¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¡× Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¡¿®½£¤Ø¤ÎÆþ¤ê¹þ¤ß¥Ôー¥¯¤Ë¡¡ËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¦ÅìµþÈ¯²¼¤ê¤Î¼«Í³ÀÊ¾è¼ÖÎ¨¤ÏºÇÂç140¥Ñー¥»¥ó¥È
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò¿®½£¤Ç²á¤´¤¹¿Í¤¿¤Á¤ÎÆþ¤ê¹þ¤ß¤¬12·î30Æü¡¢¥Ôー¥¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
µ×¡¹¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¿Í¤äÂç¤¤Ê²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤¿³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¡£30Æü¸áÁ°9»þ¤¹¤®¡¢JRÄ¹Ìî±Ø¤Ïµ¢¾ÊµÒ¤Ê¤É¤Çº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºë¶Ì¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í
¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª¤¦¤Á¤Ë¡£¡×¡ÖQ.²¿¿©¤Ù¤¿¤¤¡¡£Á¡¥¥«¥Ë¡£¡×
Åìµþ¤«¤éË¬¤ì¤¿¿Í
¡ÖÊì¿Æ¤¬¹âÎð¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÍÍ»Ò¸«¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤½¤¦¤«¤Ê¤È¡£¡×
JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢30Æü¤ÎËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¦ÅìµþÈ¯²¼¤ê¤Î¼«Í³ÀÊ¾è¼ÖÎ¨¤ÏºÇÂç140¡ó¤Èº®»¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£U¥¿ー¥ó¤Î¥Ôー¥¯¤Ï¡¢Ç¯ÌÀ¤±1·î3Æü¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£