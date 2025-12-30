¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¡¢¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Êー¡¢¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥ー¥È¥ó¤é2025Ç¯¤ÎÀÂ¤±¤ë±Ç²è¿Í¤ò¼Å¤ó¤Ç
¡¡2025Ç¯¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤Ì¤ÃÎ¤ÎºÍÇ½¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¸«½Ð¤À¤µ¤ì¤¿ÃÙºé¤¤Î²Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÊª¤Îë¾Êó¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¹¤®¤ëÄË¤Þ¤·¤¤ÁÓ¼º¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤â¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ë°¥Åé¤Î°Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢2025Ç¯¤ËÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤ÄÀ¤¤òµî¤Ã¤¿±Ç²è¿Í¤¿¤Á¤Îµ²±¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤¡£
»²¹Í¡§ÄÉÅé¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¡¡¡Ø¥Ö¥ëー¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡Ù¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ôー¥¯¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Ç¤Î¸ùÀÓ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡ü¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á
¡¡1·î16Æü¡¢78ºÐË×¡£Åö»þ¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹°ìÂÓ¤Î»³²Ð»ö¤«¤éÈòÆñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤¿¼ÂÌ¼¤Î²È¤ÇÂ©¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£»à°ø¤ÏÄ¹Ç¯¤ÎÇÙ¼À´µ¤È¤Î¤³¤È¡£±Ç²è³¦¤¤Ã¤Æ¤Î°¦±ì²È¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÇÙµ¤¼ð¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ïµ¤¤Ë¤»¤º³èÆ°°ÕÍß¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥Õ¥§¥¤¥Ö¥ë¥Þ¥ó¥º¡Ù¡Ê2022Ç¯¡Ë¤Çµð¾¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥ÉÌò¤ò±é¤¸¤¿ºÝ¤Ë¤â¡¢À¹Âç¤ËÍÕ´¬¤ò¤Õ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¥¢ー¥È¤Ë¡¢¥¢ー¥È¤Ï¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¤³¤È¡Ê¤½¤·¤Æ¤É¤Á¤é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡ÈËÜÊª¡É¤¿¤ê¤¨¤ë¤³¤È¡Ë¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿Í£°ìÌµÆó¤ÎÅ·ºÍ¤À¤Ã¤¿¡£¥«¥ë¥Èºî²È¤Î¥¤¥áー¥¸¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤ÏÂç½°¤«¤é¤âÉý¹¤¤»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¤È¤³¤í¤ËÀ¨¤ß¤¬¤¢¤ë¡£½éÄ¹ÊÔ¡Ø¥¤¥ì¥¤¥¶ー¥Ø¥Ã¥É¡Ù¡Ê1977Ç¯¡Ë¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤«¤é¤â³èÆ°ÈÏ°Ï¤Ï±Ç²è¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¡£1990Ç¯¤Ë¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿TV¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ôー¥¯¥¹¡Ù¤ÏÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢TV³¦¤ÎÅÁÀâ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·à¾ìÄ¹ÊÔ¤È¤·¤Æ¤Ï2006Ç¯¤Î¡Ø¥¤¥ó¥é¥ó¥É¡¦¥¨¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î9Æü¤è¤ê4KÈÇ¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¸ø³«¡Ë¤¬ºÇ¸å¤ÎºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âTV¥·¥êー¥º¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ôー¥¯¥¹ The Return¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤ÎÆ²¡¹¤¿¤ë·æºî¤Ö¤ê¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£Ìó17»þ´Ö¡¦18ÏÃ¹½À®¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¥ê¥ó¥Á¤Î°Õ¾¢¤¬¶ù¡¹¤Þ¤Ç¶Å¤é¤µ¤ì¤¿²÷ºî¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ë¤Ç¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤ºîÉ÷¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤³¤ÎÀè¤âÊÑ¤ï¤é¤º¿·ºî¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤È¿®¤¸¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ë¾Êó¤Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼ä¤·¤¯¤Ï¤¢¤ë¤¬ÉÔ»×µÄ¤ÈÈá¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¿Í´Ö¤ÎÆùÂÎ¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿º²¤¬¡¢¤Ò¤ç¤¤¤È¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤¤â¤¹¤ë¤«¤é¤À¡Ê¡Ø¥Ä¥¤¥ó¡¦¥Ôー¥¯¥¹ The Return¡Ù¤Ç¡¢º£¤ÏË´¤¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤¬±é¤¸¤¿FBIÁÜºº´±¥¸¥§¥Õ¥êー¥º¤¬°ÕÉ½¤òÆÍ¤¯»Ñ¤ÇºÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ë¡£2025Ç¯¤Ï¡Ø¥Ö¥ëー¥Ù¥ë¥Ù¥Ã¥È¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Ë¤Î¥×¥ê¥·¥é¡¦¥Ý¥¤¥ó¥¿ー¡Ê4·î28ÆüË×¡Ë¡¢¡Ø¥Þ¥ë¥Û¥é¥ó¥É¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¤Î¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ê¥ª¡Ê6·î23ÆüË×¡Ë¡¢¡Ø¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥Ïー¥È¡Ù¡Ê1990Ç¯¡Ë¤Î¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥é¥Ã¥É¡Ê11·î3ÆüË×¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥ó¥ÁºîÉÊ¤Î½Ð±é¼Ô¤âÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ëµ´ÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¤Ã¤È¸þ¤³¤¦¤ÎÀ¤³¦¤Ç¥³ー¥Òー¤ò°û¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡ü¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Êー
¡¡12·î14Æü¡¢78ºÐË×¡£¥ê¥ó¥Á¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾×·âÅª¤Êë¾Êó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡£ºÊ¥ß¥·¥§¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹»ÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç°äÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Êー¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ´ÆÆÄºî¡Ø¥Óー¥¤¥ó¥°¡¦¥Á¥ãー¥êー¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¼ÂÂ©¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥é¥¤¥Êー¤Ë¤è¤Ã¤Æ»É»¦¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Êー¤Ï¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥ê¥ó¥Á¤Î£±¤ÄÇ¯²¼¤Î1947Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯½Ð¿È¡£Éã¿Æ¤Î¥«ー¥ë¡¦¥é¥¤¥Êー¤ÏÇÐÍ¥¡¦¥³¥á¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦µÓËÜ²È¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿·ÝÂ¿ºÍ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥ô¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¤È¤ÎÌ¾¥³¥ó¥Ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤¿ºÍ¿Í¡£¤½¤Î´î·àÅªºÍÇ½¤ÏÂ©»Ò¥í¥Ö¤Ë¤â°ú¤·Ñ¤¬¤ì¡¢½é´ÆÆÄÄ¹ÊÔ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¿¥Ã¥×¡Ù¡Ê1984Ç¯¡Ë¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÇúÈ¯¡£¥â¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡¦¥³¥á¥Ç¥£¤Î¶â»úÅã¤È¤·¤ÆÎò»Ë¤Ë¤½¤ÎÌ¾¤ò¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ø¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ßー¡Ù¡Ê1986Ç¯¡Ë¡ØÎø¿Í¤¿¤Á¤ÎÍ½´¶¡Ù¡Ê1989Ç¯¡Ë¡Ø¥ß¥¶¥êー¡Ù¡Ê1990Ç¯¡Ë¡Ø¥¢¡¦¥Õ¥åー¡¦¥°¥Ã¥É¥á¥ó¡Ù¡Ê1992Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¡¦¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÏ¢È¯¡£¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¥ó¥°¸¶ºî¤Î¡Ø¥ß¥¶¥êー¡Ù¤Ç¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥·¥ç¥Ã¥¯¡õ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¤Î±é½Ð¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÏÈ¤Ë¤Ï·è¤·¤Æ¼ý¤Þ¤é¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÉý¹¤¯´ÑµÒ¤Î¿´¤ËÁÊ¤¨¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤òÉÁ¤Â³¤±¤¿¡£¤½¤Î°Õ¸ÇÃÏ¤µ¤â¡¢¤¤¤Þ»×¤¨¤Ð¥é¥¤¥Êー¤é¤·¤¤¡£
¡¡¶áÇ¯¤Ï¥ê¥Ù¥é¥ëÇÉ¤È¤·¤Æ¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤òºîÉÊ¤Ë¤âÅê±Æ¤·¡¢¡ØLBJ ¥±¥Í¥Ç¥£¤Î°Õ»Ö¤ò·Ñ¤¤¤ÀÃË¡Ù¡Ê2016Ç¯¡Ë¡Øµ¼Ô¤¿¤Á ¾×·â¤È°ÚÉÝ¤Î¿¿¼Â¡Ù¡Ê2017Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹üÂÀ¤Ê¼Ò²ñÇÉºîÉÊ¤òÈ¯É½¡£ÆÃ¤Ë¡Øµ¼Ô¤¿¤Á～¡Ù¤Ï¾å±Ç»þ´Ö91Ê¬¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤ÉÇ»Ì©¤ÊÆâÍÆ¤ò¶Ã¤¯¤Û¤É¼êºÝ¤è¤¯µÍ¤á¹þ¤ß¡¢±Ç²èºî²È¤È¤·¤Æ¤Î±ß½Ï¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢½ÐÀ¤ºî¤ÎÂ³ÊÔ¡ØSpinal Tap II: The End Continues¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¡£¸½»þÅÀ¤ÇÆüËÜ¸ø³«¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤ò±Ç²è´Û¤Ç¸«ÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤ÎÄÉÅé¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¶Ë¤á¤ÆÄË¤Þ¤·¤¤·ëËö¤ò·Þ¤¨¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç²ÈÂ²¤ÎÌäÂê¤«¤éÌÜ¤ò°ï¤é¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¥é¥¤¥Êー¤Î»Ñ¤Ï¡¢ÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ø¥¹¥Ñ¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¿¥Ã¥×¡Ù¤ä¡Ø¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤È½ÆÃÆ¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¸«¤»¤¿·ÚÌ¯¤Ê±éµ»¤ò»×¤¨¤Ð¡¢Å¥½¤¯À¸¤±ä¤Ó¤ëÆ»¤â¤¢¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ë¡Ä¡Ä¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÀ¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¡È³°½ÀÆâ¹ä¡É¤Ö¤ê¤â¤Þ¤¿¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Êー¤é¤·¤µ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡ü¥¸ー¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥Þ¥ó
¡¡2·î18Æü¡¢95ºÐË×¡£°ÊÁ°¤³¤³¤ÇÄÉÅéÊ¸¤ò½ñ¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥í¥Ðー¥È¡¦¥ì¥Ã¥É¥Õ¥©ー¥É¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢1960～70Ç¯Âå¤Î¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ë¥åー¥·¥Í¥Þ¡×¤Î»þÂå¤Ë¥¹¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÐÍ¥¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¤Ï¼çÌòµé¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡Ö¸ÄÀÇÉ¡×¡Ö±éµ»ÇÉ¡×¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿»þÂå¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ï¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡1930Ç¯¤ËÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥µ¥ó¥Ðー¥Êー¥Ç¥£ー¥Î¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà¤Ï¡¢30ºÐ¤ò²á¤®¤Æ¤«¤éÇÐÍ¥¤ò»Ö¤·¡¢²¼ÀÑ¤ß»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡Ø²¶¤¿¤Á¤ËÌÀÆü¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¡Ê1967Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î½õ±é¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥Õ¥ì¥ó¥Á¡¦¥³¥Í¥¯¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê1971Ç¯¡Ë¤Îµ´·º»ö¥É¥¤¥ëÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¡¢Âè44²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¸å¤â¡Ø¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¡¦¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡Ù¡Ê1972Ç¯¡Ë¡Ø¥¹¥±¥¢¥¯¥í¥¦¡Ù¡Ê1973Ç¯¡Ë¡Ø¥«¥ó¥Ð¥»ー¥·¥ç¥ó¡ÄÅðÄ°¡Ä¡Ù¡Ê1974Ç¯¡Ë¤Ê¤É¡¢£±Ç¯¤´¤È¤ËÂåÉ½ºî¤òÊü¤Ä²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿¡£¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥¨ー¥¹¡Ù¡Ê1972Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¡Ê1978Ç¯¡Ë¤Ç±é¤¸¤¿Áþ¡¹¤·¤¤°Ìò¤âËº¤ìÆñ¤¤¡£
¡¡90Ç¯Âå¤Ë¤ÏÂè65²ó¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡Øµö¤µ¤ì¤¶¤ë¼Ô¡Ù¡Ê1992Ç¯¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢1995Ç¯¤Î¡Ø¥¯¥¤¥Ã¥¯¡õ¥Ç¥Ã¥É¡Ù¡Ø¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¡¦¥¿¥¤¥É¡Ù¤Ê¤É¤Ç¹â°µÅª¤ÊÅ¨Ìò¥¥ã¥é¤ò´ÓÏ½¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¹ª±é¡£Å·ºÍ°ì²È¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê²ÈÄ¹¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥Æ¥Í¥ó¥Ð¥¦¥à¥º¡Ù¡Ê2001Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥íー¥Ö¾Þ½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡¦¥³¥á¥Ç¥£ÉôÌç¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ëÌ¾±é¤ò¹ï¤ß¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë¤ÏÁá¤¯¤âÇÐÍ¥¶È°úÂà¤ò¸ø¸À¡£¥Ë¥åー¥á¥¥·¥³½£¥µ¥ó¥¿¥Õ¥§¤ÇÀÅ¤«¤Ê°úÂàÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯2·î¤ËºÊ¤Î¥Ù¥Ã¥Ä¥£¡¦¥¢¥é¥«¥ï¡¢°¦¸¤¤È¤È¤â¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤òÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£Àè¤ËºÊ¤¬¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¤Çµ¢¤é¤Ì¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢1½µ´Ö¸å¤Ë¥Ï¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤¬´§Æ°Ì®¼À´µ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü¥Æ¥ì¥ó¥¹¡¦¥¹¥¿¥ó¥×
¡¡8·î17Æü¡¢87ºÐË×¡£¥Ï¥ó¥µ¥à¤È¸ÄÀÇÉ¤ÎÎ¾Êý¤ÎÍ×ÁÇ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µ©Í¤ÊÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¤ò¸Ô¤Ë¤«¤±¤ÆÆÈ¼«¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÊâ¤ó¤À¥¹¥¿ー¤À¤Ã¤¿¡Ê¤Ê¤ª¡Ø¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¤ÏºÇ¶¯¤Î°Ìò¥¾¥Ã¥É¾·³¤ËÊ±¤·¡¢¥¸ー¥ó¡¦¥Ï¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤È¤â¶¦±é¡Ë¡£
¡¡1938Ç¯¤Ë±Ñ¹ñ¥í¥ó¥É¥ó¤Î²¼Ä®¥¤ー¥¹¥È¥¨¥ó¥É¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢1962Ç¯¤Ë±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¡£µð¾¢¥¦¥£¥ê¥¢¥à¡¦¥ï¥¤¥éー¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿Ì¾ºî¡Ø¥³¥ì¥¯¥¿ー¡Ù¡Ê1965Ç¯¡Ë¤Ç¼ã¤¤½÷À¤òÍ¶²ý¡¦´Æ¶Ø¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò±é¤¸¡¢Âè18²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤ÎÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¡ØÌë¶õ¤ËÀ±¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¡Ê1967Ç¯¡Ë¤Î¥±¥ó¡¦¥íー¥Á¡¢¡ØÀ¤¤Ë¤â²ø´ñ¤ÊÊª¸ì¡Ù¡Ê1967Ç¯¡Ë¤Î¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Õ¥§¥êー¥Ë¡¢¡Ø¥Æ¥ª¥ì¥Þ¡Ù¡Ê1968Ç¯¡Ë¤Î¥Ô¥¨¥ë¡¦¥Ñ¥ª¥í¡¦¥Ñ¥¾¥êー¥Ë¤Ê¤É¡¢²¤½£·÷¤Îµ´ºÍ¤¿¤Á¤Ë½ÅÊõ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡80Ç¯Âå°Ê¹ß¤Ï½Â¤ß¤òÁý¤·¤¿À³ÊÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥Õ¥ê¥¢ー¥º´ÆÆÄ¤Î¡Ø»¦¤·²°¤¿¤Á¤ÎÈÔ²Î¡Ù¡Ê1984Ç¯¡Ë¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥½¥Àー¥Ðー¥°´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¤¥®¥ê¥¹¤«¤éÍè¤¿ÃË¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¥¤¥±¥ª¥¸¹¥¤¡×É¬¸«¤Î·æºî¤À¡£°ìÊý¤Ç´ñÈ´¤ÊÌòÊÁ¤Ë¤â²²¤»¤ºÄ©Àï¡£ÆÃ¼ì¥á¥¤¥¯¤ò»Ü¤·¤Æ°ÜÌ±¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¤ÎÂçÊª¥®¥ã¥ó¥°¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡¦¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê1988Ç¯¡Ë¤â¶¯Îõ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯µ¨¤ÎÆþ¤Ã¤¿¥É¥é¥¡¥°¥¯¥¤ー¥ó¤òÍ¥²í¤ËÆ²¡¹¤È±é¤¸¤¿¡Ø¥×¥ê¥·¥é¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Ë¤Ï¤Ò¤È¤¤ï°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¤½¤ÎÇ÷ÎÏ¤ÈÀâÆÀÎÏ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¥¹¥¿¥ó¥×¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¾ú¤·½Ð¤»¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ææ¤á¤¤¤¿¡Ö¶äÈ±¤ÎÃË¡×Ìò¤ËÊ±¤·¤¿¡Ø¥é¥¹¥È¥Ê¥¤¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥½ー¥Ûー¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¡¢±Ñ¹ñ¿Í´ÆÆÄ¥¨¥É¥¬ー¡¦¥é¥¤¥È¤Î¿¼¤¤¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬¤Ò¤·¤Ò¤·¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥×¥ê¥·¥é¡Ù¤ÎÂ³ÊÔ¡ØPriscilla Queen of the Desert 2¡Ù¤Î´°À®¡¦¸ø³«¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¤¡£
¡ü¥¦¥É¡¦¥¥¢
¡¡11·î23Æü¡¢81ºÐË×¡£¡ÖÈþ·Á¤«¤Ä¸ÄÀÇÉ¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥ó¥×¤ÈÁÐàú¤ò¤Ê¤¹¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿ー·ó²øÍ¥¡£¼ã¤Æü¤Î¼ç±éºî¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©ー¥Û¥ëÀ½ºî¤Î¿·²ò¼á¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Û¥éー¡Ø°Ëâ¤Î¤Ï¤é¤ï¤¿¡Ù¡Ê1973Ç¯¡Ë¡Ø½è½÷¤ÎÀ¸·ì¡Ù¡Ê1974Ç¯¡Ë¤¬¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÍÌ¾¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÂçºî¤«¤éÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£ー¥ººîÉÊ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢¥é¥¤¥Êー¡¦¥ô¥§¥ë¥Êー¡¦¥Õ¥¡¥¹¥Ó¥ó¥Àー¡¢¥éー¥¹¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥È¥ê¥¢ー¡¢¥ô¥§¥ë¥Êー¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥©ー¥¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥·¥å¥ê¥ó¥²¥ó¥º¥£ー¥Õ¤È¤¤¤Ã¤¿²¤½£¤¤Ã¤Æ¤Îµ´ºÍ¤¿¤Á¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡£¥À¥ê¥ª¡¦¥¢¥ë¥¸¥§¥ó¥È´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥µ¥¹¥Ú¥ê¥¢¡Ù¡Ê1977Ç¯¡Ë¡¢¥¦¥§¥º¥êー¡¦¥¹¥Ê¥¤¥×¥¹¼ç±é¤Î¡Ø¥Ö¥ì¥¤¥É¡Ù¡Ê1998Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤â¤Ê¤¸¤ß¿¼¤¤¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï1998Ç¯¤Ë»õ¥Ö¥é¥·¤ÎCM¤Ç±üºÚ·Ã¤È¶¦±é¤·¡¢±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤¤¤¿¡£
¡¡2000Ç¯Âå°Ê¹ß¤â³èÆ°¥Úー¥¹¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢·îÌÌ´ðÃÏ¤òÃÛ¤¯¶¸µ¤¤Î¥Ê¥Á¥¹ÁíÅý¤ËÊ±¤·¤¿¡Ø¥¢¥¤¥¢¥ó¡¦¥¹¥«¥¤¡Ù¡Ê2012Ç¯¡Ë¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÊÈÃÏ¤Ç¿Í´Ö¼í¤ê¤ò·«¤ê¹¤²¤ë½±·âÃÄ¤Î¥êー¥Àー¤ò±é¤¸¤¿¡Ø¥Ð¥¯¥é¥¦ ÃÏ¿Þ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿Â¼¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇËº¤ìÆñ¤¤²ø±é¤òÈäÏª¡£¼Âºß¤Î¥²¥¤¤ÎÈþÍÆ»Õ¤ò±é¤¸¤¿¼ç±éºî¡Ø¥¹¥ï¥ó¥½¥ó¥°¡Ù¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¥¦¥É¡¦¥¥¢¼«¿È¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤âÈ¿±Ç¤·¤¿ÈÕÇ¯¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ºÇ´ü¤ÎÃÏ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥é¥ó¥Á¥ç¡¦¥ß¥éー¥¸¥å¡£ë¾Êó¤Ï¥Ñー¥È¥Êー¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ç¥ë¥Ðー¥È¡¦¥Þ¥¯¥Ö¥é¥¤¥É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤¬¡¢»à°ø¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡2004Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Âè5²óÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥á¥Ã¥¯¥¹¤Ç¼ç±éºî¡Ø¥Ê¥ë¥·¥¹¤È¥×¥·¥å¥±¡Ù¡Ê1980Ç¯¡Ë¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÍèÆü¡£¤¤¤Ä¤«4»þ´ÖÈ¾¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤¬ÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ëÆü¤òÂÔ¤Á¤¿¤¤¡£
¡ü¥À¥¤¥¢¥ó¡¦¥ー¥È¥ó
¡¡10·î11Æü¡¢79ºÐË×¡£º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¼ç±éºî¡Ø¥¢ー¥µー¥º¡¦¥¦¥£¥¹¥ー¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤¬ÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â³¤¯¡Ø50Ç¯¸å¤Î¥µ¥Þー¥¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯Í½ÁÛ³°¤Îë¾Êó¤À¤Ã¤¿¡£»à°ø¤ÏÇÙ±ê¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢µÞÂ®¤ÊÂÎÄ´°²½¤òËÜ¿Í¤âÍ½´ü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¡¹¤·¤¯¸½Ìò¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡1946Ç¯¡¢ÊÆ¹ñ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Èà½÷¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1969Ç¯¤Ë¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤Ç¥í¥ó¥°¥é¥ó¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿ÉñÂæ·à¡ØPlay It Again, Sam¡Ù¡£¤½¤Î±Ç²è²½ºîÉÊ¡Ø¥Ü¥®ー¡¢²¶¤âÃË¤À¡ª¡Ù¡Ê1972Ç¯¡Ë¤Ë¤â¡¢¥ー¥È¥ó¤ÏµÓËÜ¡¦¼ç±é¤Î¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó¤È¤È¤â¤ËÂ³Åê¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥´¥Ã¥É¥Õ¥¡ー¥¶ー¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥³¥ë¥ì¥ªー¥Í¤ÎºÊ¥±¥¤Ìò¤ò±é¤¸¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥·¥êー¥º3Éôºî¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð±é¡£¥¢¥ì¥ó¤È¤Ï¡Ø¥¢¥Ëー¡¦¥Ûー¥ë¡Ù¡Ê1977Ç¯¡Ë¡Ø¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¡Ù¡Ê1979Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç¤âÁÈ¤ß¡¢¤È¤â¤Ë¥¹¥¿ー¥À¥à¤Ø¤È¶î¤±¾å¤ë¡£
¡¡½ÐÀ¤ºî¡Ø¥¢¥Ëー¡¦¥Ûー¥ë¡Ù¤Ç¤ÏÈ´·²¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥»¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡Ö¼«Î©¤·¤¿¸½Âå½÷À¡×¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°µÅÝÅª»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£Æ±Ç¯¸ø³«¤Î¡Ø¥ß¥¹¥¿ー¡¦¥°¥Ã¥É¥Ðー¤òÃµ¤·¤Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ËÈá·àÅª±¿Ì¿¤Ë吞¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÂÎÅö¤¿¤ê¤Ç±é¤¸¡¢»þÂå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤ë¡£°Ê¹ß¡¢¼ç±é¡¦½õ±é¤ÎÎ¾ÌÌ¤Ç³èÌö¤òÂ³¤±¡¢´ÆÆÄ¶È¤Ë¤â¿Ê½Ð¡£¡ØÁÛ¤¤½Ð¤ÎÈù¾Ð¡Ù¡Ê1995Ç¯¡Ë¡ØÅÅÏÃ¤ÇÊú¤¤·¤á¤Æ¡Ù¡Ê2000Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Î²Âºî¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡¥¢¥ë¡¦¥Ñ¥Áー¥Î¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥Ë¥³¥ë¥½¥ó¡¢¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¶¯ÎÏ¤Ê¸ÄÀÇÉ¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤ÈÆ²¡¹¤ÈÅÏ¤ê¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢ÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃÎÀ¤ÈÉÊÀ¡¢¤½¤·¤Æ¿ÆÌ©¤µ¤ÈÍ¥¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±éµ»¤¬Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡£Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½÷À¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ÑµÒ¤Ë»×¤ï¤»¤¿µ©Í¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢´ÆÆÄ¥¦¥Ç¥£¡¦¥¢¥ì¥ó¤ÎÁÏÂ¤À¤òÎ¿¤°¤Û¤É¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê²÷±é¤ò¸«¤»¤¿¼ç±éºî¡Ø¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó»¦¿Í¥ß¥¹¥Æ¥êー¡Ù¡Ê1993Ç¯¡Ë¤¬°õ¾Ý¿¼¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢½÷ÀÈô¹Ô»Î¥¢¥á¥ê¥¢¡¦¥¤¥¢¥Ïー¥È¤ò±é¤¸¤¿ÅÁµTV¥àー¥Óー¡Ø¥é¥¹¥È¥Õ¥é¥¤¥È¡Ù¡Ê1994Ç¯¡Ë¤â¤¤¤Þ¤¤¤Á¤É¸«Ä¾¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ø¥È¥Ã¥×¥¬¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥¤¥¹¥Þ¥óÌò¤Ê¤É¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎÇÐÍ¥¥ô¥¡¥ë¡¦¥¥ë¥Þー¡Ê4·î1ÆüË×¡Ë¡¢¡Ø¥é¥ó¥Üー¡Ù¡Ê1982Ç¯¡ËÂè1ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥«¥Ê¥À½Ð¿È¤Î´ÆÆÄ¥Æ¥Ã¥É¡¦¥³¥Ã¥Á¥§¥Õ¡Ê4·î10ÆüË×¡Ë¡¢¡Ø»ä¤ÎÃË¡Ù¡Ê1996Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î±Ç²è´ÆÆÄ¥Ù¥ë¥È¥é¥ó¡¦¥Ö¥ê¥¨¡Ê1·î20ÆüË×¡Ë¡¢¡ØÅß¤Î¾®Ä»¡Ù¡Ê2009Ç¯¡Ë¤ä¡Ø¥¢¥¸¥ç¥·¡Ù¡Ê2010Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤Ç°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î½÷Í¥¥¥à¡¦¥»¥í¥ó¡Ê2·î16ÆüË×¡Ë¤Û¤«¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¿Í¤¿¤Á¤¬À¤¤òµî¤Ã¤¿¡£ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤âÊÑ¤ï¤é¤ÌÈà¤é¤Îµ±¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Ì½Ê¡¤òµ§¤ê¤¿¤¤¡£¡ÊÊ¸¡á²¬ËÜÆØ»Ë¡Ë