÝ¤Ï¡¢¡Ö»È¤¤¤¹¤®¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¡×¡Ö°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢»ÈÍÑÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤´ðËÜÅª¤Êµ¿Ìä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
²Ã¼¾´ï¤Ï°ìÆüÃæ¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©
¿Í¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²Ã¼¾´ï¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¤·¡¢½¢¿²Ãæ¤ä¼¼²¹¤¬²¼¤¬¤ë»þ´ÖÂÓ¤Ï·ëÏª¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼¾ÅÙ¥»¥ó¥µ¡¼ÉÕ¤¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤ä¥¿¥¤¥Þ¡¼µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
²Ã¼¾¤·¤¹¤®¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡©
°ìÈÌÅª¤Ë²÷Å¬¤È¤µ¤ì¤ë¼¾ÅÙ¤Ï40¡Á60¡ó¡£60¡ó¤òÄ¶¤¨¤ë¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¥«¥Ó¤ä¥À¥Ë¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼¾ÅÙ·×¤ä¼«Æ°À©¸æµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤ÆÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬¤¤¤Æ¤â»È¤¨¤ë¡©
»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Êý¼°¤ÈÀßÃÖ¾ì½ê¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿á¤½Ð¤·¸ý¤¬Ç®¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤µ¤²½¼°¤ä¡¢µ¤²½¼°¥Ù¡¼¥¹¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼°¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Á¡¼¥à¼°¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Å¾ÅÝ»þÅòÏ³¤ìËÉ»ß¤ä¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥í¥Ã¥¯µ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¥â¥Ç¥ë¤òÁª¤Ó¡¢¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ã¼¾´ï¤Ï²¿Ç¯»È¤¨¤ë¡©
ÌÀ³Î¤ÊÇ¯¿ô¤ÏÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬ÌÜ°Â¤Ï5Ç¯¤Û¤É¡£²¹¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¥³¡¼¥É¤äÀ¸ÃÏ¤ËÎô²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Çã¤¤ÂØ¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¼ýÇ¼»þ¤Ë¶¯¤¯ÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¡¢¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²Ã¼¾´ï¤Ï¡¢Éô²°¤Î¹¤µ¤ä»È¤¦»þ´ÖÂÓ¡¢¼êÆþ¤ì¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¼ê´Ö¤Ê¤É¡¢Êë¤é¤·Êý¤Ë¹ç¤Ã¤¿°ìÂæ¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¡¢²÷Å¬¤µ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆü²á¤´¤¹¶õ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶õµ¤¤Î¿´ÃÏ¤è¤µ¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡£¤³¤ÎÅß¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿²Ã¼¾´ï¤È°ì½ï¤Ë¡¢·ò¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¤ËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£