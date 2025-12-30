Æ²ËÜ¸÷°ì¡¡¸òºÝ12Ç¯¤è¤¦¤ä¤¯¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤ÇÁê¼ê½÷À¤ËÆ±¾ð¤ÎÀ¼¡ÄÇØ·Ê¤ËÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ø¤Î¶¯Îõ¤Ê¡ÈÈóº§°µÎÏ¡É
¡¡DOMOTO¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬12·î28Æü¤ËSTARTO ENTERTAINMENT¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ô»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï·ëº§¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡Õ¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªÁê¼ê¤Ï°ìÈÌ¿Í½÷À¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¸òºÝ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¸µ½÷Í¥¤ÎÊý¤Ç¤¹¡£Èà½÷¤Ï2025Ç¯9·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ç¡È¥´¡¼¥ë¥¤¥ó´Ö¶á¡É¤«¤È¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£2¿Í¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤Ï2010Ç¯¤ÎÆ²ËÜ¤µ¤ó¼ç±é¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÉñÂæ¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¤Ç¤¢¤ê¡¢¸òºÝ´ü´Ö¤Ï12Ç¯¤Û¤É¤Ë¤ª¤è¤Ö¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡X¾å¤Ç¤Ï46ºÐ¤È¤¤¤¦Æ²ËÜ¤ÎÇ¯Îð¤Ë´Ø¤·¤Æ
¡ÔÆ²ËÜ¸÷°ì·ëº§!? ¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤±¤É¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é40±Û¤¨¤Æ¤ó¤À¤è¤Í¡£ÃÙ¤¤¤¯¤é¤¤¤è¤Í¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ä¡¢
¡Ô¸÷°ì¤¯¤ó¤Ë¤Ï¤¿¤À¤¿¤À¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤·¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò°ì½ï¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦Èà½÷¤Ë¤â¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Êó¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢²¹¤«¤¤Ì¤Íè¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡Õ
¡¡¤Ê¤ÉÁê¼ê¤Î½÷À¤Î¹¬¤»¤òµ§¤ëÀ¼¤äÆ±¾ð¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÆ²ËÜ¤Ï¡¢Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤ì¤Ð47ºÐ¤È¤Ê¤ë¡£12Ç¯¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ¤Î·ëº§¤ÏÃÙ¤¤°õ¾Ý¤âÈÝ¤á¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ìÉô¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸þ¤±¤é¤ì¤ë¤ä¤Ã¤«¤¤¤Ê¡ÈÇ®»ëÀþ¡É¤Î±Æ¶Á¤ò¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æµ¿»÷Îø°¦¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê·Ï¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤´ûº§¼Ô¤Ï°ì¿Í¤Þ¤Ç¤È¤¤¤Ã¤¿¡È°ÅÌÛ¤Î¥ë¡¼¥ë¡É¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤éÆ²ËÜ¤µ¤ó¤â¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤«¤é·ëº§¤òÀè±ä¤Ð¤·¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¤¤ï¤Ð¡ÈÈóº§°µÎÏ¡É¤È¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤À¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï¤½¤Î·¹¸þ¤ÏÇö¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£ÁêÊý¤ÎÆ²ËÜ¹ä¤â2024Ç¯1·î¤Ë¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤ÎÉ´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤È¤Î¡ÈÅÅ·âº§¡É¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤½¤í¤Ã¤Æ´ûº§¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡È¿ä¤·¡É¤¬·ëº§¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ò¤ä¤á¤ë¡ÈÃ´¹ß¤ê¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢WEST.¤Î¶Í»³¾È»Ë¤µ¤ó¤¬¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î¼íÌîÉñ»Ò¤µ¤ó¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬4Æü´Ö¤ÇÌó2Ëü¿Í¸º¾¯¤¹¤ëÆ°¤¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬100Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤¿Ä¾¸å¤Î·ëº§È¯É½¤Ç¡¢100Ëü¿Í¤ò³ä¤ê¹þ¤ó¤À¤³¤È¤«¤é¤Ê¤ª¤µ¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë´ê¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦Æ±¡Ë
¡È¿ä¤·¡É¤Î·ëº§¤ò»ÄÇ°¤¬¤ëµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢²¹¤«¤¯¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤Î¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌòÌÜ¤À¤í¤¦¡£