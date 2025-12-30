緊張高まる日中関係。波紋を広げた“ポケット突っ込み局長”映像の裏には、中国側の異例の対応があった。そこから見えてきた中国の「国際的な宣伝戦」の狙いとは？ 日本への威圧を強める習近平政権の戦略と本音に迫る。（NNN中国総局長 柳沢高志）

■注目の日中局長級協議…前代未聞だったのは

「一体、何が起きているんだ？」

2025年11月18日午後2時前、現場にいた中国人助手から送られてきた画像に目を疑った。日本メディアほぼ全社がカメラを構え、待ち受ける姿。驚いたのは、その場所が、中国外務省の1階内部の廊下だったからだ。そしてその直後、繰り広げられたのは…前代未聞の“茶番劇”だった。

その日、中国の首都・北京で行われていたのは日本と中国の外務省の局長級協議。高市首相の台湾有事をめぐる発言は、中国政府の激しい反発を呼び起こしていた。この4日前には中国が日本への渡航自粛を呼びかけ、2日前には日本への留学を慎重に検討することを呼びかけて、日中間の緊張は一気に高まった。この協議で、関係改善への糸口がつかめるかが焦点だった。

この日本の外務省局長の訪中を、中国メディアも異例とも言えるほどの関心の高さで報じていた。ある中国メディアの関係者からは「局長が泊まるホテルはどこか？」との問い合わせが来たほどだった。重要な会談とはいえ、事務方レベルでの協議。なぜ、ここまで中国側の注目度が高いのか強い違和感を覚えた。

NNN北京支局も、朝から日本の金井正彰アジア大洋州局長の動きを追っていた。北京の中心部にある中国外務省の外で“張り込み”取材だ。協議は朝から始まっていたが、昼頃、「協議は昼食を挟んで続けられる」との情報が入る。

中国での取材規制は厳しい。通常、中国国内では、路上で取材用のカメラを構えれば町中に張り巡らされた監視カメラ網で覚知され、ものの数分で当局が警戒して飛んでくる。ましてや、政府の建物内であれば自由な取材など許されるはずがなかった。これまで中国外務省でも、さまざまなレベルでの日中間の会談が行われてきたが、最近では代表カメラによる冒頭撮影さえ許されていなかった。しかし、この日だけは様子が違ったのだ。

■中国外務省の“異例の対応” いつもは厳格な職員が…

昼過ぎ、中国外務省の外で張り込みを続けていた日本メディアのカメラマンらが、敷地内の車寄せ近くに日本大使館の車を発見し、徐々にその近くで待機し始める。建物から中国外務省の職員が出てきて一瞥（いちべつ）する。「追い出されるか」と息をのんだが、まったくおとがめはなく、建物内に戻っていく。

そして午後2時前になると、「3時から始まる中国外務省の定例会見のための準備」という口実でカメラマンらが建物に入りはじめる。向かった先は会見場ではなく、局長らが出てくるとみられていた入り口付近の廊下だ。そこでカメラを構える。いつもは厳格な受付の職員は「通行の邪魔はしないように」とだけつぶやいた。取材班は、「自由に撮影させようとしている」と察知した。

そして、この15分後、協議を終えてエレベーターから降りてきたのが、日中の局長らだった。一団は、なぜかカメラの前で立ち止まる。その中心にいたのが、ポケットに両手を突っ込み、ぶ然とした表情で、説教をするかのようにまくし立てる中国外務省の劉勁松アジア局長だった。隣の金井局長は、通訳の声に耳を傾けるためか、うつむき加減にうなずく。この不自然なやりとりが、数分間も繰り広げられた。なぜ、長時間に及んだ協議の終了後に、あえて大勢のカメラマンが待ち受ける廊下で立ち話をする必要があったのか。中国側が、意図的にこの場面を“演出”したのは明らかだった。

会談後、建物の外に歩いて行った劉局長は、取り囲む日本メディアに対し、協議の結果について「当然、不満だ」と吐き捨てた。政府高官に対し、このような形で自由に取材できることも前代未聞だった。

この時の映像は瞬く間に中国のSNSでも拡散され、「日本は頭を下げた」「気分が良い」などと快さいを叫ぶコメントが相次いだ。日本政府関係者は「失敗した。うまく利用されてしまった」と悔しがった。

ポケットに手を突っ込んだ対応については、中国側の関係者も「あれは中国人にとっても明らかに失礼な振る舞いだった」と語った。中国の怒り、そして優位性を国内外にアピールするための露骨な“宣伝戦”だった。

■中国「国際宣伝戦」…その効果は

ある中国国営メディアの関係者は「中国は今、高市政権への批判を世界に広げるために国際的な宣伝戦を仕掛けている。そのために高市政権に対する批判記事を、何か国語にも翻訳して発信している」と明かした。これは習近平国家主席が下した指示であり、高市首相が台湾有事に関する発言を撤回するまで続けるのだという。

習主席はアメリカのトランプ大統領やフランスのマクロン大統領との首脳会談の場でも、この問題を訴え、中国の立場への賛同を求めた。トップ自らが中国の宣伝戦を主導する姿勢を明確にした。中国は国連の場や政府高官レベルでの会談でも「高市批判」を展開し、各国に中国の正当性を押しつけようと試みている。

一方で、ある日中関係筋は「北京で各国の外交団と話をしていても、中国の主張は響いていない。むしろ、へきえきとしている雰囲気すらある」と断言する。例えば「日本は治安が悪く、安全ではない」という主張については、各国の外交団は「…何を言ってるのか」とあきれていたという。

■「習主席の顔に泥を塗られた」 対日強硬はいつまで続く？

ここまで中国が高市政権批判にこだわる理由について、中国共産党関係者は「習主席の顔に泥を塗られたからだ」と声を荒らげた。2025年10月31日に韓国で実現した高市首相と習主席の初の首脳会談。中国外務省としては、新首相に配慮して「応じてあげた」という会談だったが、その直後の高市首相の台湾をめぐる言動を受け、「裏切られた」「やはりやるべきではなかった」という怒りが噴き上がった。中国政府内では、外務省の日本担当者の責任を問う声も上がっているという。

中国は“メンツ”を重んじる国であり、ましてやトップの尊厳を守ることは何にも優先する。だからこそ「発言の撤回」の要求という高いハードルを取り下げることはできない。一方で中国側も「攻撃すればするほど、高市内閣の支持率は上がる」というジレンマには気付きつつある。

日本政府関係者は「中国は真綿で首を絞めるように、じわじわ攻めてくるだろう」と警戒する。次に繰り出すのはどんな報復策か。高市政権は長期的かつ大局的な戦略に基づいた対応を迫られている。