¡¡¶¥ÎØ¤Î°ìÇ¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ë¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¡Ê2825¥á¡¼¥È¥ë7¼þ¡¢GP¡Ë¤Ï30Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÊ¿ÄÍ¶¥ÎØ¾ì¤Çº£Ç¯¤Î¥È¥Ã¥×9Áª¼ê¤Ë¤è¤êÁè¤ï¤ì¡¢ÃÏ¸µ¿ÀÆàÀî¤Î·´»Ê¹ÀÊ¿¤¬4Ê¬3ÉÃ2¡Ê¾å¤¬¤ê11ÉÃ3¡Ë¤Ç6ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤Ç½éÍ¥¾¡¤ò¿ë¤²¤¿¡£Í¥¾¡¾Þ¶â1²¯4600Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¡¢Ç¯´Ö³ÍÆÀ¾Þ¶â¤Ï2²¯5769Ëü1644±ß¤È¤Ê¤ê¡¢35ºÐ¤Ç½é¤Î¾Þ¶â²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡¶áµ¦4¼Ö¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢»Ä¤ê2¼þ¼êÁ°¤Ç¿¿¿ù¾¢¡ÊÆÊÌÚ¡Ë¤¬»Å³Ý¤±¤Æº®Àï¤Ë¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Ê¤¬¤é7ÈÖ¼ê¤ò¿Ê¤ó¤ÀÃ±µ³¤Î·´»Ê¤Ï¡¢»Ä¤ê1¼þ¤ÇºÇ¸åÊý¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿²Å±ÊÂÙÅÍ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤òÄÉ¤Ã¤Æ3¥³¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¶á¤ÇÂª¤¨¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£·´»Ê¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿Ã±µ³¤Î°¤ÉôÂó¿¿¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤¬1/2¼Ö¿Èº¹¤Î2Ãå¤ËÂ³¤¡¢3Ãå¤ÏµÈÅÄÂóÌð¡Ê°ñ¾ë¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê§Ìá¶â¤Ï¼ÖÏ¢Ã±¤¬¡Ê1¡Ë¡½¡Ê6¡Ë¤Ç4160±ß¡¢3Ï¢Ã±¤Ï¡Ê1¡Ë¡½¡Ê6¡Ë¡½¡Ê5¡Ë¤Ç2Ëü490±ß¡£