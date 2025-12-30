¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Ê¤ó¤Ê¤éËè½µ¸«¤¿¤¤¤À¤í¤¦¤±¤É¡Ä¡ÄÇ¯´Ö24Àï¤Ë³ÈÂç¤·¤¿F1¤Ï¤â¤Ï¤ä¸Â³¦¤Î³«ºÅ¿ô¤À¤Ã¤¿¡ª
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£F1¤Ï2023Ç¯°Ê¹ßÇ¯´Ö24Àï¤¬ÄêÃå¤·2026Ç¯¤âÆ±µ¬ÌÏ¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë
¢£³«ºÅ¿ôÁý²Ã¤Ï¿Íµ¤³ÈÂç¤È¾¦¶ÈÅªÀ®¸ù¤òÇØ·Ê¤Ë¤·¤¿É¬Á³Åª¤ÊÎ®¤ì¤À
¢£°ìÊý¤Ç¥¹¥¿¥Ã¥ÕÉéÃ´¤äÊªÎ®¥³¥¹¥ÈÁýÂç¤¬¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
24Àï¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ê¾å¸Â
¡¡ºÇ½ªÀï¤Þ¤Ç¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥¿¥¤¥È¥ëÁè¤¤¤¬¤â¤Ä¤ì¤³¤ó¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡¢2025Ç¯¤ÎF1¡£Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥Þ¥·¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÂçÉý¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢Á´24Àï¤ÇÁè¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯¤âÇ¯´Ö24Àï¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢3·î¤Î³«ËëÀï¤«¤é12·îÂè1½µ¤Þ¤Ç¤Ë24¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
¡¡À¤³¦³Æ¹ñ¤òÅ¾Àï¤¹¤ëF1¤Ï¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é¡ÖF1¥µ¡¼¥«¥¹¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤ÏÇ¯´Ö13¡Á17Àï¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¦¥Û¥ó¥ÀMP4/4¤¬¡¢¥»¥Ê¤È¥×¥í¥¹¥È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¾¡Î¨93.75%¤òµÏ¿¤·¤¿1988Ç¯¤âÇ¯´Ö16Àï¤Ç¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¥»¥Ê¤¬8¾¡¡¢¥×¥í¥¹¥È¤¬7¾¡¤·¤Æ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ç16Àï15¾¡¤ÈF1»Ë¾åºÇ¹â¾¡Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊF1¤Î³«ºÅ²ó¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ï¤ê¤ÈºÇ¶á¤Ç¡¢2016Ç¯¤ËÇ¯´Ö21Àï¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯°Ê¹ß¤Ï»Ë¾åºÇÂ¿¡¢Ç¯´Ö24Àï¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¶áÇ¯¡¢F1¤ÎÇ¯´Ö¥ì¡¼¥¹¿ô¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊF1¿Íµ¤¤È¾¦¶ÈÅª¤Ê¼ûÍ×¤Î¹â¤µ¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡F1¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¹ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÃæÅì³Æ¹ñ¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢³«ºÅ¤ò´õË¾¤¹¤ë¿·¤·¤¤¹ñ¤äÅÔ»Ô¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
¡¡³«ºÅÃÏ¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡¢³«ºÅ¸¢ÎÁ¤âÁý¤¨¤ë¤Î¤ÇF1±¿±Ä²ñ¼Ò¡Ê¥ê¥Ð¥Æ¥£¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë¤È¤·¤Æ¤Ï´î¤Ð¤·¤¤¤·¡¢Êü±Ç¸¢¤ä¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¼ý±×¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤âÁý¤¨¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ì¡¼¥¹¿ô¤¬Áý¤¨¤ì¤ÐÏª½ÐÅÙ¤â¹â¤Þ¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤âÁý¤¨¤ë¤·¡¢ËþÂÅÙ¤â¥¢¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤Ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎÅÙ¤â¸þ¾å¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¤«¤Ê¤êÂç¤¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Á¡¼¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉéÃ´¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤è¤½10¥«·î¤Ç24Àï¤Î²áÌ©¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢Êì¹ñ¤ä¼«Âð¤Ëµ¢¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ë¤¤¤í¤¤¤í»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤È¤¯¤Ë¸½¾ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤ä¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢°ÜÆ°¤ä½àÈ÷¤Ë¤è¤ëÆùÂÎÅª¡¦Àº¿ÀÅª¤ÊÉéÃ´¤¬¸Â³¦¥®¥ê¥®¥ê¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ã±½ã¤Ëµ¡ºàÍ¢Á÷¤Î¥³¥¹¥È¤äÊªÎ®¤ÎÄ´À°¤ÎÊ£»¨¤µ¤Ê¤É¤â¡¢³«ºÅ¿ôÁý²Ã¤ËÈæÎã¤·¤ÆÁý¤¨¤ë¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¡£²¿»ö¤â°ìÆÀ°ì¼º¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ì¤Ð¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢À¤³¦¤òÅ¾Àï¤¹¤ëF1¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¸½¹Ô¤ÎÇ¯´Ö24Àï¤¬¸½¼ÂÅª¤Ê¾å¸Â¤È¤·¤ÆÂÅÅö¤ÊÀþ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£