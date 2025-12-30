µð¿Í¡¦²¬ËÜ¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤Àè¤ËÉÔ°Â? ¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÁª¼ê¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Ä¡×
µð¿Í¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç£Í£Ì£Â°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Î°ÜÀÒÀè¤È¤·¤Æ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤¬ÍÎÏ¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡È³«µÓ¡É¤â¡ª´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÈÈþµÓÈþ½÷¡É¤ÎÂçÃÀ»Ïµå¼°
¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤â¡¢¡Ö¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡Å¡Å¡£¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¢¡ÈÆüËÜ248¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡É²¬ËÜ¤òÁÀ¤¦¡È¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊä¶¯¡É¡×¤ÈÂê¤·¤¿µ»ö¤ò¶ÛµÞÇÛ¿®¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ï¤½¤ÎÁ´Ê¸¤À¡£
¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë±¦¤ÎÂçË¤¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£ÅÙ¤Ï¡¢ÆüËÜµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¶¯ÂÇ¼Ô¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎÌ¾Á°¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¡¦¥í¥á¥íµ¼Ô¤Ï12·î29Æü¡Ê°Ê²¼¡¢´Ú¹ñ»þ´Ö¡Ë¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Ô¥Ã¥Ä¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤¬²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
²¬ËÜ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä°ì¶Ú¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¶¯ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡£2014Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢11¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÄÌ»»ÂÇÎ¨2³ä7Ê¬7ÎÒ¡Ê3934ÂÇ¿ô1089°ÂÂÇ¡Ë¡¢248ËÜÎÝÂÇ¡¢717ÂÇÅÀ¡¢OPS0.882¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
2018Ç¯¤Ë33ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¼ç¼´¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤È¡¢2020Ç¯¡Ê31ËÜ¡Ë¡¢2021Ç¯¡Ê39ËÜ¡Ë¡¢2023Ç¯¡Ê41ËÜ¡Ë¤È3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¥»¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤ò³ÍÆÀ¡£ÆüËÜµå³¦¶þ»Ø¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¡£
º£µ¨¤Ï5·î½é¤á¡¢¼éÈ÷Ãæ¤ËÁö¼Ô¤È¾×ÆÍ¤·¤¿ºÝ¤Ëº¸ÏÓ¤òÉé½ý¤·¡¢Ìó3¥«·î´Ö¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉüµ¢¸å¤Ï69»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨3³ä2Ê¬7ÎÒ¡Ê251ÂÇ¿ô82°ÂÂÇ¡Ë¡¢15ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¡¢OPS1.014¤òµÏ¿¡£·ò¹¯¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÂÇ·âÀ¸»ºÎÏ¤ò¸Ø¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°»ñ³Ê¤òÆÀ¤¿²¬ËÜ¤Ï¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Ä©Àï¤ò·èÃÇ¡£»°ÎÝ¼ê¤È°ìÎÝ¼ê¤ÎÎ¾Êý¤ò¼é¤ì¤ëÅÀ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¡¢Æ±¤¸ÆüËÜ¿Í¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¡¢¤½¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Î¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ÈÈæ³Ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£
Àè¤Ë¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿Â¼¾å¤Ï¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È2Ç¯3400Ëü¥É¥ë¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È4Ç¯1500Ëü¥É¥ë¤Ç·ÀÌó¡£²¬ËÜ¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¸ò¾Ä´ü¸Â¤Ï2026Ç¯1·î5Æü¤Ç¤¢¤ê¡¢²¬ËÜ¤â¤½¤í¤½¤í°ÜÀÒÀè¤ÎÎØ³Ô¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤¬²¬ËÜ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¦ÂÇ¼Ô¤ÎÁØ¤ò¸ü¤¯¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°ÄêÃå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÈÄ¾·âÃÆ¡É¤È¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ØMLB¥È¥ì¡¼¥É¥ë¡¼¥Þ¡¼¥º¡Ù¤Ï¥í¥á¥íµ¼Ô¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ç²¬ËÜ¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢°ìÎÝ¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£»°ÎÝ¤Ë¤Ï¥Þ¥Ë¡¼¡¦¥Þ¥Á¥ã¥É¤¬¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µåÃÄ¤ÈÄ¹´üÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å10Ç¯¶á¤¯Æ°¤«¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ºò¥ª¥Õ¤Ë¥ë¥¤¥¹¡¦¥¢¥é¥¨¥¹¤¬FA¤ÇÂàÃÄ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢°ìÎÝ¤Ï¶õÀÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½¾õ¤Ç¤Ï¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥·¡¼¥Ä¤È¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤¬¼çÎÏ¸õÊä¤À¤¬¡¢Î¾¼Ô¤È¤âº¸ÂÇ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬¤º¤·¤â°ìÎÝ¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤È¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö²¬ËÜ¤Ï°ìÎÝ¤Ç°ÂÄê¤·¤¿±¦ÂÇ¼Ô¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Áê¼êÅê¼ê¤Ë±þ¤¸¤Æ¥·¡¼¥Ä¤ä¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Ë¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÊä¶¯¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡¢²¬ËÜ¤Þ¤Ç³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹ÆâÌî¿Ø¤ÎºÆÊÔ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ó¥°¤È3Ç¯7500Ëü¥É¥ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤âÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¥¸¥§¥¤¥¯¡¦¥¯¥í¥Í¥ó¥ï¡¼¥¹¤Î¥È¥ì¡¼¥ÉÀâ¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢¥½¥ó¡¦¥½¥ó¥à¥ó¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¥ó¥°¤Î³ÍÆÀ¤ËÂ¿³Û¤Î»ñ¶â¤òÅê¤¸¡¢µåÃÄÍ½»»¤Î¾å¸Â¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ç¯ÊðÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÁª¼ê¤ò¥È¥ì¡¼¥É¤Ë½Ð¤¹²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ç¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¤Î¤«¡£¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£
¡Êµ»öÄó¶¡=OSEN¡Ë