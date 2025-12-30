ËÌ¶å½£»Ô¼ã¾¾¶è¤Î¶¦Æ±½»Âð¤Ç²ÐºÒ¡¡½÷À1¿Í¤òÉÂ±¡ÈÂÁ÷
ËÌ¶å½£»Ô¼ã¾¾¶è¤Ç30Æü¸áÁ°¡¢¶¦Æ±½»Âð¤Î1¼¼¤ò¾Æ¤¯²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢70Âå¤Î½÷À1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È30Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ËÌ¶å½£»Ô¼ã¾¾¶èÍÑ¼ÛÄ®¤Î6³¬·ú¤Æ¤Î¶¦Æ±½»Âð¤Ç¡Ö2³¬¤«¤é¹õ±ì¡×¤È¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É15Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤È¤ß¤é¤ì¤ë2³¬¤ÎÉô²°¤Î1¼¼¤È¾å¤Î³¬¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾Æ¤±¤¿Éô²°¤«¤é70Âå¤Î½÷À1¿Í¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÂÁ÷»þ¡¢½÷À¤Ï°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¥±¥¬¤ÎÄøÅÙ¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬¡¢²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£