¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤é¡×¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÀïÎÏ³°¤ÎÊ¡ÅÄ¼þÊ¿¤¬SNS¤ÇÊó¹ð¡¡22Ç¯¤Ë¤ÏGG¾Þ¤Ëµ±¤¯¤Ê¤ÉÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥
¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤éÍèµ¨ÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¡ÅÄ¼þÊ¿Áª¼ê¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡×¤òÊâ¤à¤ÈÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄÁª¼ê¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ËÇØÉé¤Ã¤¿4ÈÖ¡¦1ÈÖ¡¦65ÈÖ¤Î3Ëç¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÊÂ¤Ù¤¿¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤ÎInstagram¤ËÅê¹Æ¡£¡ÖÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤Þ¤¿°ì¤«¤é´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡×¤È½ñ¤µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½Ìò°úÂà¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¡ÅÄÁª¼ê¡£¡Ö¤³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤¿Æü¡¹¤Ï¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ìÀ¸¤Î¸Ø¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤óËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Ê¡ÅÄÁª¼ê¤ÏNTTÅìÆüËÜ¤«¤é2017Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþÃÄ¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï118»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ°ì¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í8Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï23»î¹ç½Ð¾ì¤Ç¡¢ÂÇÎ¨.167¡¢3ÂÇÅÀ¡¢1ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï677»î¹ç½Ð¾ì¡¢ÂÇÎ¨.254¡¢580°ÂÂÇ¡¢5ËÜÎÝÂÇ¡¢143ÂÇÅÀ¡¢90ÅðÎÝ¤È¤¤¤¦µÏ¿¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£