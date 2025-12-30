ÌÜ¹õÏ¡¡õ¥é¥¦ー¥ë¤¬ÂÐ¾ÈÅª¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ÇÌ¥¤»¤ë¡È´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤¡É2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿¡ª¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ªー¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤á¤á¥é¥¦¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×
¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¤Î¸ø¼°Instagram¤Ë¤Æ¡¢Snow Man¤ÎÌÜ¹õÏ¡¤È¥é¥¦ー¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ÈÂÐ¾ÈÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡õ²èÁü¡ÛÌÜ¹õÏ¡¡õ¥é¥¦ー¥ë¤é¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¡¿¡ÖTHE ONES TO WATCH 2025¡×¤Ç¤ÎÌÜ¹õÏ¡¡õ¥é¥¦ー¥ë2¥·¥ç¥Ã¥È¡¿ÁÇ´é¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿ÉñÂæÎ¢¥àー¥Óー
¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¡ØVOGUE JAPAN¡Ù¤Ë¤è¤ë¥¢¥ïー¥É¡ÖTHE ONES TO WATCH 2025¡×¤Î¼õ¾Þ¼Ôµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥°¥ëー¥×¤òÂåÉ½¤·¤ÆÌÜ¹õ¤È¥é¥¦ー¥ë¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿ºÝ¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë±ÇÁü¤À¡£
¢£¹õ¤È¥Ùー¥¸¥å¡¢ÂÐ¾ÈÅª¤ÊÁõ¤¤¤ÇÌ¥¤»¤ëÌÜ¹õÏ¡¡õ¥é¥¦ー¥ë
¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë¤Ï¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¶õ´Ö¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÊÂ¤ó¤Ç¼ê¤¹¤ê¤Ë¹ø³Ý¤±¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÌÜ¹õ¤Ï¡¢¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¥·¥Ã¥¯¤ÊÁõ¤¤¡£¿¼¤¤ÀÖ¤Î¥Ë¥Ã¥È¤òº¹¤·¹þ¤ß¡¢¥ï¥¤¥É¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹õ¥Öー¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¥é¥Õ¤ËÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÏÓ»þ·×¤ä¥¸¥å¥¨¥êー¤ò¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯ÇÁ¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Ùー¥¸¥å¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹ー¥Ä¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥é¥¦ー¥ë¤Ï¡¢¤¹¤é¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÀ¸¤«¤·¤¿Ãå¤³¤Ê¤·¤¬°õ¾ÝÅª¡£Ã¸¤¤¥Ö¥ëー¤Î¥·¥ã¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥Ó¥Ã¥È¥íー¥Õ¥¡ー¤ËÇò¥½¥Ã¥¯¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢È´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ë¼ê¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òÎ±¤á¤¿¤ê¤È¼«Á³ÂÎ¤Ê»ÅÁð¤ò¸«¤»¤ë¡£Æ±¤¸¶õ´Ö¤Ë¿È¤òÃÖ¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¹õ¤È¥Ùー¥¸¥å¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Î¤¢¤ë¿§»È¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤á¥é¥¦¤ËÅ£ÉÕ¤±¡×¡Ö´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÂçÍ¥¾¡¡×¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÇ¶¯¥³¥ó¥Ó¡×¡Ö³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤ë¡×¡Ö¤³¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¶¯¤¤¡×¡Ö¥ªー¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÎï¤·¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÃå¤³¤Ê¤·¤¬ÁÇÅ¨¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ°²è¤Ë¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¸«¾å°¦¡¢HANA¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡ÊM!LK¡Ë¡¢VERDY¡¢Âç·îÁÔ»Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖTHE ONES TO WATCH 2025¡×¼õ¾Þ¼Ôµ¼Ô²ñ¸«¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ÌÜ¹õÏ¡¡õ¥é¥¦ー¥ë
¢£ÉñÂæÎ¢¤ÎÁÇ´é¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿Æ°²è¤â¡ª
