¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï30Æü¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤éMF¾®²°¾¾ÃÎºÈ(30)¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¾®²°¾¾¤Ïº£µ¨¡¢Çð¤Ç37»î¹ç3¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¡¢2°ÌÌö¿Ê¤ÎÎ©Ìò¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿MF¡£¥×¥íÀ¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿Ì¾¸Å²°¤Ø¤ÎÅÅ·âÉüµ¢¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£
¡¡¾®²°¾¾¤Ï2014Ç¯¡¢µþÅÔµÌ¹â¤«¤éÌ¾¸Å²°¤Ë²ÃÆþ¡£2Ç¯ÌÜ¤Î15Ç¯¤ËJ1¥ê¡¼¥°Àï22»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢J½é¥´¡¼¥ë¤âµÏ¿¤·¤¿¤¬¡¢16Ç¯¤Ï6»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢17Ç¯¤«¤éÅö»þJ2¤À¤Ã¤¿µþÅÔ¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢20Ç¯¤ËÄ»À´¤ÇJ1¸Ä¿Í¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢22Ç¯¤«¤é¤ÏÇð¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£µ¨¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤È¥·¥ã¥É¡¼¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢Çð¤ò¾å°ÌÌö¿Ê¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡J1¥ê¡¼¥°2°Ì¤«¤é16°Ì¤Ø¤ÎÅÅ·â°ÜÀÒ¡£¾®²°¾¾¤ÏÌ¾¸Å²°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤ï¤ëÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¾®²°¾¾ÃÎºÈ¤Ç¤¹¡£10Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿ÂçÀÚ¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¯¤¯Ì¥ÎÏÅª¤ÊÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë³Ð¸ç¤ò¤â¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢À®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¤³¤ì¤«¤é±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿Çð¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï¡ÖÌ¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ì¥¤¥½¥ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤éÄ¹¤¯¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ò²á¤´¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤â¿É¤¤»þ´ü¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¿É¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î±þ±ç¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤ë¥ì¥¤¥½¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Çð¥ì¥¤¥½¥ë¤Î¤³¤È¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤È¤Æ¤âÇº¤ß¡¢¶ì¤·¤¤·èÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Î¹Í¤¨¤ä²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤ò´Þ¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âº½Å¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢4Ç¯´ÖËÍ¤Î²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥¤¥½¥ë¤Î14ÈÖ¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»î¹ç¤Ç²ñ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£4Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
