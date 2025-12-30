¡Ú¥ì¥³Âç¡ÛÀî¸ý½ÕÆà¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡¡°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¤¬¿è¤Ê¥¸¥ç¡¼¥¯
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀî¸ý½ÕÆà¤¬30Æü¡¢TBS·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡ØÂè67²ó µ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡Ù¡Ê¸å5¡§30¡Á¡Ë¤ÎÁí¹ç»Ê²ñ¤ò¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ËÌ³¤á¤¿¡£Àî¸ý¤Ï¸ª½Ð¤·¥É¥ì¥¹¤Ççæ¤ä¤«¤ËÅÐ¾ì¡£ÈÖÁÈ¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤¿¡£Àî¸ý¤Ï¡Ö¸÷±É¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»Ê²ñ¤Ø¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤ë¤È¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬Àî¸ý¤µ¤ó¤ÎÊý¤·¤«¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢Çö¡¹µ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹⋯¡ª¸ª½Ð¤·Á´³«¤Îçæ¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Àî¸ý½ÕÆà
¡¡2025Ç¯¤Î¡ÖÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡ÖÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡×¡¢¡ÖºÇÍ¥½¨¿·¿Í¾Þ¡×¸õÊä¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·¿Í¾Þ¡×¤Ê¤É³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡õ¼õ¾Þ¶Ê¤òÈ¯É½¡£²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³Æ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¡õ¼õ¾Þ¶Ê
¡ÚÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡Û¡Ê¢¨¶ÊÌ¾50²»½ç¡Ë
Almond Chocolate¡ÊILLIT¡Ë
¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡ÊM!LK¡Ë
¤«¤¬¤ß¡ÊFRUITS ZIPPER¡Ë
³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On The Way¡Ê¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ë
ÎøÉ÷¡Ê´öÅÄ¤ê¤é¡Ë
¥À¡¼¥ê¥ó¡ÊMrs. GREEN APPLE¡Ë
ÇÜÇÜFIGHT!¡ÊCANDY TUNE¡Ë
Fun! Fun! Fun!¡Ê¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡Ë
Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©¡Ê½ãÎõ¡Ë
Ì´Ãæ¡ÊBE:FIRST¡Ë
¡Ú¿·¿Í¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
¡ÚÆÃÊÌ¥¢¥ë¥Ð¥à¾Þ¡Û
¡ÖPrema¡×Æ£°æÉ÷
¡ÚÆÃÊÌ¹ñºÝ²»³Ú¾Þ¡Û
Ado
&TEAM
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
±Ç²è¡Ö¹ñÊõ¡×²»³Ú¡¡¸¶ËàÍøÉ§
ºÙÀî¤¿¤«¤·
¾¾ÅÄÀ»»Ò
ÌðÂô±ÊµÈ
¡ÚºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡Û
»³ÆâØª²ð
¡Úºî¶Ê¾Þ¡¦ºî»í¾Þ¡¦ÊÔ¶Ê¾Þ¡Û
ºî¶Ê¾Þ¡¡¹©Æ£Âçµ±¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ¡Ê¡Ö¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º¡×Da-iCE¡Ë
ºî»í¾Þ¡¡»Ø¸¶è½Çµ¡Ê¡Ö¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ¡×¡áLOVE¡Ë
ÊÔ¶Ê¾Þ¡¡º´Æ£ÏÂË¡Ê¡ÖÛ°¡×»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¡¡ÖÌë¹áÍö¡×µÖ¤ß¤É¤ê¡Ë
¡Ú´ë²è¾Þ¡Û¡Ê¢¨ºîÉÊÌ¾50²»½ç¡Ë
ºîÉÊ¡§¡ÖOh my pumpkin!¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§AKB48
ºîÉÊ¡§¡ÖTHE SHOW MAN¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§Rockon Social Club
ºîÉÊ¡§¡ÖSame numbers¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§ÇµÌÚºä46
ºîÉÊ¡§¡ÖSONGS¡×¡õ¡ÖHEARTS¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§²Î¿´¤ê¤¨
ºîÉÊ¡§¡ÖTUBE¡ß¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§TUBE
ºîÉÊ¡§¡Ö»°ÌÚ¤¿¤«¤· ¥½¥ó¥°¥Ö¥Ã¥¯¡×¡¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡§»°ÌÚ¤¿¤«¤·
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¡Û
Å·Æ¸¤è¤·¤ß
¡ÚÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÌ¾¶Ê¸²¾´¡Û
¡Ö½®±´¡×
²Î¼ê¡§È¬Âå°¡µª¡¡ºî¶Ê¡§ÉÍ·½²ð¡¡ºî»í¡§°¤µ×Íª
¡ÚÆÃÊÌ¸ùÏ«¾Þ¡Û¡Ê¢¨50²»½ç¡Ë
¥¢¥¤¡¦¥¸¥ç¡¼¥¸
¤¤¤·¤À¤¢¤æ¤ß
Æâ´ÛËÒ»Ò
¾åÛê¹±É§
ÀîÂ¼±ÉÆó
ÁðÌî¹ÀÆó
¤µ¤¤¤È¤¦Âç»°
À¾ÈøË§É§
¶¶¹¬É×
»°±ºÞ«°ì
¢£Á´½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È²Î¾§¶Ê
¡ãÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡ä
ILLIT¡¡Almond Chocolate
M!LK¡¡¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó
FRUITS ZIPPER ¡¡¤«¤¬¤ß
¥¢¥¤¥Ê¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¡³×Ì¿Æ»Ãæ¡¡On The Way
´öÅÄ¤ê¤é¡¡ÎøÉ÷
Mrs. GREEN APPLE¡¡¥À¡¼¥ê¥ó
CANDY TUNE¡¡ÇÜÇÜFIGHT!
¿·ÉÍ¥ì¥ª¥ó¡¡Fun! Fun! Fun!
½ãÎõ¡¡Æó¿Í¤À¤±¤ÎÈëÌ©
BE:FIRST¡¡Ì´Ãæ
¡ã¿·¿Í¾Þ¡ä
CUTIE STREET ¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©
SHOW-WA & MATSURI¡¡ËÍ¤é¤Î¸ýÅ«
HANA¡¡Blue Jeans
BOYNEXTDOOR¡¡º£Æü¤À¤± I LOVE YOU (Japanese Ver.)
Ado¡¡°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ°¦¤·¤Æ¡¿¾§
&TEAM ¡¡Go in Blind (·îÏµ)
¡ãÆÃÊÌ¾Þ¡ä
ºÙÀî¤¿¤«¤·¡¡ËÌ¼ò¾ì¡¿Ë¾¶¿¤¸¤ç¤ó¤«¤é
¡ãºÇÍ¥½¨²Î¾§¾Þ¡ä
»³ÆâØª²ð¡¡°Ç¤Ë¤´ÍÑ¿´
¡ãºî¶Ê¾Þ¡ä
¹©Æ£Âçµ±¡¦²ÖÂ¼ÁÛÂÀ
Da-iCE¡¡¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥º
¡ãºî»í¾Þ¡ä
»Ø¸¶è½Çµ
¡áLOVE¡¡¤È¤¯¤Ù¥Á¥å¡¢¤·¤Æ
¡ãÊÔ¶Ê¾Þ¡ä
º´Æ£ÏÂË¡¡»ÔÀîÍ³µªÇµ¡¡Û°
¡ã´ë²è¾Þ¡ä
AKB48¡¦Á°ÅÄÆØ»Ò¡¦¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¦¾®ÅèÍÛºÚ¡¦»Ø¸¶è½Çµ¡¡¡¡Oh my pumpkin!¡¿Îø¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥Á¥å¥ó¥¯¥Ã¥¡¼
ºæÀµ¾Ï&Rockon Social Club¡¡¥×¥ó¥¹¥«¥Ô¥ó¡ª
µµÍüÏÂÌé&Rockon Social Club¡¡µµ¤Î²¸ÊÖ¤·
ÇµÌÚºä46¡¡Same numbers
TUBE¡ßFRUITS ZIPPER¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡¦¥Ð¥±¡¼¥·¥ç¥ó
¡ãÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÁª¾©¡ä
Å·Æ¸¤è¤·¤ß¡¡ÄÁÅçÊª¸ì
¡ãÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñÌ¾¶Ê¸²¾´¡ä
¡Ö½®±´¡×¡¡ÅçÄÅ°¡Ìð¤Ë¤è¤ë²Î¾§
