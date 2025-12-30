ÄÌ²ß¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ー ÄãÄ´¡¢¥É¥ë±ß£±½µ´Ö£·¡¥£±¡ó¡¡Ç¯ËöÁê¾ì¤ÎÍÍÁê
¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡7.10¡¡4.78¡¡6.22¡¡5.16
1MO¡¡8.66¡¡5.51¡¡7.20¡¡5.97
3MO¡¡8.90¡¡5.66¡¡7.59¡¡6.37
6MO¡¡9.10¡¡5.86¡¡7.95¡¡6.79
9MO¡¡9.22¡¡6.05¡¡8.19¡¡7.12
1YR¡¡9.25¡¡6.23¡¡8.33¡¡7.35
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡6.46¡¡6.68¡¡5.97
1MO¡¡7.72¡¡8.11¡¡6.63
3MO¡¡8.20¡¡8.50¡¡6.89
6MO¡¡8.70¡¡8.90¡¡7.07
9MO¡¡9.00¡¡9.18¡¡7.21
1YR¡¡9.15¡¡9.37¡¡7.32
Åìµþ»þ´Ö16:34¸½ºß¡¡»²¹ÍÃÍ
¥Ü¥é¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£ーÆ°¸þ¤Ï¡¢Á°Æü¤«¤éÌÜÎ©¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ï¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥É¥ë±ß£±½µ´Ö¤Ï£·¡¥£±£µ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±½µ´Ö¤Ï£´¡¥£·£¸¡ó¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±¥«·î°Ê¹ß¤è¤ê¤âÄã¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ËöÁê¾ì¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ý¥Ã¥È»Ô¾ì¤È¤È¤â¤ËÆ°°Õ¤Ë·ç¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
