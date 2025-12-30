¡ÚÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö2025¡Û¥¯¥Þ½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤À2025Ç¯¡¡½±¤ï¤ì¤¿»ô¤¤¼ç¤òµß¤Ã¤¿°¦¸¤¥Á¥³¤Ï¡ÖÌ¿¤Î²¸¸¤¡×¡¡¥Á¥³ºÇ¿·¾ðÊó¤â¡Ô¿·³ã¡Õ
2025Ç¯¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿µ»ö¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÇ¯Ëö¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¤¬Áê¼¡¤¤¤À2025Ç¯¡£º£²ó¤Ï¡¢5·î¤Ë¸ÞÀô»Ô¤Î»³¤ÇÃËÀ¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ìÅ¾ÅÝ¤·¤¿ºÝ¤Ë¥±¥¬¡¢ºÇ¾®¸Â¤ÎÈï³²¤ÇºÑ¤ó¤À¤Î¤Ï°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£
¼¼Ä®»þÂå¤ËÁÏ·ú¤·¤¿¸ÞÀô»Ô¤Î±ÊÃ«»û¡£½»¿¦¤ÎµÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÚµû¤òÃ¡¤¯¡¢¤½¤Î±¦ÏÓ¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä
¡Ò±ÊÃ«»û ½»¿¦¡¡µÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÄË¤¤¤Ç¤¹¤èÄË¤¤ÄË¤¤¡¢¤â¤¦²æËý¤·¤Æ¡×
¡Ò±ÊÃ«»û ½»¿¦¡¡µÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤â¤¦µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡Ê¥¯¥Þ¤¬¡ËÁö¤Ã¤¿¤«¤éÀª¤¤¤è¤¯¤Ð¤Ã¤ÈÍè¤¿¤«¤é¡×
½±¤¤¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¥Þ¤ÏÂÎÄ¹1.6¥áー¥È¥ë¤Û¤É¡£µÈ¸¶¤µ¤ó¤ÏËè·î¡¢¤³¤ÎÆ»¤òÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¥¯¥Þ¤ò¸«¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥Þ¤ÎÌÜ·â¤äº¯À×¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤Ïº£¥·ー¥º¥ó¡¢¤¹¤Ç¤Ë170·ï°Ê¾å´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Æîµû¾Â»Ô¤Ç¤Ï60Âå¤ÎÃËÀ¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯6·î¤Î¼èºà»þÅÀ¡Ë
ÉáÃÊ¤«¤éÂÎ¤òÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦µÈ¸¶¤µ¤ó¡£¤·¤«¤·¡Ä
¡Ò±ÊÃ«»û ½»¿¦¡¡µÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤¤¤¶¤³¤¦¤¤¤¦ÆÍÁ³¤Î½±·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é²¿¤Ë¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£²ù¤·¤¤¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤ÈóÎÏÌµÎÏ¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¡×
¥¯¥Þ¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë´¶¤¸¤¿Ì¿¤Î´í¸±¡£¤½¤Î»þ¡¢½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¤Î¡Ö¥Á¥³¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ò±ÊÃ«»û ½»¿¦¡¡µÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¡Ó
¡ÖÈà¤¬¤Í¡¢ËÊ¤¨¤«¤«¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤¿¤é¸þ¤³¤¦¤â¤Ò¤ë¤ó¤À¡£¸þ¤³¤¦¤â½Ã¤À¤«¤éËÜÇ½¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¤ËÊ¤¨¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡×
1ºÐ¤Î°¦¸¤¡Ö¥Á¥³¡×¡£¡ÈÎÄ¸¤¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ö¥Óー¥°¥ë¡×¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹¤ÏÊÌ¤Î²ÈÄí¤Ç»ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡ÖÌÄ¤À¼¤¬¤¦¤ë¤µ¤¤¡×¤È¥Ö¥êー¥Àー¤ËÌá¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢µÈ¸¶¤µ¤ó¤¬Î¤¿Æ¤È¤Ê¤ê±ÊÃ«»û¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¡ÈÌÄ¤À¼¡É¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¼ç¿Í¤ò¼é¤Ã¤¿¡Ö¥Á¥³¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤¤«¤±¡¢»³¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µÈ¸¶¤µ¤ó¤¬¼Ö¤ÇÃµ¤·¤Ë¸þ¤«¤¤30Ê¬¤Û¤É·Ð¤Ã¤¿»þ¡¢ºÊ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¡Ä
¡Ò±ÊÃ«»û ½»¿¦¡¡µÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¡ÊºÊ¤«¤é¡Ëµã¤¤Ê¤¬¤éÅÅÏÃ¤¬¤¤¿¡£¡Ö¥Á¥³µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤Ã¤Æ¡£»ä¤âµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤µ¡£¡Ö¤Ü¤¯¤ä¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤Æ´é¤·¤Æ¤Í¡¢¡Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ´é¤·¤Æ¤µÌ¿¤Î²¸¸¤¤À¤Í¡×
Í¦´º¤Ë¥¯¥Þ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¼ç¿Í¤ò¼é¤Ã¤¿Ì¿¤Î²¸¡È¸¤¡É¡Ö¥Á¥³¡×¡£µÈ¸¶¤µ¤ó¤È¤Îå«¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥±¥â¥Î¤Þ¤Ä¤ê¤Ë½»¿¦ÅÐ¾ì
2025Ç¯10·î¡¢¥¯¥Þ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤¬Áê¼¡¤°Ãæ¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Çðºê»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¡¢°¦¸¤¤ËÌ¿¤òµß¤ï¤ì¤¿½»¿¦¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö¤³¤Á¤é¤Ç¤Ï¥¯¥Þ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ç¤â¤³¤Á¤é¼ÂºÝ¤Î¥¯¥Þ¤ÎÌÓÈé¤Ç¤¹¤¬¤«¤Ê¤ê¤ÎÂç¤¤µ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
Âç¤¤Ê¥¯¥Þ¤ÎÌÓÈé¤Ë±Ô¤¯¤Î¤Ó¤¿ÄÞ¡£Çðºê»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥±¥â¥Î¤Þ¤Ä¤ê¡×¤Ç¤¹¡£¿Í¤ÈÌîÀ¸Æ°Êª¤È¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤ÈËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Î½÷¤Î»Ò¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¯¥Þ¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ë»×¤ï¤º¡Ä
¡ÖÇØÃæ¸þ¤±¤¿¤éÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤è¡×
Q¡ËÉÝ¤¤¡©
¡Ö¤¦¤ó¡×
¥¯¥Þ¤ä¥¤¥Î¥·¥·¤Ê¤ÉÌîÀ¸Æ°Êª¤Î½ÐË×¤¬Á´¹ñ¤ÇÁê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Î¥¯¥Þ¤Ë¤è¤ë¿Í¿ÈÈï³²¤Ïº£Ç¯ÅÙ11·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢¸©¤Ï¡Ö¥¯¥Þ½ÐË×ÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤òÈ¯É½¤··Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯10·î¤Î¼èºà»þÅÀ¡Ë
¤³¤ÎÆü¤Ï¡È¥¸¥Ó¥¨ÎÁÍý¡É¤ÎÂÎ¸³¤â¡£¥Ô¥¶À¸ÃÏ¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÆù¤Ç¤¹¡£
»Ý¤ß¤¬Ç»¤¯¥¸¥åー¥·ー¤Ê¥¤¥Î¥·¥·¤ÎÆù¡£¤ª¤¤¤·¤¯Ì£¤ï¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîÀ¸Æ°Êª¤ÎÌ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÒÉã¿Æ¡Ó
¡ÖÉáÃÊËÍ¤âÅÄ¤ó¤Ü¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ê¼êÅÁ ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉáÃÊ¤ÏÁþ¤¤Â¸ºß¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ê¤È¡¢Ì¿¤È¤·¤Æ¤Ï¾Ã²½¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤½Û´Ä¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÃ¤¨¾å¤²¤¿¶ÚÆù¤¬¼«Ëý¤Î¸ÞÀô»Ô¤Î½»¿¦¡¦µÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£µÈ¸¶¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ä
¡ÒµÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¥¯¥Þ¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£¤¬¤ªー¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤è¡£»Í¤ÄÂ¤Ç¤¦¤ïー¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
µÈ¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤È¤·6·î¡¢»³¤Ç¸¤¤Î»¶ÊâÃæ¤Ë¥¯¥Þ¤ËÁø¶ø¡£ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï°ì½ï¤Ë»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿°¦¸¤¤Î¡Ö¥Á¥³¡×¤Ç¤·¤¿¡£ËÊ¤¨¤Æ¥¯¥Þ¤òÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÒµÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¤³¤ó¤ÊÆùÂÎ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¤À¤á¤Ç¤¹¡£¾¡¤Æ¤Þ¤»¤ó¡¢ÀµÄ¾¡£É¡¿å¤À¤é¤À¤éÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ï¤êµ¤¤Ë¤»¤º¡Ê¥Á¥³¤ò¡ËÊú¤¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢³Ø¤ó¤À¤Î¤Ï¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤ÎÂÐ½èË¡¡£
¡Ò¿·³ã¥ï¥¤¥ë¥É¥é¥¤¥Õ¥ê¥µー¥Á¡¡ÎëÌÚ¶Ç»üÏ¯¤µ¤ó¡Ó
¡Ö¿Í´Ö¤ÎµÞ½ê¡£Æ¬¤ò¤¿¤¿¤«¤ì¤¿¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤«Âç¤¤ÊÄÞ¤ÇÂÎ¤òÎö¤«¤ì¤¿¤È¤«ÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ÎµÞ½ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËËÉ¸æ»ÑÀª¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÒË¬¤ì¤¿¿Í¡Ó
¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤½¤ó¤Ê´Ø·¸¤Ê¤¤ÏÃ¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¼ÂºÝ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤ÆÂÐºö¤¹¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×
¡ÒµÈ¸¶Åì¸¼¤µ¤ó¡Ó
¡Ö»ä¤Î·Ð¸³¤¬Á´¹ñ¤Î¥¯¥ÞÁûÆ°¤Ç¤ª¤Ó¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¤Î¤Ç¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î½õ¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ðµ¤¤Å¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
Áê¼¡¤°¥¯¥Þ¤Î½ÐË×¡£¸©¤Ï½Ð¤«¤±¤ëºÝ¤ÏÊ£¿ô¤Ç¹ÔÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²»¤ÎÌÄ¤ë¤â¤Î¤ò·ÈÂÓ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ·Ù²ü¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¡¡¥Á¥³¤¬³¨ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡
¤µ¤é¤Ë¥Á¥³¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
Í¦´º¤Ë¥¯¥Þ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¼ç¿Í¤ò¼é¤Ã¤¿Ì¿¤Î²¸¡È¸¤¡É¡Ö¥Á¥³¡×¤ÎÏÃ¤Ï2026Ç¯²Æ¤Ë³¨ËÜ²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¨2025Ç¯6·î2Æü¡¦10·î14ÆüÇÛ¿®µ»ö¤ò¤â¤È¤ËºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
