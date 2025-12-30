Åì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡¢¶Í°þ³Ø±à¤¬¾¡¤Ä¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼2²óÀï
¡¡Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñÂè3Æü¤Ï30Æü¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¤Ç2²óÀï16»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Á°²ó½àÍ¥¾¡¤ÎÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡ÊÂçºåÂè1¡Ë¤¬¥·¡¼¥É¤Îº´²ì¹©¤ò7¡½6¤ÇÇË¤Ã¤¿¡£3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¶Í°þ³Ø±à¡Ê¿ÀÆàÀîÂè1¡Ë¤Ï¾ïæÆ³Ø±à¡ÊÂçºåÂè2¡Ë¤Ë37¡½5¤Ç²÷¾¡¡£3²óÀï¤ÏÍèÇ¯1·î1Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÊ¬ÅìÌÀ¤ÈÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¡Ê°¦ÃÎÂè1¡Ë¤Ï26¡½26¤Ç¥È¥é¥¤¿ô¤Ê¤É¤âÊÂ¤Ó¡¢ÃêÁª¤Ë¤è¤êÂçÊ¬ÅìÌÀ¤¬3²óÀï¿Ê½Ð¡£¥·¡¼¥ÉÀª¤ÎÅìÊ¡²¬¡ÊÊ¡²¬Âè1¡ËÂçºå¶Í°þ¡ÊÂçºåÂè3¡Ë¹ñ³Ø±¡ÆÊÌÚ¡¢µþÅÔÀ®¾Ï¡¢¸æ½ê¼Â¡ÊÆàÎÉ¡ËÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡Ê¿ÀÆàÀîÂè2¡Ë¤â½éÀï¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£½é½Ð¾ì¤Î·Ä±þ»ÖÌÚ¡Êºë¶ÌÂè2¡Ë¤Ï¼¯»ùÅç¼Â¤Ë31¡½17¤Ç¾¡Íø¡£ÆüËÜ¹Ò¶õÀÐÀî¤Ï´ØÀ¾³Ø±¡¡ÊÊ¼¸Ë¡Ë¤Ë17¡½27¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£