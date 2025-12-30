¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¤¬¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¡õ¥Á¥Î¥Ñ¥ó¡ÈÌë»¶Êâ¡É¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¡ª¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥°¥êー¥ó¥³ー¥Ç»÷¹ç¤¦¡×
¢£¾¾ÁÒ³¤ÅÍ¡Ö¤Í¤ó¤Þ¤Ä¤À¤Í¡×
¾¾ÁÒ¤Ï¡¢Çò¤¤¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤È¥Á¥Î¥Ñ¥ó¤Î¥³ー¥Ç¤Ê¤É¡¢Ìë¤Î³¹¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë4ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤È¥Ð¥Ã¥°¤Ï¥°¥êー¥ó¤ÇÅý°ì¡£¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡Ù¤Î¥â¥Áー¥Õ¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2ËçÌÜ¤Ï¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ö¥ì¤µ¤»¤¿¤Î¤«¡¢¼ñ¤¬¤¢¤ë¼Ì¿¿¡£3ËçÌÜ¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¡¢ºÇ¸å¤Ï¥Ýー¥º¤ò¥¥á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¡ÈÌë»¶Êâ¡É¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¾¾ÁÒ¤Ï¡Ö¤µ¤à¤¤¤Í¡£¤Í¤ó¤Þ¤Ä¤À¤Í¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤Ï¡Ö2025Ç¯¤â»Ä¤ê¶Ï¤«¡×¡Ö°¦¤È´¶¼Õ¤ò¹þ¤á¤Æ¡×¡ÖÁ´¤Æ¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÄÌ¤·¤Æ´¶¼Õ¤òÄÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤Þ¤Á¤å¤°¤é¤à¡×¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥°¥êー¥ó¤ÎË¹»Ò¤È¥Ð¥Ã¥°¤Î¥³ー¥Ç¤ª¤·¤ã¤ì¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¥°¥êー¥ó¥³ー¥Ç»÷¹ç¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿Â¾¡¢¡Öº£Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¾¾ÁÒ¤¯¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤Æ¹¬¤»¤À¤è¡×¤Ê¤É¡¢¾¾ÁÒ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÄÖ¤ëÅê¹Æ¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£