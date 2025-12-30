¾®ÌîÅÄµªÈþÂç¿Ã¡¢50¼þÇ¯¤ÎÅß¥³¥ß»²²Ã¤Ê¤é¤º...ÎÞ¡¡¡Ö¤´ÌÂÏÇÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¹¤·¤Í¡×ÍýÍ³¤âÌÀ¤«¤¹
¾®ÌîÅÄµªÈþ·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤¬2025Ç¯12·î30Æü¤ËX¤Ç¡¢50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿Æ±¿Í»ïÂ¨Çä²ñ¡Ö¥³¥ß¥Ã¥¯¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¡Ê¥³¥ß¥±¡Ë¤Î³«ºÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¤½¤ÎÍýÍ³¤â¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎ©¾ì¾å·ÙÈ÷´Ø·¸¤ÇÁ´Êý°Ì¤Ë¤´ÌÂÏÇÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¹¤·¤Í¡×¤È¾®ÌîÅÄ»á
¥³¥ß¥±¤ÏÎãÇ¯²Æ¤ÈÅß¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢1975Ç¯12·î¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£2025Ç¯12·î30¡Á31Æü¤Ë¤Ï¡¢Åß¥³¥ß¡ÖC107¡×¤¬Åìµþ¡¦ÍÌÀ¤Î¡ÖÅìµþ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì¡×¡ÊÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡Ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
³«²ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¾®ÌîÅÄ»á¤ÏX¤Ç¡¢
¡Ö50¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼Åß¤ÎÂçº×¡¢»ä¤Ï»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡ÊÎ©¾ì¾å·ÙÈ÷´Ø·¸¤ÇÁ´Êý°Ì¤Ë¤´ÌÂÏÇÉÔ²ÄÈò¤Ç¤¹¤·¤Í¡Ë¡×
¤È¤·¤Æ¡¢ÎÞ¤òÎ®¤¹¾Ð´é¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö³§ÍÍ¤Î¤´Éð±¿¤ò¤ªµ§¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£50¼þÇ¯¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¸åºÇ¹â¡×¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤Ë
Åê¹Æ¤Ï7Ëü5000·ïÄ¶¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¡¢X¤Ç¡Ö¾®ÌîÅÄ¤µ¤ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ºÇ¹â²á¤®¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡×¡Ö¥³¥ß¥±ÉÔ»²²Ã¤ÎÍýÍ³¤¬¡ØÆþ³Õ¡Ù¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÁð¡×¡Ö»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤¬VIP¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤ªÎ©¾ì¤ÎÊý¤«¤é¤Î¹Ô¤¤¿¤¤¤±¤É¤Îµ¤»ý¤Á°î¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥ò¥¿³è¤ËÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¤è¤Ê¤¡...¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¥³¥ß¥±¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë¿½¤·¹þ¤ß¿ô¤Ï3Ëü¿ôÀé¤È¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¸åºÇ¹â¡×¤Ë¡£²ñ¾ì¤¬Âçµ¬ÌÏ²þ½¤¤·¤Æ¤¤¤ë±Æ¶Á¤Ç¡Ö¾ì½ê¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤ÊÂç·¿¤ÎµÇ°´ë²è¤ò¹Ô¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¡¢50¼þÇ¯µÇ°¤ÎÁõ¾þ¤ä´ó¤»½ñ¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¾®ÌîÅÄ»á¤Ï²áµî¤Ë¥³¥ß¥±»²²Ã¤ò¸ø¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡Ö¥ª¥¿¥¯¡×¤Ö¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£Æþ³Õ¸å¤Î10·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ½êÂ°¤Î»²±¡µÄ°÷¤Ç¿Íµ¤Ì¡²è²È¡¦ÀÖ¾¾·ò»á¤¬X¤Ç¡Ö´û¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¥¬¥Á¤Î¥ª¥¿¥¯¤Ç¤¢¤ê¡¢½÷À¸þ¤±¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óCD¤äBLCD¤òÃæ¿´¤Ë¹Êó¡õ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¸µËÜ¿¦¤ÎÊý¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
