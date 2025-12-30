¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¹á¹Á³ô¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£¸£¶¡ó¹â¤Î£²£µ£¸£µ£´¡¥£¶£°¤Ç¼è°ú½ªÎ» ¹á¹Á³ô¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£¸£¶¡ó¹â¤Î£²£µ£¸£µ£´¡¥£¶£°¤Ç¼è°ú½ªÎ» ¹á¹Á³ô¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£¸£¶¡ó¹â¤Î£²£µ£¸£µ£´¡¥£¶£°¤Ç¼è°ú½ªÎ» 2025Ç¯12·î30Æü 17»þ21Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¹á¹Á³ô¡¡¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£¸£¶¡ó¹â¤Î£²£µ£¸£µ£´¡¥£¶£°¤Ç¼è°ú½ªÎ» ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ²¤½£³ô¡¡±Ñ£Æ£Ô»Ø¿ô¤Ï£°¡¥£±¡ó¹â¡¢ÆÈ£Ä£Á£Ø»Ø¿ô¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ç¼è°ú³«»Ï ÊÆ³ô²Á»Ø¿ôÀèÊª¡¡»þ´Ö³°¼è°ú¡¡£³»Ø¿ô¤½¤í¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¿ä°Ü ²¤½£³ô¡¡¥æー¥í¥¹¥È¥Ã¥¯¥¹£µ£°ÀèÊª¤Ï£°¡¥£²£²¡ó°Â¡¢¾®ÉýÈ¿Íî¤Ç¼è°ú³«»Ï¤Ø