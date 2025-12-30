【↓】日経平均 大引け｜ 続落、米株安を受け持ち高整理の売り優勢 (12月30日) 【↓】日経平均 大引け｜ 続落、米株安を受け持ち高整理の売り優勢 (12月30日)



日経平均株価

始値 50312.85

高値 50534.64

安値 50198.97

大引け 50339.48(前日比 -187.44 、 -0.37％ )



売買高 15億6798万株 (東証プライム概算)

売買代金 3兆7436億円 (東証プライム概算)



-----------------------------------------------------------------



■本日のポイント



１．日経平均は続落、前日の米株安受け持ち高調整の売り優勢

２．朝方に先物主導で300円超下落も、その後は下げ渋る展開

３．不安定な為替動向なども影響し、大引けにかけて再び軟化

４．銀先物への売りなど貴金属市況下落を嫌気、非鉄株が安い

５．押し目買い観測も上値重く、個別株は全体の4分3が下落



■東京市場概況



前日の米国市場では、NYダウは前週末比249ドル安と続落した。ハイテク株を中心に持ち高調整の売りが優勢となった。



東京市場では、日経平均株価は年内最終日で持ち高を軽くする動きが優勢となった。前日の米国株が軟調だったことや、不安定な為替の動きにも影響を受けた。



025年相場の大納会となった30日の東京市場は、リスク回避目的の手仕舞い売りが優勢となった。朝方取引開始直後は先物主導で下値を探り、一時300円を超える下落となったものの、その後は下げ渋り、後場に入るとわずかながら上昇に転じる瞬間もあった。しかし、上値も重く大引けにかけて再び軟化した。前日の米国株市場ではNYダウ、ナスダック総合株価指数ともに続落する冴えない展開で、東京市場でも様子見ムードが広がった。銀先物への売りに端を発した貴金属市況の下落を受け、業種別では非鉄セクターなどに売りがかさんだが、全体相場への波及は限定的だった。一方で、下値では押し目買いニーズも強く、個人投資家によるNISAの翌年枠を使った買いなども観測されている。個別株は値下がりが多く、プライム市場の1200銘柄近くが下落し全体のほぼ4分の3を占めた。



個別では、終始売買代金トップの座を維持したキオクシアホールディングス<285A>だったが株価は軟調、売買代金上位のフジクラ<5803>も利食い優勢。朝高の東洋エンジニアリング<6330>も下落して引けた。三菱重工業<7011>が冴えず、任天堂<7974>も売りに押された。住友金属鉱山<5713>の下げが目立つ。ＧＭＯインターネット<4784>が急落したほか、東邦亜鉛<5707>、Ｉ－ｎｅ<4933>などが大幅安。Ｌｉｎｋ－Ｕグループ<4446>、エムアップホールディングス<3661>なども下値を探る展開に。



半面、レーザーテック<6920>が堅調だったほか、ディスコ<6146>も上昇。東京電力ホールディングス<9501>も頑強な値動き。ファーストリテイリング<9983>がしっかり、富士通<6702>も買いが優勢だった。低位株ではアドバンスクリエイト<8798>が2日連続で値幅制限いっぱいに買われ、ブイキューブ<3681>も値を飛ばした。養命酒製造<2540>が物色人気となり、マルマエ<6264>、日本板硝子<5202>なども上値を追った。ＪＭＤＣ<4483>も高い。



日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、東エレク <8035>、イビデン <4062>、ダイキン <6367>、村田製 <6981>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約70円。うち44円はファストリ1銘柄によるもの。

日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄はＳＢＧ <9984>、アドテスト <6857>、リクルート <6098>、フジクラ <5803>、コナミＧ <9766>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約146円。



東証33業種のうち上昇は4業種のみで、上昇率の上位から(1)鉱業、(2)精密機器、(3)海運業、(4)電気・ガス。一方、下落率の上位5業種は(1)証券・商品、(2)非鉄金属、(3)その他製品、(4)サービス業、(5)その他金融業。



■個別材料株



△養命酒 <2540> [東証Ｐ]

非公開化に向けた入札「米ＫＫＲが優先交渉権」と伝わる。

△ブイキューブ <3681> [東証Ｐ]

米子会社の連結除外巡る進捗開示後に値幅取り狙いの買い加速。

△ワンプラ <4199> [東証Ｇ]

新作ゲーム「ネンサバ」の事前登録者数の拡大を期待。

△オンコリス <4588> [東証Ｇ]

開発製品の承認に期待。

△イトヨーギョ <5287> [東証Ｓ]

国土強靱化をテーマに貸株市場絡みの買い戻し誘発。

△かわでん <6648> [東証Ｓ]

好業績見通し背景に買いが続く。

△富士通 <6702> [東証Ｐ]

AIエージェント展開で国内トップと評価し大和証券が格上げ。

△大黒屋 <6993> [東証Ｓ]

来期は4期ぶりに営業損益を黒字化する方針を開示。

△いつも <7694> [東証Ｇ]

TikTok Shopストア運営支援成果公表や生成AI関連との位置づけ。

△セルシード <7776> [東証Ｇ]

膝医療関連が物色人気化。



▼住友鉱 <5713> [東証Ｐ]

銀や金価格の大幅安を警戒。

▼津田駒 <6217> [東証Ｓ]

東証が信用規制を実施。





東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)Ａクリエイト <8798>、(2)ブイキューブ <3681>、(3)養命酒 <2540>、(4)Ｊディスプレ <6740>、(5)マルマエ <6264>、(6)板硝子 <5202>、(7)十六ＦＧ <7380>、(8)ラックランド <9612>、(9)しまむら <8227>、(10)ＪＭＤＣ <4483>。

値下がり率上位10傑は(1)ＧＭＯインタ <4784>、(2)システムサポ <4396>、(3)東邦鉛 <5707>、(4)Ｉｎｅ <4933>、(5)ＷＳＣＯＰＥ <6619>、(6)ラサ工 <4022>、(7)ネットプロ <7383>、(8)ＤＩＴ <3916>、(9)住友鉱 <5713>、(10)太平洋工 <7250>。



【大引け】



日経平均は前日比187.44円(0.37％)安の5万0339.48円。ＴＯＰＩＸは前日比17.55(0.51％)安の3408.97。出来高は概算で15億6798万株。東証プライムの値上がり銘柄数は356、値下がり銘柄数は1194となった。東証グロース250指数は675.21ポイント(7.33ポイント安)。



［2025年12月30日］





株探ニュース

