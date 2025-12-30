Íè½µ¤Î³ô¼°Áê¾ì¤Ë¸þ¤±¤Æ¡á£²£¶Ç¯¤âÆüÊÆÀ¯¼£¤òÃí»ë¡¢¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×¡×¤ÎÆ°¤¤Ë¤â´Ø¿´
¡¡¡ÖÂçÇ¼²ñ¡×¤ò·Þ¤¨¤¿£³£°Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ£±£¸£·±ß£´£´Á¬°Â¤Î£µËü£°£³£³£¹±ß£´£¸Á¬¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡££²£µÇ¯¤ÎÇ¯´Ö¤Ç¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏºòÇ¯ËöÈæ¤Ç£±Ëü£´£´£´±ß£¹£´Á¬¹â¤È¤Ê¤ê¡¢¾å¾ºÎ¨¤Ï£²£¶¡¥£²¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡££²£³Ç¯¤Î£²£¸¡ó¹â¡¢£²£´Ç¯¤Î£±£¹¡ó¹â¤ËÂ³¤¯£³Ç¯Ï¢Â³¤Î£²¥±¥¿¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984.T>¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857.T>¤Ê¤É¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ³ô¤ÎµÞÆ¤Ë£±£°·î°Ê¹ß¤Ï¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤â²Ã¤ï¤ê¡È½é¤Î£µËü±ß¾è¤»¡É¤òÃ£À®¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£ºòÇ¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤Ï£²£µÇ¯¤Î¹âÃÍ¤Ï£´Ëü£²£°£°£°～£´Ëü£³£°£°£°±ßÄøÅÙ¤È¤Î¸«Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÎÉ¹¥¤Ê£±Ç¯¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡£²£¶Ç¯Áê¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£±£°¡óÄøÅÙ¤Î¾å¾º¤Ç£µËü£µ£°£°£°～£µËü£¶£°£°£°±ßÁ°¸å¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¸þ¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡££´Ç¯Ï¢Â³¤Î£²¥±¥¿¾å¾º¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£±£¹£¸£°Ç¯ÂåÁ°È¾¤«¤é¸åÈ¾¤Î¥Ð¥Ö¥ë´ü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï£¶Ëü±ß¾è¤»¤ò¸«¹þ¤à¶¯µ¤Í½ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê¾Ú·ô¤«¤é¤Ï£··î¤Ë£¶Ëü£¸£°£°£°±ß¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡££²£¶Ç¯½Õ¤Þ¤Ç¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¾¡Íø¤ò·Ð¤Æ£··î¤Ë¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡£¶¯µ¤Í½ÁÛ¤¬ÅªÃæ¤¹¤ë¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿·Ç¯¤Ï£±£±·î¤ËÊÆÃæ´ÖÁªµó¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüÊÆÀ¯¶É¤¬»Ô¾ì¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×¡×¤¬Éâ¾å¤·¤½¤¦¤À¡£Åì¾Ú¤Î»Ô¾ìºÆÊÔ¤ËÈ¼¤¦·Ð²áÁ¼ÃÖ¤Î½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢¾å¾ì´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤ÏºÇÃ»¤Ç¤Ï£²£¶Ç¯£±£°·î¤Ë¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡££Ô£Ï£Ð£É£Ø¤Î¸«Ä¾¤·Âè£²ÃÆ¤â»Ï¤Þ¤ë¡££Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÎÁÈ¤ßÆþ¤ìÌÃÊÁ¤Ï¸º¤é¤¹Êý¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂè£±²óÌÜ¤ÎÄê´üÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï£²£¶Ç¯£±£°·îºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¹¹¤Ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³ー¥É¡Ê´ë¶ÈÅý¼£»Ø¿Ë¡¢£Ã£Ç¥³ー¥É¡Ë²þÄû¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Ç¯È¾¤Ð¤Î²þÄê¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸½ÍÂ¶â¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ë´ë¶È¤Ø¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°ìÉô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¶â¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÌÃÊÁ¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯<6954.T>¤ä£Ó£Í£Ã<6273.T>¡¢Ç¤Å·Æ²<7974.T>¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9684.T>¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡££Ã£Ç¥³ー¥É²þÄê¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÃÊ¤È³ô¼ç´Ô¸µ¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ï£³£±Æü¤«¤é£±·î£´Æü¤Þ¤ÇµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£³¤³°¤Ï£±·î£±Æü¤¬¥Ë¥åー¥¤¥äー¥º¡¦¥Çー¤ÇµÙ¾ì¤À¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤â½ª¤ï¤ê£¹Æü¤ÎÊÆ£±£²·î¸ÛÍÑÅý·×¤ò»ëÌî¤Ë½ù¡¹¤ËÁê¾ì¤Ï³èµ¤¤Å¤¯Å¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¾åµ°Ê³°¤ÎÍè½µ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï£µÆü¤ËÊÆ£±£²·î£É£Ó£ÍÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¡¢£·Æü¤ËÊÆ£±£²·î£Á£Ä£Ð¸ÛÍÑÅý·×¡¢Æ±£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¡¢ÊÆ£±£±·î£Ê£Ï£Ì£Ô£Óµá¿Í·ï¿ô¡¢£¸Æü¤ËÊÆ£±£°·îËÇ°×¼ý»Ù¡¢£¹Æü¤ËÊÆ£±·î¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥É»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï£µÆü¤¬ÂçÈ¯²ñ¤Ç¡¢£¶Æü¤Ë£±£°Ç¯¹ñºÄÆþ»¥¡¢£¸Æü¤Ë£±£±·îËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡¢ÃÏ°è·ÐºÑÊó¹ð¡Ê¤µ¤¯¤é¥ì¥Ýー¥È¡Ë¡¢£¹Æü¤Ë£±£±·î²È·×Ä´ºº¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡££µÆü¤Ë¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸<3186.T>¡¢£¶Æü¤Ë¹âÅç²°<8233.T>¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥¤Æü¹â<7611.T>¡¢£·Æü¤ËµÈÌî²È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9861.T>¡¢¥¨ー¥Óー¥·ー¡¦¥Þー¥È<2670.T>¡¢£¸Æü¤Ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983.T>¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3382.T>¡¢£¹Æü¤Ë°ÂÀîÅÅµ¡<6506.T>¡¢¥³ー¥Ê¥ó¾¦»ö<7516.T>¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£Íè½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢£´Ëü£¹£µ£°£°～£µËü£±£³£°£°±ßÁ°¸å¡£¡Ê²¬Î¤±Ñ¹¬¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥×<9984.T>¤ä¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È<6857.T>¤Ê¤É¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë£Á£É¡¦È¾Æ³ÂÎ³ô¤ÎµÞÆ¤Ë£±£°·î°Ê¹ß¤Ï¡Ö¹â»Ô¥È¥ìー¥É¡×¤â²Ã¤ï¤ê¡È½é¤Î£µËü±ß¾è¤»¡É¤òÃ£À®¤·¤¿³Ê¹¥¤À¡£ºòÇ¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤Ï£²£µÇ¯¤Î¹âÃÍ¤Ï£´Ëü£²£°£°£°～£´Ëü£³£°£°£°±ßÄøÅÙ¤È¤Î¸«Êý¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡ÖÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÎÉ¹¥¤Ê£±Ç¯¡×¡Ê»Ô¾ì´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡£²£¶Ç¯Áê¾ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï£±£°¡óÄøÅÙ¤Î¾å¾º¤Ç£µËü£µ£°£°£°～£µËü£¶£°£°£°±ßÁ°¸å¤ÈÍ½ÁÛ¤¹¤ë¸þ¤¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡££´Ç¯Ï¢Â³¤Î£²¥±¥¿¾å¾º¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢£±£¹£¸£°Ç¯ÂåÁ°È¾¤«¤é¸åÈ¾¤Î¥Ð¥Ö¥ë´ü°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¤¿¤À¡¢»Ô¾ì¤Ë¤Ï£¶Ëü±ß¾è¤»¤ò¸«¹þ¤à¶¯µ¤Í½ÁÛ¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç¼ê¾Ú·ô¤«¤é¤Ï£··î¤Ë£¶Ëü£¸£°£°£°±ß¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡££²£¶Ç¯½Õ¤Þ¤Ç¤Ë²ò»¶ÁíÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¼«Ì±ÅÞ¾¡Íø¤ò·Ð¤Æ£··î¤Ë¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Ê¥ê¥ª¤À¡£¶¯µ¤Í½ÁÛ¤¬ÅªÃæ¤¹¤ë¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¿·Ç¯¤Ï£±£±·î¤ËÊÆÃæ´ÖÁªµó¤¬¤¢¤ê¡¢ÆüÊÆÀ¯¶É¤¬»Ô¾ì¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·Ç¯¤ÎÃíÌÜ¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹²þ³×¡×¤¬Éâ¾å¤·¤½¤¦¤À¡£Åì¾Ú¤Î»Ô¾ìºÆÊÔ¤ËÈ¼¤¦·Ð²áÁ¼ÃÖ¤Î½ªÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢¾å¾ì´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Ê¤¤´ë¶È¤ÏºÇÃ»¤Ç¤Ï£²£¶Ç¯£±£°·î¤Ë¾å¾ìÇÑ»ß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡££Ô£Ï£Ð£É£Ø¤Î¸«Ä¾¤·Âè£²ÃÆ¤â»Ï¤Þ¤ë¡££Ô£Ï£Ð£É£Ø¤ÎÁÈ¤ßÆþ¤ìÌÃÊÁ¤Ï¸º¤é¤¹Êý¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÂè£±²óÌÜ¤ÎÄê´üÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï£²£¶Ç¯£±£°·îºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¹¹¤Ë¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¦¥³ー¥É¡Ê´ë¶ÈÅý¼£»Ø¿Ë¡¢£Ã£Ç¥³ー¥É¡Ë²þÄû¤Ë¸þ¤±¤¿µÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²£¶Ç¯È¾¤Ð¤Î²þÄê¤¬ÌÜ»Ø¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¸½ÍÂ¶â¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤ë´ë¶È¤Ø¤Î°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£°ìÉô¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¡ÖÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¶â¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤¬µá¤á¤é¤ì¤½¤¦¤ÊÌÃÊÁ¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯<6954.T>¤ä£Ó£Í£Ã<6273.T>¡¢Ç¤Å·Æ²<7974.T>¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9684.T>¤Ê¤É¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡££Ã£Ç¥³ー¥É²þÄê¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÃÊ¤È³ô¼ç´Ô¸µ¤òÂ¥¿Ê¤µ¤»¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Åìµþ»Ô¾ì¤Ï£³£±Æü¤«¤é£±·î£´Æü¤Þ¤ÇµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£³¤³°¤Ï£±·î£±Æü¤¬¥Ë¥åー¥¤¥äー¥º¡¦¥Çー¤ÇµÙ¾ì¤À¤¬¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤â½ª¤ï¤ê£¹Æü¤ÎÊÆ£±£²·î¸ÛÍÑÅý·×¤ò»ëÌî¤Ë½ù¡¹¤ËÁê¾ì¤Ï³èµ¤¤Å¤¯Å¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
¾åµ°Ê³°¤ÎÍè½µ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Ï£µÆü¤ËÊÆ£±£²·î£É£Ó£ÍÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¡¢£·Æü¤ËÊÆ£±£²·î£Á£Ä£Ð¸ÛÍÑÅý·×¡¢Æ±£É£Ó£ÍÈóÀ½Â¤¶È·Ê¶·»Ø¿ô¡¢ÊÆ£±£±·î£Ê£Ï£Ì£Ô£Óµá¿Í·ï¿ô¡¢£¸Æü¤ËÊÆ£±£°·îËÇ°×¼ý»Ù¡¢£¹Æü¤ËÊÆ£±·î¥ß¥·¥¬¥óÂç³Ø¾ÃÈñ¼Ô¥Þ¥¤¥ó¥É»Ø¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤Ï£µÆü¤¬ÂçÈ¯²ñ¤Ç¡¢£¶Æü¤Ë£±£°Ç¯¹ñºÄÆþ»¥¡¢£¸Æü¤Ë£±£±·îËè·î¶ÐÏ«Åý·×Ä´ºº¡¢ÃÏ°è·ÐºÑÊó¹ð¡Ê¤µ¤¯¤é¥ì¥Ýー¥È¡Ë¡¢£¹Æü¤Ë£±£±·î²È·×Ä´ºº¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¡££µÆü¤Ë¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸<3186.T>¡¢£¶Æü¤Ë¹âÅç²°<8233.T>¡¢¥Ï¥¤¥Ç¥¤Æü¹â<7611.T>¡¢£·Æü¤ËµÈÌî²È¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<9861.T>¡¢¥¨ー¥Óー¥·ー¡¦¥Þー¥È<2670.T>¡¢£¸Æü¤Ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥ê¥Æ¥¤¥ê¥ó¥°<9983.T>¡¢¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹<3382.T>¡¢£¹Æü¤Ë°ÂÀîÅÅµ¡<6506.T>¡¢¥³ー¥Ê¥ó¾¦»ö<7516.T>¤¬·è»»È¯É½¤ò¹Ô¤¦¡£Íè½µ¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÎÍ½ÁÛ¥ì¥ó¥¸¤Ï¡¢£´Ëü£¹£µ£°£°～£µËü£±£³£°£°±ßÁ°¸å¡£¡Ê²¬Î¤±Ñ¹¬¡Ë
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS